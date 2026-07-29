Société

Un vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement poursuivi pour corruption

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoàng Trung, aurait abusé de ses fonctions pour émettre des politiques illégales et introduire des «sous-licences» au profit d’intérêts particuliers, leur permettant d’obtenir des gains illicites d’un montant faramineux.

Hoàng Trung mis en examen pour "corruption passive" et "faux commis par des personnes exerçant une fonction publique". Photo : VNA
Hoàng Trung mis en examen pour "corruption passive" et "faux commis par des personnes exerçant une fonction publique". Photo : VNA

Hanoi (VNA) – L’Agence de police d’enquête a lancé des poursuites pénales et ordonné la mise en détention provisoire du vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoàng Trung, pour "corruption passive" et "faux commis par des personnes exerçant une fonction publique" en vertu de l’article 354 du Code pénal.

La police a déclaré que cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une enquête élargie sur une affaire impliquant le Centre d'essais, de certification et de services de qualité, la SARL de technologie NhoNho, l’EURL des fruits Thuy, et d’autres organisations et individus liés à l’exportation de durians vers la Chine.

Le Département de police d’enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande relevant du ministère de la Sécurité a révélé que Hoàng Trung et Nguyên Quang Hiêu, directeur adjoint du Département de production et de protection des végétaux, auraient abusé de leurs fonctions et pouvoirs pour émettre des politiques illégales et introduire des «sous-licences» au profit d’intérêts particuliers, leur permettant d’obtenir des gains illicites d’un montant exceptionnellement élevé.

La police a également déclaré que les personnes inculpées s’étaient immiscés dans les procédures officielles et avaient ordonné à leurs subordonnés de délivrer des certificats de test et des codes de zone de culture frauduleux, tout en facilitant le commerce illégal de codes de zone de culture et de codes d’installation d’emballage.

Selon la police, les faits reprochés ont gravement porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des producteurs de durians et des entreprises d’exportation, ont entraîné des pertes substantielles pour le budget de l’État et ont nui à la réputation et à l’image de marque du secteur agricole vietnamien.

L’Agence de police d’enquête a également lancé des poursuites pénales et placé en détention provisoire Nguyên Thi Hà, cheffe du de la Division régionale de quarantaine phytosanitaire n°7, relevant du Département de production et de protection des végétaux, et Bê Thi Thu Hiên, cheffe de la station de quarantaine phytosanitaire de Huu Nghi-Lang Son, pour "faux commis par des personnes exerçant une fonction publique", conformément à l’article 359 du Code pénal.

La police poursuit son enquête afin d’élucider les infractions présumées commises par les inculpés et d’autres personnes impliquées au sein d’organismes de gestion de l’État, d’organismes de contrôle et d’entités détentrices de codes d’autorisation pour les zones de culture et les installations de conditionnement.

Les autorités engageront des poursuites conformément à la loi et s’efforceront de recouvrer les biens publics liés à cette affaire. – VNA

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