Le Cimetière national des martyrs de Truong Son, symbole de reconnaissance nationale

Le Cimetière national des martyrs de Truong Son est bien plus qu’un lieu de repos pour les 10 263 héros tombés pour la Patrie. Niché au cœur de la cordillère de Truong Son, il constitue un vaste ensemble mémoriel et architectural où la nature, les monuments et les symboles culturels se conjuguent pour rendre hommage à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la réunification du Vietnam. Il incarne la profonde gratitude et la mémoire reconnaissante du peuple vietnamien envers ses héros nationaux.