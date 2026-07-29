Le dirigeant To Lam reçoit la cheffe de la Commission centrale de l’organisation du PPRL

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 29 juillet, à Hanoi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam, a reçu une délégation de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao, (PPRL) dirigée par Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de ladite commission, en visite de travail au Vietnam.



Lors de la réception, le dirigeant To Lam a souligné que cette visite contribuait de manière significative au resserrement des liens de coopération entre les deux Commissions de l’organisation des deux Partis, ainsi qu’entre la Commission centrale de l’organisation du PPRL et le ministère vietnamien de l'Intérieur.



Mme Sisay Leudetmounsone a informé le dirigeant vietnamien des traits saillants de la situation actuelle au Laos, ainsi que des résultats probants obtenus par sa Commission ces derniers temps. Elle a également rendu compte des activités majeures de sa visite, mettant particulièrement l'accent sur le succès des entretiens tenus entre les deux Commissions de l’organisation respectives, ainsi qu’avec le ministère vietnamien de l'Intérieur.

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Lors de la réception. Photo : VNA





La responsable lao a exprimé le souhait que les hauts dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, et tout particulièrement le secrétaire général et président To Lam, continuent de favoriser et de soutenir les efforts visant à intensifier la coopération bilatérale. Elle a plaidé pour une mise en œuvre efficace des nouveaux accords de coopération signés lors de cette mission, engageant la Commission centrale de l’organisation du PPRL, la Commission centrale de l’organisation du Parti communiste du Vietnam et le ministère vietnamien de l'Intérieur pour la période à venir.





Saluant les résultats de l’entretien entre les deux chefs de Commission, To Lam a insisté sur le fait que le travail d'organisation, l’édification du Parti et la gestion des cadres constituaient des questions « clés parmi les clés » pour l'œuvre révolutionnaire de chaque Parti. Il a suggéré qu'à l'avenir, les deux Commissions de l'organisation continuent de promouvoir leur tradition de solidarité spéciale et de coordonner étroitement l'application de l'Accord de coopération pour la période 2026-2031. Il a également appelé à renforcer les échanges d'informations et le partage d'expériences théoriques et pratiques concernant l'édification du Parti et du système politique ainsi que la formation des cadres à tous les niveaux. Ces efforts visent à contribuer au succès des résolutions de chaque Parti et à approfondir les relations entre les deux organisations et les deux pays de manière concrète et efficace.



To Lam a affirmé que les dirigeants vietnamiens s’engagent à créer toutes les conditions nécessaires pour que les deux Commissions et le ministère de l'Intérieur partagent leurs expertises, notamment dans un contexte où le Vietnam vient d'évaluer une année de fonctionnement du modèle de gouvernance locale à deux niveaux, tandis que le Laos procède à la restructuration de son appareil central et au rétablissement de l'échelon communal.



Mme Sisay Leudetmounsone s'est engagée à ce que la Commission centrale de l’organisation du PPRL poursuive cette tradition d'excellence. Elle a assuré une coordination étroite avec ses partenaires vietnamiens pour appliquer les accords de haut niveau, contribuant ainsi à pérenniser la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam. -VNA