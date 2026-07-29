Société

Séisme à Kumamoto (Japon) : un travailleur vietnamien décède, l’ambassade assure la protection des ressortissants

Le séisme de magnitude 7 qui a frappé la préfecture japonaise de Kumamoto le 28 juillet a coûté la vie à un stagiaire vietnamien et fait au moins un blessé parmi la communauté vietnamienne. Les autorités vietnamiennes ont immédiatement engagé des mesures de protection consulaire et poursuivent le suivi de la situation.

Explosion survenue au centre commercial Aeon Mall, dans la préfecture japonaise de Kumamoto, à la suite du séisme du 28 juillet 2026. Photo: Kyodo/VNA
Explosion survenue au centre commercial Aeon Mall, dans la préfecture japonaise de Kumamoto, à la suite du séisme du 28 juillet 2026. Photo: Kyodo/VNA

Tokyo (VNA) - Le séisme d’une magnitude d’environ 7 survenu le 28 juillet à 16h27 dans la préfecture japonaise de Kumamoto a fait des victimes et causé d’importants dégâts matériels. Selon le Bureau de gestion des travailleurs de l’ambassade du Vietnam au Japon, un travailleur vietnamien a perdu la vie et au moins une autre personne a été blessée.

La victime décédée est T.V.S, un stagiaire arrivé au Japon en janvier 2026 et rattaché au syndicat Kumamoto Hito Zukuri. Au moment de la secousse, une grue d’usine s’est effondrée sur lui. Malgré l’intervention rapide de la police et des secours, la gravité des blessures provoquées par le poids de l’équipement a entraîné son décès. Sept autres stagiaires vietnamiens présents sur place ont réussi à se mettre en sécurité.

Dès réception de l'information, le Bureau de gestion des travailleurs a pris contact avec les représentants de l'entreprise Kyushu Joko Kako ainsi qu'avec le poste de police de Mifune. Au nom du ministère de l'Intérieur et de l'ambassade, il a présenté ses condoléances à la famille et coopère avec les entreprises, syndicats et autorités japonaises pour les démarches nécessaires.

Un autre cas concerne l'épouse d'un travailleur vietnamien résidant à Uki, blessée par l'effondrement d'un mur. Hospitalisée, ses jours ne sont pas en danger, bien que son logement soit lourdement endommagé.

À Mashiki, trois stagiaires vietnamiens employés dans le secteur de la construction par l'entreprise Norimatsu Kogyo ont signalé que leur résidence présentait une forte inclinaison, des fissures dans les murs ainsi que des dégâts sur le parking. Le Bureau de gestion des travailleurs collabore avec les entreprises et les coopératives concernées afin d'évaluer les besoins d'assistance et de garantir la sécurité des travailleurs.

L'ambassade du Vietnam au Japon et le Bureau de gestion des travailleurs poursuivent leurs opérations de protection consulaire. Ils restent en contact avec les entreprises, les coopératives et les établissements accueillant des travailleurs vietnamiens dans les zones touchées, notamment les sociétés de construction navale JMU et Oshima, l'entreprise Furi Report ainsi que les coopératives Tozai Shoko, Purasessu et Nichietsu, qui accueillent ensemble plus de 1 300 stagiaires et travailleurs vietnamiens.

Conformément aux instructions du ministère vietnamien des Affaires étrangères, les représentations diplomatiques vietnamiennes au Japon ont également pris contact avec les autorités des préfectures de Kumamoto, Kagoshima, Oita et Miyazaki, ainsi qu’avec les associations vietnamiennes locales, afin de suivre l’évolution de la situation et de préparer les mesures de protection nécessaires.

Par l’intermédiaire de ces associations, elles ont appelé les ressortissants vietnamiens, notamment ceux vivant dans la ville d’Uki et le bourg de Hikawa, à rester calmes, à respecter les consignes d’évacuation des autorités locales et à maintenir un contact étroit avec celles-ci. Les autorités vietnamiennes continueront de suivre la situation, de coordonner leurs actions avec les services japonais et de répondre aux demandes d’assistance urgente des citoyens vietnamiens touchés par le séisme. En cas d'urgence, les citoyens vietnamiens peuvent contacter le Consulat général du Vietnam à Fukuoka au +81 80 3984 6668 ou le Centre d'assistance consulaire du ministère des Affaires étrangères au +84 981 84 84 84. -VNA

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