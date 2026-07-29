Hai Phong accélère l’identification des martyrs inconnus

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Hai Phong (VNA) – Malgré les difficultés liées aux conditions météorologiques et au terrain, les autorités de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) accélèrent la mise en œuvre de la campagne des « 500 jours et nuits », visant à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des dépouilles des martyrs. La ville s’est fixé pour objectif d’achever le prélèvement des échantillons biologiques destinés aux analyses ADN avant le calendrier initial.

Au cimetière des martyrs de Duy Tan, situé dans le quartier de Nhi Chieu, de nombreuses stèles portent encore la mention « Identité inconnue ». Ce cimetière est l’un des trois du quartier où sont effectués des prélèvements d’échantillons biologiques en vue de l’identification des martyrs.

Le 28 juillet, malgré une pluie persistante, les équipes spécialisées ont poursuivi les opérations sous des abris provisoires. De l’extraction des échantillons à la numérisation des dossiers, en passant par leur conservation et leur transfert vers les laboratoires spécialisés, toutes les étapes sont réalisées dans le strict respect des protocoles scientifiques et de la dignité due aux martyrs.

Selon Tran Hong Tuc, vice-président du Comité populaire du quartier de Nhi Chieu, 133 tombes réparties dans trois cimetières sont concernées par les prélèvements ADN, soit le nombre le plus élevé de la ville. Le seul cimetière des martyrs de Minh Tan en compte 106. Les autorités locales espèrent achever les opérations dans un délai d’une quinzaine de jours, tout en poursuivant les prélèvements auprès des proches des martyrs afin de permettre les comparaisons génétiques.

Les prélèvements sont également menés simultanément dans plusieurs autres quartiers. Certains, comme Tran Hung Dao, ont déjà achevé les opérations avant la date prévue. Les autorités appliquent le principe des « six clarifications », consistant à définir clairement les responsabilités, les tâches, les délais, les résultats attendus, les compétences et les personnes responsables, afin de garantir le respect des exigences techniques ainsi que le caractère solennel et sécurisé des opérations.

Selon le Commandement militaire de Hai Phong, organe permanent du Comité de pilotage 515 de la ville, Hai Phong compte 383 cimetières de martyrs, dont 230 abritent des tombes nécessitant un prélèvement biologique, soit un total de 2.609 sépultures concernées.

Après une phase pilote menée au cimetière des martyrs de Tan Tien, cinq équipes de prélèvement avaient été constituées. Face à l’accélération de la campagne, trois équipes supplémentaires ont été mobilisées, portant leur nombre à huit afin de renforcer les opérations. La ville ambitionne désormais d’achever l’ensemble des prélèvements dans les cimetières au cours du mois d’août 2026, soit plusieurs mois avant l’échéance initialement fixée au 31 janvier 2027.

Au 27 juillet, des prélèvements avaient déjà été effectués dans 138 cimetières, permettant de recueillir 988 échantillons biologiques, dont 795 ont été transmis aux laboratoires spécialisés pour analyses. Parallèlement, les autorités poursuivent la collecte d’informations auprès des anciens combattants, des témoins et des familles des martyrs afin de faciliter l’identification des soldats tombés au combat dont l’identité demeure inconnue.

Grâce à la mobilisation de l’ensemble du système politique, des forces armées et des collectivités locales, Hai Phong entend atteindre les objectifs de la campagne des « 500 jours et nuits », contribuant ainsi à redonner un nom aux martyrs restés anonymes et à répondre aux attentes de leurs familles, dans le respect de la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie. -VNA

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