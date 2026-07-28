Procès de Doan Bao Chau pour propagande contre l'État le 3 août

Hanoï (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoï a décidé d'ouvrir, le 3 août prochain, le procès en première instance de Doan Bao Chau, maître d'arts martiaux né en 1968 et domicilié dans le quartier de Giang Vo (Hanoï), poursuivi pour « fabrication, détention, diffusion ou propagande d'informations, de documents ou d'objets visant à s'opposer à la République socialiste du Vietnam », conformément à l'article 117 du Code pénal de 2015.



Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de Hanoï, le 2 mai 2024, le Service d'enquête de la Police de Hanoï a reçu un signalement transmis par le Bureau de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies. Celui-ci indique que Doan Bao Chau a participé à des diffusions en direct sur la chaîne YouTube « BBC Tiếng Việt » et sur son compte Facebook personnel « Chau Doan », avec des contenus déformant les faits, diffamant le pouvoir populaire, diffusant de fausses informations, semant la confusion au sein de la population et menant une guerre psychologique.



Le 24 avril 2025, le Service d'enquête a ouvert une procédure pénale, puis, le 30 juin 2025, a engagé des poursuites contre Doan Bao Chau pour le même chef d'accusation.



Toutefois, Doan Bao Chau a pris la fuite.



Le 25 juillet 2025, la police a émis un avis de recherche à son encontre.



Selon la police, Doan Bao Chau était le créateur, le gestionnaire et l'utilisateur du compte Facebook « Chau Doan », sur lequel il a diffusé, entre 2016 et 2021, des vidéos contenant des contenus de propagande contre l'État. Selon les conclusions de l'expertise, six de ces vidéos comportaient notamment des contenus de guerre psychologique, de fausses informations et de diffamation. Lors de l'enquête, Doan Bao Chau a reconnu que la voix et l'image figurant dans ces vidéos étaient les siennes, tout en niant toute intention de s'opposer à l'État, avant de prendre la fuite.



Le Tribunal populaire de Hanoï a appelé Doan Bao Chau à se rendre afin de bénéficier de la clémence prévue par la loi et à comparaître à son procès pour exercer son droit à assurer lui-même sa défense, conformément aux dispositions légales. -VNA