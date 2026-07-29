Société

Hai Phong accélère l’identification des martyrs inconnus

Dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits », la ville de Hai Phong accélère les prélèvements d’échantillons biologiques sur les tombes de martyrs inconnus afin de favoriser leur identification par analyse ADN et de répondre aux attentes de leurs familles.

Au cimetière des martyrs de Duy Tan, situé dans le quartier de Nhi Chieu, de nombreuses stèles portent encore la mention « Identité inconnue ». Photo: VNA
Au cimetière des martyrs de Duy Tan, situé dans le quartier de Nhi Chieu, de nombreuses stèles portent encore la mention « Identité inconnue ». Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Malgré les difficultés liées aux conditions météorologiques et au terrain, les autorités de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) accélèrent la mise en œuvre de la campagne des « 500 jours et nuits », visant à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des dépouilles des martyrs. La ville s’est fixé pour objectif d’achever le prélèvement des échantillons biologiques destinés aux analyses ADN avant le calendrier initial.

Au cimetière des martyrs de Duy Tan, situé dans le quartier de Nhi Chieu, de nombreuses stèles portent encore la mention « Identité inconnue ». Ce cimetière est l’un des trois du quartier où sont effectués des prélèvements d’échantillons biologiques en vue de l’identification des martyrs.

Le 28 juillet, malgré une pluie persistante, les équipes spécialisées ont poursuivi les opérations sous des abris provisoires. De l’extraction des échantillons à la numérisation des dossiers, en passant par leur conservation et leur transfert vers les laboratoires spécialisés, toutes les étapes sont réalisées dans le strict respect des protocoles scientifiques et de la dignité due aux martyrs.

Selon Tran Hong Tuc, vice-président du Comité populaire du quartier de Nhi Chieu, 133 tombes réparties dans trois cimetières sont concernées par les prélèvements ADN, soit le nombre le plus élevé de la ville. Le seul cimetière des martyrs de Minh Tan en compte 106. Les autorités locales espèrent achever les opérations dans un délai d’une quinzaine de jours, tout en poursuivant les prélèvements auprès des proches des martyrs afin de permettre les comparaisons génétiques.

Les prélèvements sont également menés simultanément dans plusieurs autres quartiers. Certains, comme Tran Hung Dao, ont déjà achevé les opérations avant la date prévue. Les autorités appliquent le principe des « six clarifications », consistant à définir clairement les responsabilités, les tâches, les délais, les résultats attendus, les compétences et les personnes responsables, afin de garantir le respect des exigences techniques ainsi que le caractère solennel et sécurisé des opérations.

Selon le Commandement militaire de Hai Phong, organe permanent du Comité de pilotage 515 de la ville, Hai Phong compte 383 cimetières de martyrs, dont 230 abritent des tombes nécessitant un prélèvement biologique, soit un total de 2.609 sépultures concernées.

Après une phase pilote menée au cimetière des martyrs de Tan Tien, cinq équipes de prélèvement avaient été constituées. Face à l’accélération de la campagne, trois équipes supplémentaires ont été mobilisées, portant leur nombre à huit afin de renforcer les opérations. La ville ambitionne désormais d’achever l’ensemble des prélèvements dans les cimetières au cours du mois d’août 2026, soit plusieurs mois avant l’échéance initialement fixée au 31 janvier 2027.

Au 27 juillet, des prélèvements avaient déjà été effectués dans 138 cimetières, permettant de recueillir 988 échantillons biologiques, dont 795 ont été transmis aux laboratoires spécialisés pour analyses. Parallèlement, les autorités poursuivent la collecte d’informations auprès des anciens combattants, des témoins et des familles des martyrs afin de faciliter l’identification des soldats tombés au combat dont l’identité demeure inconnue.

Grâce à la mobilisation de l’ensemble du système politique, des forces armées et des collectivités locales, Hai Phong entend atteindre les objectifs de la campagne des « 500 jours et nuits », contribuant ainsi à redonner un nom aux martyrs restés anonymes et à répondre aux attentes de leurs familles, dans le respect de la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie. -VNA

#500 ngày đêm #Liệt sĩ #Hai Phong #martyrs inconnus
Suivez VietnamPlus

Mémoire des martyrs

Sur le même sujet

Le Cimetière national des martyrs de Truong Son, symbole de reconnaissance nationale

Le Cimetière national des martyrs de Truong Son, symbole de reconnaissance nationale

Le Cimetière national des martyrs de Truong Son est bien plus qu’un lieu de repos pour les 10 263 héros tombés pour la Patrie. Niché au cœur de la cordillère de Truong Son, il constitue un vaste ensemble mémoriel et architectural où la nature, les monuments et les symboles culturels se conjuguent pour rendre hommage à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la réunification du Vietnam. Il incarne la profonde gratitude et la mémoire reconnaissante du peuple vietnamien envers ses héros nationaux.

Voir plus

Photo d'illustration. Source: baochinhphu

Un nouveau programme national pour protéger les enfants et réduire le travail illégal des mineurs

Le gouvernement vietnamien a adopté un nouveau programme national pour la période 2026-2030 visant à garantir à tous les enfants un environnement de vie sûr, à prévenir les violences et les abus, à réduire le travail des enfants et à renforcer les dispositifs de protection grâce à une approche intégrée associant réformes juridiques, développement des services, coopération internationale et transformation numérique.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam assiste et participe au présidium du 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam. Photo : VNA

Ouverture du 12e Congrès de la Croix-Rouge : le leader du Parti désigné président d’honneur

Le 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam a défini trois priorités stratégiques : accélérer la transformation numérique, numériser les adresses humanitaires et renforcer la transparence des activités ; développer un écosystème humanitaire vert, fondé sur le renouvellement des modes d'assistance, la promotion de moyens de subsistance autonomes et le développement durable ; constituer un corps de volontaires professionnels, proactifs et capables d'intervenir rapidement sur place.

Le dirigeant To Lam fixe les priorités de la réforme du secteur de l'inspection gouvernementale

Naufrage du Khoi Nguyen 18 : 48 personnes secourues

Les opérations de recherche et de sauvetage du navire Khoi Nguyen 18 se poursuivent activement. À ce stade, 48 personnes ont été secourues et les forces vietnamiennes continuent de rechercher les personnes toujours portées disparues, malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et des délégués au site de retransmission de Hanoï. Photo : VNA

Un hommage national aux Héros tombés pour la Patrie

Organisé simultanément sur quatre sites, le programme « Sao sang dan duong » ((L'Étoile qui guide nos pas) a rendu hommage aux martyrs et mis en lumière les efforts de recherche et d'identification de leurs dépouilles.