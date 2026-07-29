Société

Signature d'un accord de coopération pour l'envoi de travailleurs vietnamiens en Albanie

Le Vietnam et l'Albanie viennent de signer un mémorandum d'entente (MoU) sur la coopération pour l'envoi de travailleurs vietnamiens en Albanie. 

Lors de la cérémonie de signature : Photo : baochinhphu.vn.png
Lors de la cérémonie de signature : Photo : baochinhphu.vn.png

Hanoï (VNA) - Un mémorandum d'entente (MoU) sur la coopération pour l'envoi de travailleurs vietnamiens en Albanie a été signé le 29 juillet à Hanoï par le vice-ministre vietnamien de l'Intérieur, Vu Chien Thang, et la ministre albanaise de l'Économie et de l'Innovation, Delina Ibrahimaj.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre Vu Chien Thang a apprécié la coordination étroite, la bonne volonté et la responsabilité de la partie albanaise tout au long du processus de négociation. Il a souligné que la signature de ce document constitue un jalon majeur, établissant un cadre de coopération officiel entre les deux ministères dans le domaine du travail. Cette initiative concrétise les orientations du Parti et de l'État vietnamien en faveur d'une intégration internationale active, tout en diversifiant les marchés de l'emploi à l'étranger vers une approche sûre, transparente, efficace et durable.

Ce mémorandum place le travailleur au cœur de l'accord de coopération. Selon les termes convenus, les travailleurs vietnamiens bénéficient d'une égalité de traitement en matière de relations professionnelles, incluant les salaires, les conditions de travail et les prestations sociales conformément à la législation albanaise. Un point crucial stipule que les employés vietnamiens n'ont aucun frais à payer avant leur départ, l'intégralité de ces coûts étant prise en charge par les employeurs. Cette disposition garantit un recrutement équitable, transparent, éthique et protège les droits et intérêts légitimes des travailleurs.

Actuellement, l'Albanie a besoin de 20 000 à 30 000 travailleurs étrangers, incluant la main-d'œuvre vietnamienne, particulièrement les profils qualifiés et maîtrisant les langues étrangères. Les secteurs ciblés comprennent le tourisme, l'hôtellerie, la production industrielle, la construction, l'agriculture de haute technologie et les transports. L'Albanie a manifesté sa volonté de coopérer dans la formation professionnelle des candidats vietnamiens avant leur départ pour répondre aux standards de qualification nationaux et aux exigences des entreprises locales.

Après cette signature, les agences de coordination des deux pays élaboreront un plan de mise en œuvre, intensifieront les échanges d'informations sur les besoins et les critères de sélection afin d'assurer une coopération efficace et conforme aux cadres juridiques respectifs.- VNA

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