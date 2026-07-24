L’Indonésie renforce sa sécurité des ressources en eau

Jakarta (VNA) - L’Indonésie fait du développement de son réseau de réservoirs une priorité afin de renforcer la sécurité des ressources en eau, la sécurité alimentaire et sa capacité d’adaptation au changement climatique, a rapporté le correspondant de la VNA en Indonésie.



Le 22 juillet, la directrice de l’Agence de gestion des actifs de l’État (LMAN), relevant du ministère indonésien des Finances, Kristijanindyati Puspitasari, a déclaré que les investissements dans les réservoirs devenaient de plus en plus nécessaires face à la hausse continue de la demande en eau, aux épisodes récurrents de sécheresse dans plusieurs régions et aux effets du changement climatique.



Selon elle, le réservoir de Meninting, récemment achevé dans le kabupaten de Lombok occidental, dans la province des Nusa Tenggara occidentales, contribuera à renforcer les capacités de régulation des ressources en eau, notamment dans les principales zones de production agricole. Le projet a bénéficié d’un investissement de près de 317 milliards de roupies (environ 20 millions de dollars), financé par le budget de l’État.



D’après l’Agence de gestion du bassin fluvial des Nusa Tenggara I (BBWS), ce réservoir assurera l’irrigation de plus de 1.500 hectares de terres agricoles exploitées par plus de 3.200 ménages d’agriculteurs, leur permettant de réaliser jusqu’à trois récoltes par an. L’ouvrage fournira également près de 13 millions de litres d’eau potable par jour à près de 100.000 habitants et contribuera à réduire les risques d’inondation sur une zone d’environ 60 hectares.



Ces dernières années, l’Indonésie a intensifié le développement de son réseau de réservoirs à l’échelle nationale afin de remédier à la répartition inégale des ressources en eau entre les régions et de renforcer durablement la sécurité hydrique et alimentaire. - VNA

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