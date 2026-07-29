Le Vietnam amorce une transition majeure vers la construction d’une puissance maritime

Hanoï (VNA) – La nouvelle Résolution du Comité central du Parti communiste du Vietnam (14e mandat) sur l’édification et le développement du Vietnam en tant que puissance maritime marque un tournant stratégique dans la vision du développement national. Elle préconise un passage d’une politique centrée sur le développement de l’économie maritime à une stratégie globale visant à faire du Vietnam une véritable nation maritime, dotée d’une gouvernance moderne et d’une exploitation efficace de son espace maritime grâce aux avancées scientifiques et technologiques, à l’innovation et à la transformation numérique.
Présentant les principaux contenus de cette Résolution lors de la Conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre des résolutions adoptées par le 3e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat), tenue le 29 juillet, le chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, Nguyên Thanh Nghi, a souligné que son adoption répond à la nécessité d’élargir l’espace de développement national, de moderniser la gouvernance maritime et de renforcer le rôle stratégique de la mer dans le développement économique, la défense, la sécurité, les affaires étrangères et l’intégration internationale.
Selon Nguyên Thanh Nghi, la Résolution traduit une nouvelle vision stratégique fondée sur un changement profond d’approche. Elle propose de passer d’une logique d’exploitation des ressources marines à une gouvernance et une valorisation efficaces de l’espace maritime national, reposant sur la science, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. La mer est désormais considérée comme un espace stratégique de développement, appelé à accueillir de nouveaux pôles de croissance, des secteurs économiques émergents et de nouveaux moteurs de développement.
La Résolution prévoit également la mise en place d’un modèle de gouvernance maritime moderne, unifié et interconnecté, fondé sur une base de données nationale et une planification intégrée de l’espace maritime. Ce modèle vise à assurer une gestion globale des eaux maritimes, des fonds marins, du sous-sol marin, des îles, des zones côtières et de l’espace aérien maritime, tout en renforçant les liens entre le continent, les îles et la mer. Il s’agit également d’assurer une articulation étroite entre développement économique, protection de l’environnement, défense nationale, sécurité et sauvegarde de la souveraineté maritime.
En matière d’orientation stratégique, la Résolution définit cinq principes directeurs, dont le premier consiste à considérer la construction d’une puissance maritime comme une stratégie de long terme, indissociable de l’œuvre de construction et de défense nationales. La modernisation de la gouvernance maritime et le perfectionnement du cadre institutionnel sont identifiés comme des percées stratégiques destinées à exploiter pleinement le potentiel de la mer et des îles, à créer des pôles de croissance, des centres et des corridors économiques maritimes et à élargir les perspectives de développement du pays.
Le texte souligne également que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique ainsi que les ressources humaines hautement qualifiées constituent les principaux moteurs de cette stratégie. Les priorités portent sur le renforcement des recherches fondamentales sur le milieu marin, la maîtrise des technologies maritimes et océaniques et le développement d’industries maritimes modernes, vertes et intelligentes.
Par ailleurs, la résolution affirme que le développement d’une puissance maritime doit reposer sur une exploitation efficace et durable des ressources marines, associée à la protection de l’environnement et à la préservation des écosystèmes marins. Elle insiste également sur la nécessité de faire face de manière proactive au changement climatique et aux mutations des océans, tout en renforçant la résilience des localités côtières et insulaires face aux catastrophes naturelles.
Un autre principe majeur consiste à mobiliser la force de l’ensemble du système politique, des entreprises et de la population. La construction d’une puissance maritime est définie comme une mission stratégique de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée. La résolution appelle à stimuler le patriotisme, l’esprit d’autonomie et l’ambition de s’ouvrir davantage vers la mer, tout en associant étroitement développement économique et défense résolue de la souveraineté nationale sur les espaces maritimes et insulaires.
La Résolution fixe des objectifs généraux à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Elle définit six grands groupes d’objectifs portant sur le développement de l’économie maritime, l’aménagement de l’espace et des infrastructures maritimes, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, la gouvernance de l’espace maritime, la protection de l’environnement et le développement durable, ainsi que les domaines socioculturels, la défense, la sécurité et les relations extérieures.
Afin d’atteindre ces objectifs, neuf grands groupes de missions et de solutions ont été définis. Ils portent notamment sur le renforcement de la direction du Parti, le renouvellement des approches en matière de développement maritime, le perfectionnement des institutions et de la planification de l’espace maritime national, la mobilisation efficace des ressources, le développement des entreprises maritimes et de grands groupes économiques spécialisés, ainsi que la promotion des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la formation de ressources humaines de haute qualité.
La Résolution met également l’accent sur le développement des secteurs de l’économie maritime modernes, verts et intelligents, la modernisation des infrastructures maritimes, la création de grands centres économiques maritimes d’envergure nationale et régionale, la protection des écosystèmes marins, l’amélioration des conditions de vie des populations côtières et insulaires, le renforcement de la défense et de la sécurité en mer ainsi que l’élargissement de l’intégration et de la coopération internationales, afin de consolider la position du Vietnam en tant que puissance maritime dans la région et dans le monde.- VNA
Voir plus
Une résolution fixe les orientations du nouveau modèle de développement du Vietnam
La Résolution n°19-NQ/TW définit cinq orientations, une feuille de route et sept groupes de missions pour renouveler le modèle de développement du Vietnam.
Premier vol d'étalonnage réussi à l'aéroport international de Phu Quoc
Le succès du premier vol d'étalonnage des équipements de navigation de la nouvelle piste de l'aéroport international de Phu Quoc marque une étape importante dans l'extension de cette infrastructure, appelée à renforcer les capacités d'accueil de l'île en vue de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027.
Bac Ninh vise une gouvernance entièrement numérique pour toutes les entreprises publiques d'ici 2030
La province de Bac Ninh s'est fixé pour objectif, d'ici 2030, que toutes les entreprises publiques adoptent une gouvernance d'entreprise moderne et numérique dans le cadre d'une restructuration de grande envergure visant à accroître l'efficacité et la transparence.
Le Vietnam mise sur l'IA pour accélérer sa croissance
Alors que le Vietnam vise une croissance élevée sur la période 2026-2030, la modernisation de ses moteurs économiques devient une priorité. L'IA intervient à un moment charnière, en s'imposant progressivement dans la quasi-totalité des activités de production, de commerce et de gestion.
Le Vietnam renforce ses capacités en vue d'une adhésion à part entière à la WCPFC
Le Vietnam poursuit le renforcement de sa gouvernance des pêches afin de remplir les conditions requises pour devenir membre à part entière de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central.
Le FMI réaffirme son soutien aux objectifs de croissance du Vietnam
Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu les représentants du FMI afin d'approfondir la coopération pour une croissance durable.
APEC : le Vietnam promeut une gestion forestière durable
Le Vietnam s'engage à devenir un partenaire fiable, responsable, toujours prêt à partager son expérience avec les économies de l'APEC, à promouvoir la coopération et à contribuer positivement à l'objectif de forêts plus saines pour le développement durable de la région.
Hanoi lance la consommation numérique et le soutien au commerce électronique
La ville ambitionne de compter 500 entités participantes d’ici 2028, d’intégrer 1.000 produits à des stands numériques ou à des sections connexes, et de garantir qu’au moins 80% d’entre eux disposent de systèmes de traçabilité ou d’identification. Par ailleurs, l’ensemble des entités participantes bénéficiera d’un accompagnement sur les obligations de transparence.
An Giang ambitionne de devenir un pôle économique maritime de premier plan
La province de An Giang privilégiera les investissements dans cinq secteurs stratégiques : les infrastructures stratégiques ; les industries de transformation et les énergies propres ; le commerce, les services, la logistique et l’économie frontalière ; le tourisme de haute qualité ; et l’agriculture de haute technologie, le développement écologique et l’économie circulaire.
Pêche INN : de nouveaux efforts pour obtenir la levée du "carton jaune"
Face aux exigences de la Commission européenne, le Vietnam renforce la coordination nationale et intensifie les contrôles afin de mettre fin aux violations liées à la pêche INN et de promouvoir un développement durable du secteur de la pêche.
Vietnam - Mexique : l'Etat mexicain de Veracruz au cœur d'un nouveau partenariat économique
Le Vietnam et l’État mexicain de Veracruz renforcent leurs liens économiques à travers un séminaire de mise en relation des entreprises, destiné à promouvoir les échanges commerciaux, l’investissement et la coopération logistique. L’événement a également permis de présenter le salon Vietnam International Sourcing 2026, nouvelle plateforme pour développer les partenariats entre les entreprises des deux pays.
Lancement des espaces « Quintessence de Da Nang » à l'aéroport pour promouvoir les produits locaux
La ville de Da Nang a inauguré deux espaces d’exposition et de promotion de ses produits emblématiques, dont les produits labellisés OCOP, à l’aéroport international de Da Nang et au Koi Resort & Residence. Cette initiative vise à valoriser les spécialités locales, à renforcer la promotion du tourisme et à soutenir le développement du commerce local auprès des visiteurs nationaux et étrangers.
Les exportations de durian se redressent malgré la pression croissante sur les prix
es exportations vietnamiennes de durian reprennent de l'élan, soutenues par une production en hausse, une reprise des expéditions à l'étranger et l'approche de la récolte dans les Hauts Plateaux du Centre.
VSIP va construire son premier parc industriel à Dà Nang
Le parc industriel de Diên Tiên sera conçu pour attirer les investissements dans les industries de haute technologie, l’assemblage automobile, les industries de soutien, le génie mécanique et la production d’énergie.
Le Vietnam renforce la gouvernance maritime intégrée pour libérer le potentiel de l’économie bleue
Dans la mission visant à faire du Vietnam un pays puissant par la mer et prospère grâce à la mer dans la nouvelle ère, la mer n’est plus considérée uniquement comme un espace d’exploitation des ressources naturelles ou de développement de certains secteurs économiques isolés. Elle est désormais définie comme un espace stratégique de développement national, où convergent les intérêts en matière de développement, de défense, de sécurité, de science – technologie et d’intégration internationale.
Le Vietnam renforce la protection de la propriété intellectuelle pour préserver ses exportations
Face au durcissement des exigences sur les marchés internationaux, notamment aux États-Unis, le Vietnam intensifie les contrôles visant à prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans les chaînes de production et d’exportation. Les autorités entendent protéger la réputation des entreprises vietnamiennes, maintenir l’accès aux marchés extérieurs et renforcer la compétitivité des exportations nationales.
La finance verte essentielle pour débloquer la transition bas carbone du Vietnam
Les entreprises affirment que le principal obstacle à la réduction des émissions et à la transformation des modèles de production demeure le manque de ressources financières nécessaires pour moderniser les technologies, les lignes de production et mettre en place des systèmes de gouvernance conformes aux normes internationales de développement durable.
Le Vietnam structure son écosystème industriel naval
Fort d'un littoral de près de 3.300 km, d'une zone économique exclusive d'environ un million de km² et de sa position sur les principales routes maritimes internationales de la région Asie-Pacifique, le Vietnam dispose d'atouts considérables pour développer son économie maritime et bâtir, à long terme, un véritable écosystème national de l'industrie maritime.
Le Vietnam sollicite un soutien accru de l’OMC et du WEF pour accompagner les ambitions de son développement
En déplacement en Suisse, le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang a appelé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Forum économique mondial (WEF) à renforcer leur accompagnement du Vietnam dans son intégration économique internationale, la modernisation de son économie et la mise en œuvre de ses grands objectifs de développement à l’horizon 2045.
Les IDE, un levier stratégique pour renforcer l’autonomie économique du Vietnam
La Résolution n°10-NQ/TW de 2026 du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers affirme que celui-ci constitue « une composante importante de l'économie nationale » et « un moteur essentiel de la croissance économique et de l'intégration internationale ».