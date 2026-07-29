Société

Séisme au Japon : le Consulat général du Vietnam à Fukuoka déploie des secours pour ses ressortissants

Aucune nouvelle victime parmi les citoyens vietnamiens n'a été signalée à la suite du séisme dans la préfecture de Kumamoto (au Japon) à la fin de la journée du 29 juillet, selon Consulat général du Vietnam à Fukuoka.

Des représentants du Consulat général du Vietnam à Fukuoka distribuent des objets de secours aux citoyens vietnamiens de Kumamoto. Photo : VNA.
Des représentants du Consulat général du Vietnam à Fukuoka distribuent des objets de secours aux citoyens vietnamiens de Kumamoto. Photo : VNA.

Fukuoka (VNA) - Selon les informations du Consulat général du Vietnam à Fukuoka (Japon), aucune nouvelle victime parmi les citoyens vietnamiens n'a été signalée à la suite du séisme dans la préfecture de Kumamoto à la fin de la journée du 29 juillet. Si la communauté vietnamienne résidant dans la zone touchée est globalement en sécurité, de nombreux ressortissants ont un besoin urgent d'eau potable et de denrées alimentaires.

Le 29 juillet, Vu Van Truong, consul et représentant du Consulat général du Vietnam à Fukuoka, s'est rendu au siège de la société de transformation d'acier de Kyushu, filiale du groupe Tonan, pour travailler avec la direction de l'entreprise et le syndicat Kumamoto Hiro Zukuri. Après avoir évalué la situation sur le terrain, le consul a officiellement remercié le syndicat et l'entreprise pour avoir instauré les meilleures conditions possibles en faveur des stagiaires vietnamiens y travaillant.

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Des représentants du Consulat général du Vietnam à Fukuoka rencontrent des collègues de Tran Van Son. Photo : VNA.



Lors de cette mission, Vu Van Truong a également tenu des séances de travail avec l'entreprise, le syndicat de placement et la famille de Tran Van Son, le stagiaire vietnamien ayant perdu la vie lors de la catastrophe. L'entreprise et le syndicat se sont engagés à garantir le versement intégral des prestations d'assurance pour la victime. Ils ont également affirmé leur volonté de parachever les procédures nécessaires afin de rapatrier le corps de Tran Van Son au Vietnam, conformément aux souhaits de sa famille. Actuellement, la dépouille est prise en charge par les forces de police locales.Le même jour, le consul a poursuivi ses activités de terrain dans la ville de Yatsushiro, où de nombreux stagiaires vietnamiens ont trouvé refuge après les secousses. Selon le plan d'action établi, le Consulat général collabore étroitement avec diverses associations et groupes humanitaires pour distribuer des secours dans les cinq points de rassemblement les plus denses en ressortissants vietnamiens de la région sinistrée. Parallèlement, les autorités consulaires maintiennent un suivi rigoureux pour identifier les besoins spécifiques dans chaque secteur et assurer la protection des citoyens.

D'après les données actualisées par les autorités de la préfecture de Kumamoto cet après-midi, 465 centres d'évacuation ont été ouverts, accueillant 9 872 sinistrés, tandis que 36 700 foyers demeurent privés d'électricité. Les forces d'intervention japonaises poursuivent activement les opérations de recherche des personnes disparues. -VNA

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