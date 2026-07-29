Politique

Renforcement des compétences numériques des forces de maintien de la paix

Un colloque international organisé à Hanoï a mis l’accent sur le renforcement des compétences numériques dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Le colonel Nguyên Ba Hung, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, s'exprime lors du colloque. Photo: qdnd.vn
Le colonel Nguyên Ba Hung, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, s'exprime lors du colloque. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, en collaboration avec ONU Femmes et le Programme de coopération et d'instruction militaires du Canada (PCIM), a organisé le 28 juillet à Hanoï un colloque international consacré à la protection des civils et des forces, ainsi qu’à la disponibilité opérationnelle dans le contexte de missions internationales numériques et de l'intelligence artificielle (IA).

Cet événement visait à doter les officiers vietnamiens des compétences nécessaires pour maîtriser les nouveaux outils technologiques et renforcer leur préparation opérationnelle.

Selon le colonel Nguyên Ba Hung, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, si l’IA et la transformation numérique offrent des opportunités inédites pour améliorer la connaissance de la situation et la coordination opérationnelle, elles introduisent également des risques complexes liés à la cybersécurité et à la désinformation.

Cette analyse est partagée par Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, qui a rappelé lors de l’événement que la technologie doit demeurer un outil au service de la paix. La protection des civils et le succès des missions reposent avant tout sur les femmes et les hommes engagés, un leadership responsable et la confiance dans les institutions.

Lors de ce colloque, Dang Thu Ha, officière de communication actuellement déployée au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), a souligné que la maîtrise des plateformes numériques ainsi que la vérification des informations et des données sont devenues essentielles à l’accomplissement des missions.

Elle a indiqué que l’équipe de communication de la MINUSCA avait utilisé efficacement les plateformes numériques et les activités de communication multimédia pour contrer les fausses informations, rassurer la population et renforcer la confiance.

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Les délégués participent au colloque. Photo: qdnd.vn

Dans un environnement opérationnel en constante évolution, l’adaptation à la transformation numérique et aux nouvelles technologies est un facteur déterminant pour renforcer la qualité des contributions aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Toutefois, l’application de la transformation numérique et de l’IA dans ces opérations doit s’inscrire dans une gouvernance responsable, plaçant l’être humain au centre et garantissant le respect des principes des Nations Unies, du droit international, des droits de l’homme ainsi que du programme « Femmes, paix et sécurité » (WPS).

Le colonel Nguyên Ba Hung a précisé que la préparation des forces ne se limite plus à l’expertise technique ou à l’équipement matériel, mais englobe désormais la capacité d’adaptation aux environnements numériques, l’exploitation des données et l’utilisation sûre, efficace et responsable des technologies. Les compétences numériques sont ainsi devenues une exigence pour de nombreux postes occupés par les forces vietnamiennes au sein des missions de maintien de la paix des Nations Unies, notamment pour les officiers de communication.

Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam intensifie la sélection et la formation de candidats à des postes spécialisés de l’ONU, tels que les officiers de communication et les opérateurs de drones, afin de répondre aux exigences croissantes des opérations de maintien de la paix.

Pour sa part, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a réaffirmé le soutien continu du Canada au Vietnam dans la mise en œuvre du Programme d’action national sur l’agenda « Femmes, paix et sécurité » pour la période 2024-2030. Il a également souligné l’importance de promouvoir la coopération, dans le cadre du Programme de coopération et d'instruction militaires (PCIM) du Canada, avec ONU Femmes afin de renforcer le leadership des femmes, la protection des civils, l’aide humanitaire, la lutte antimines, la médecine militaire, la formation et la préparation des forces de maintien de la paix. -VNA

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