L’Assemblée nationale prône une nouvelle approche de la supervision

Hanoï (VNA) – Le matin du 30 juillet, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a organisé un forum parlementaire consacré aux activités de supervision, sur le thème : « Rehausser les activités de supervision de l’Assemblée nationale : de l’orientation stratégique à l’action concrète durant la XVIe législature ».



Ce forum, coprésidé par le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et plusieurs autres dirigeants, a été conçu comme une plateforme d’échange et d’évaluation des résultats marquants obtenus depuis la première édition en 2025, tout en mettant l’accent sur le renouvellement de la pensée en matière de supervision. Les discussions ont visé à tirer des enseignements afin de lever les points de blocage, d’anticiper les risques et de rendre les activités de supervision plus substantielles et plus incisives, en garantissant un suivi jusqu’à l’obtention de résultats concrets.



Le forum a également eu pour objectif de définir les priorités de la supervision durant la XVIe législature, en ciblant les principaux freins au développement, les préoccupations des électeurs, la mise en œuvre des grandes orientations du Parti, l'application des lois, l'utilisation des ressources nationales, la gestion des biens publics, la lutte contre le gaspillage ainsi que la responsabilité des organismes publics, avec une supervision fondée sur des données, des preuves et des indicateurs quantitatifs. Les conclusions du forum serviront de base au projet visant à renforcer le leadership du Parti sur les activités de supervision de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires.​

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man s'exprime au forum. Photo : VNA

Dans son discours, le président de l’AN, Tran Thanh Man, a rappelé que la supervision constitue l'une des trois fonctions constitutionnelles de l'AN, essentielle au contrôle du pouvoir de l'État et à la garantie de la primauté du droit.



En cette nouvelle conjoncture, il a déclaré : « Il est impossible de superviser les nouveaux enjeux avec une pensée, des méthodes et des outils d'hier. La XVIe législature doit instaurer une nouvelle approche de la supervision : une vision stratégique, une anticipation proactive, une démarche fondée sur les données et les preuves, centrée sur les priorités et menée jusqu'à l'établissement des responsabilités et l'obtention de résultats concrets ».



Selon lui, la valeur de la supervision ne réside pas dans le nombre de missions de supervision ni dans celui des recommandations formulées, mais dans les avancées concrètes qu'elle permet d'obtenir en matière de perfectionnement du cadre institutionnel, de mise en œuvre des lois, de renforcement de l'efficacité de la gouvernance nationale et d'amélioration des conditions de vie de la population.



Il a ainsi défini plusieurs orientations majeures. Il est notamment essentiel de cibler les enjeux stratégiques, les « points de blocage parmi les points de blocage », les domaines mobilisant d'importantes ressources nationales ainsi que les questions qui préoccupent le plus les électeurs et l'opinion publique, tout en évitant une approche dispersée.



Le président de l'Assemblée nationale a exprimé le souhait que ce forum ne se limite pas à formuler de nouvelles recommandations, mais qu'il contribue surtout à faire émerger une nouvelle conception de la supervision pour la XVIe législature : une supervision au service du développement, de l'efficacité de la gouvernance nationale et, avant tout, de la population, au service d'un développement rapide et durable du pays. -VNA