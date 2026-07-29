Politique

Défense : Vietnam et Australie souhaitent élargir leur sphère de coopération

Le Vietnam et l’Australie ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération en matière de défense, en développant les mécanismes existants et en explorant de nouveaux domaines de collaboration. Les deux pays entendent notamment intensifier leur coopération dans le maintien de la paix, l’industrie de défense, la sécurité maritime et la gestion des séquelles de la guerre.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird. Photo : qdnd.vn.jpg
Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird. Photo : qdnd.vn.jpg

Hanoï (VNA) - Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec l’Australie et considère la coopération en matière de défense comme l’un des piliers de leur partenariat bilatéral, a affirmé le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

En recevant, dans l’après-midi du 29 juillet au siège du ministère de la Défense à Hanoï, l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, le général Phan Van Giang s’est félicité des progrès constants de la coopération bilatérale en matière de défense, mise en œuvre de manière efficace et concrète sur la base du mémorandum d’entente sur la coopération de défense signé en 2010 et de la Déclaration de vision commune de 2018 visant à promouvoir cette coopération.

Remerciant le gouvernement et le ministère australiens de la Défense d’avoir mobilisé un avion de transport pour acheminer l’hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam vers la mission des Nations unies au Soudan du Sud, Phan Van Giang a exprimé le souhait que les deux parties approfondissent les activités de coopération existantes tout en les élargissant à de nouveaux domaines à fort potentiel.

Il a notamment proposé de renforcer la coopération entre les gardes-frontières et les garde-côtes des deux pays, ainsi que dans les domaines de la formation, du maintien de la paix des Nations unies, de l’industrie de défense, de la gestion des séquelles de la guerre et de la coordination au sein des mécanismes régionaux de coopération en matière de défense, en particulier dans le cadre de l’ADMM+.

Le ministre vietnamien a également salué la proposition de l’Australie d’envoyer, en 2026, des experts au Vietnam afin d’échanger des expériences sur l’exploitation des bases de données des deux pays relatives aux soldats vietnamiens durant la guerre. Cette coopération contribuera à la Campagne des "500 jours et nuits", lancée par le gouvernement vietnamien pour accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie.

À cette occasion, Phan Van Giang a invité les dirigeants du ministère australien de la Défense ainsi que les entreprises australiennes du secteur de la défense à participer à la troisième Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue en décembre 2026.

De son côté, l’ambassadrice Gillian Bird s’est félicitée de l’excellence des relations entre l’Australie et le Vietnam, ainsi que des résultats obtenus dans la coopération entre les deux ministères de la Défense.

Elle a exprimé le souhait de voir les deux pays renforcer davantage leur partenariat, notamment dans le domaine de la défense, afin de contribuer à la stabilité, à la prospérité et au développement de la région et du monde. - VNA

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