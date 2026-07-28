Séisme au Japon : aucune victime vietnamienne signalée à ce stade

Tokyo (VNA) – L'ambassade du Vietnam au Japon a rapidement mis en place des mesures de suivi et d'assistance à la communauté vietnamienne après le séisme de magnitude 7,1 survenu dans l'après-midi du 28 juillet dans la préfecture de Kumamoto, au sud-ouest du Japon. Selon l'ambassade, aucun ressortissant vietnamien n'a, à ce jour, été signalé parmi les victimes ou les personnes gravement touchées.



Tran Vu, responsable de la gestion des travailleurs de l'ambassade du Vietnam au Japon, a indiqué que, dès le séisme survenu, les syndicats et les entreprises d'accueil de Kumamoto, de Nagasaki et des régions voisines avaient été contactés afin de suivre la situation. Environ 1.330 travailleurs et stagiaires vietnamiens travaillent actuellement dans ces localités.



Des informations communiquées par la communauté des étudiants vietnamiens indiquent également que les étudiants présents à Kumamoto et dans les régions voisines, notamment Fukuoka et Kyushu, sont sains et saufs. -VNA

