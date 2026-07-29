Politique

Poursuivre la consolidation et l’élévation du statut du Vietnam sur la scène internationale

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh a souligné que la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères permettront d’unifier les perceptions, de lever les points de blocage et d'améliorer l’efficacité de la coordination entre les ministères, les secteurs, les localités ainsi qu’entre les organes au pays et les représentations vietnamiennes à l’étranger.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh. Photo : VNA

Pékin (VNA) - À la veille de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a estimé lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que ces assises permettront d’unifier les perceptions, de lever les points de blocage et d'améliorer l’efficacité de la coordination entre les ministères, les secteurs, les localités ainsi qu’entre les organes au pays et les représentations vietnamiennes à l’étranger.

Selon le diplomate, ces réunions constituent une occasion pour l’ensemble du secteur diplomatique dont les représentations du Vietnam à l’étranger de dresser le bilan des réalisations, d’identifier les limites et de tirer les leçons d’expériences de la période écoulée. De même, elles permettent de renouveler la réflexion et les modes d’action pour répondre aux exigences croissantes, en veillant à une mise en œuvre synchrone, globale et efficace du Programme d’action du ministère des Affaires étrangères, lequel concrétise le Programme d'action gouvernemental relatif à la résolution n° 06-NQ/TW du Bureau politique sur la politique étrangère dans le nouveau contexte.

L’ambassadeur a souligné plusieurs aspects inédits de cette édition, qui se déroule dans un contexte de bouleversements internationaux et régionaux sans précédent, affectant profondément l’environnement de développement et la sécurité stratégique des pays. Il s’agit des premières conférences dans la diplomatie depuis que le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a érigé les affaires étrangères et l’intégration internationale au rang de tâche « essentielle et régulière ». Les débats porteront sur des concepts nouveaux comme l’autonomie stratégique et la résilience, le développement diplomatique dans la nouvelle ère, en phase avec la stature historique et culturelle et la position du pays. De plus, ces réunions interviennent après le remodelage de l'appareil diplomatique – marqué par la fusion du ministère avec la Commission centrale des relations extérieures du Parti et l'intégration d'une partie des tâches de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale –, ainsi que la création du Comité de pilotage central pour les affaires étrangères et l’intégration internationale.

Avec pour thèmes « Promouvoir le rôle pionnier et accomplir les missions essentielles et régulières de la diplomatie vietnamienne dans la nouvelle ère » (33e Conférence diplomatique) et « Rehausser l’action extérieure locale, mobiliser efficacement les ressources internationales pour le développement » (22e Conférence nationale), les discussions revêtiront une portée stratégique fondamentale. Elles orienteront l’action du ministère et des missions à l’étranger, en liant la diplomatie aux objectifs nationaux actuels tels que la croissance à deux chiffres, la création proactive d'opportunités stratégiques et le renforcement de l’autonomie et de la résilience, afin de consolider la position internationale du pays.

Parallèlement, la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères revêt une importance particulière à l’heure où le pays accélère vers les objectifs de 2030 et de 2045, dans le cadre de la mise en service du modèle d'administration locale à deux niveaux. Selon l'ambassadeur, ces assises aideront à concrétiser les orientations et à perfectionner les mécanismes de coopération avec les localités afin de transformer les décisions de politique étrangère en projets de développement concrets.

Pham Thanh Binh s’est dit convaincu que ces conférences marqueront une étape décisive, générant des mutations substantielles dans l’action diplomatique. En levant les goulots d'étranglement et en unifiant les efforts, la diplomatie vietnamienne exercera pleinement son rôle pionnier pour préserver un environnement pacifique et stable, mobiliser les ressources extérieures, rehausser le prestige national et instaurer les conditions internationales optimales pour concrétiser les aspirations de développement du pays dans la nouvelle ère. -VNA

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