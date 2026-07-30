Politique

L’Assemblée nationale prône une nouvelle approche de la supervision

Un forum parlementaire a défini les orientations d’une supervision plus efficace, fondée sur les données et axée sur des résultats concrets au service du développement.

Lors du forum. Photo : VNA
Lors du forum. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le matin du 30 juillet, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a organisé un forum parlementaire consacré aux activités de supervision, sur le thème : « Rehausser les activités de supervision de l’Assemblée nationale : de l’orientation stratégique à l’action concrète durant la XVIe législature ».

Ce forum, coprésidé par le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et plusieurs autres dirigeants, a été conçu comme une plateforme d’échange et d’évaluation des résultats marquants obtenus depuis la première édition en 2025, tout en mettant l’accent sur le renouvellement de la pensée en matière de supervision. Les discussions ont visé à tirer des enseignements afin de lever les points de blocage, d’anticiper les risques et de rendre les activités de supervision plus substantielles et plus incisives, en garantissant un suivi jusqu’à l’obtention de résultats concrets.

Le forum a également eu pour objectif de définir les priorités de la supervision durant la XVIe législature, en ciblant les principaux freins au développement, les préoccupations des électeurs, la mise en œuvre des grandes orientations du Parti, l'application des lois, l'utilisation des ressources nationales, la gestion des biens publics, la lutte contre le gaspillage ainsi que la responsabilité des organismes publics, avec une supervision fondée sur des données, des preuves et des indicateurs quantitatifs. Les conclusions du forum serviront de base au projet visant à renforcer le leadership du Parti sur les activités de supervision de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires.​

vnanet-potal-dien-dan-cua-quoc-hoi-ve-hoat-dong-giam-sat-8921876.jpg
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man s'exprime au forum. Photo : VNA

Dans son discours, le président de l’AN, Tran Thanh Man, a rappelé que la supervision constitue l'une des trois fonctions constitutionnelles de l'AN, essentielle au contrôle du pouvoir de l'État et à la garantie de la primauté du droit.

En cette nouvelle conjoncture, il a déclaré : « Il est impossible de superviser les nouveaux enjeux avec une pensée, des méthodes et des outils d'hier. La XVIe législature doit instaurer une nouvelle approche de la supervision : une vision stratégique, une anticipation proactive, une démarche fondée sur les données et les preuves, centrée sur les priorités et menée jusqu'à l'établissement des responsabilités et l'obtention de résultats concrets ».

Selon lui, la valeur de la supervision ne réside pas dans le nombre de missions de supervision ni dans celui des recommandations formulées, mais dans les avancées concrètes qu'elle permet d'obtenir en matière de perfectionnement du cadre institutionnel, de mise en œuvre des lois, de renforcement de l'efficacité de la gouvernance nationale et d'amélioration des conditions de vie de la population.

Il a ainsi défini plusieurs orientations majeures. Il est notamment essentiel de cibler les enjeux stratégiques, les « points de blocage parmi les points de blocage », les domaines mobilisant d'importantes ressources nationales ainsi que les questions qui préoccupent le plus les électeurs et l'opinion publique, tout en évitant une approche dispersée.

Le président de l'Assemblée nationale a exprimé le souhait que ce forum ne se limite pas à formuler de nouvelles recommandations, mais qu'il contribue surtout à faire émerger une nouvelle conception de la supervision pour la XVIe législature : une supervision au service du développement, de l'efficacité de la gouvernance nationale et, avant tout, de la population, au service d'un développement rapide et durable du pays. -VNA

#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #supervision #Assemblée nationale
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti, s'exprime. Photo: VNA

Le dirigeant du Parti exhorte à renforcer l'inspection et la supervision au sein du Parti

Lors d’une séance de travail avec la Commission centrale de contrôle du Parti, le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a insisté sur la nécessité de rendre les activités d’inspection et de supervision plus proactives, plus rapides et plus rigoureuses afin de renforcer la discipline du Parti et d’assurer l’application efficace des orientations stratégiques du Comité central.

L'Assemblée nationale vote la résolution relative à la mise en œuvre pilote du corps des avocats publics. Photo : VNA

Adoption du programme de supervision de l’Assemblée nationale pour l’année 2027

Au cours de la troisième session de l’Assemblée nationale, les députés examineront une série de rapports cruciaux présentés par le gouvernement, notamment l’évaluation complémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2026, ainsi que la situation durant les premiers mois de 2027.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man à la conférence consacrée au bilan du travail d’émulation et de récompense durant la législature 2021-2026. Photo: VNA

Le plus haut législateur appelle à renouveler l’approche législative et à renforcer l’efficacité de la supervision

Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a salué les performances remarquables de la 15e législature, soulignant que celle-ci a traité un volume de travail sans précédent, avec un nombre record de lois et de résolutions adoptées. Il a également mis en avant l'accélération de la transformation numérique au sein des activités parlementaires.

Voir plus

Panorama de la rencontre. Photo : VNA

Vietnam - Italie : vers un partenariat renforcé dans les technologies de sécurité

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le groupe italien Leonardo S.p.A. entendent renforcer leur coopération dans les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les infrastructures numériques, afin de soutenir les missions de sécurité nationale, de maintien de l'ordre public et de lutte contre la criminalité.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird. Photo : qdnd.vn.jpg

Défense : Vietnam et Australie souhaitent élargir leur sphère de coopération

Le Vietnam et l’Australie ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération en matière de défense, en développant les mécanismes existants et en explorant de nouveaux domaines de collaboration. Les deux pays entendent notamment intensifier leur coopération dans le maintien de la paix, l’industrie de défense, la sécurité maritime et la gestion des séquelles de la guerre.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam reçoit Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam reçoit la cheffe de la Commission centrale de l’organisation du PPRL

Recevant Mme Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission de l’Organisation du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le dirigeant To Lam a souligné que cette visite contribuait au resserrement de la coopération entre les deux Commissions de l’Organisation des deux Partis, ainsi qu’entre l'organe lao et le ministère vietnamien de l'Intérieur.

Le président de l'Assemblée nationale prend la parole lors de la séance de clôture. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale clôt sa quatrième réunion

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a achevé sa quatrième réunion après avoir examiné un nombre record de dossiers législatifs. Les responsables ont insisté sur la nécessité d’assurer une mise en œuvre rapide des nouvelles lois afin de lever les obstacles au développement et d’améliorer les conditions de vie de la population.

Tran Cam Tu (à droite), membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat reçoit le secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) du Burundi. Photo : VNA

Vietnam – Burundi : volonté commune de renforcer l'amitié et la coopération substantielle

Lors de la réception du secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) du Burundi le 29 juillet à Hanoï, Tran Cam Tu a exprimé sa ferme conviction que la visite de Révérien Ndikuriyo et de sa suite permettrait de consolider davantage la confiance politique mutuelle et de porter l'amitié ainsi que la coopération concrète entre les deux Partis et les deux nations à une nouvelle hauteur.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh. Photo : VNA

Poursuivre la consolidation et l’élévation du statut du Vietnam sur la scène internationale

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh a souligné que la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères permettront d’unifier les perceptions, de lever les points de blocage et d'améliorer l’efficacité de la coordination entre les ministères, les secteurs, les localités ainsi qu’entre les organes au pays et les représentations vietnamiennes à l’étranger.

La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary rencontre Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l'AN du Vietnam (gauche). Photo : VNA

Promotion des échanges et du partage d'expériences législatives Vietnam-Cambodge

Lors de la réception de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge, Samdech Khuon Sudary le 29 juillet, à Hanoï,

Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l'AN du Vietnam, présidente du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Cambodge et présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge a exprimé le souhait que la dirigeante cambodgienne continue de porter une attention particulière et de créer des conditions favorables pour que les Groupes parlementaires d'amitié des deux pays renforcent leurs connexions.

Le Premier ministre Le Minh Hung et Sisay Leudetmounsone, secrétaire du Comité central et cheffe de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo : VNA

Vietnam et Laos renforcent leur coopération en matière d’organisation et de gouvernance publique

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu à Hanoï Sisay Leudetmounsone, cheffe de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans la réforme administrative, la formation des cadres, le développement institutionnel et la modernisation de l’administration publique.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale, sous la présidence de Tran Thanh Man (Centre), président de l’Assemblée nationale, a examiné dans l’après-midi du 29 juillet les orientations de la révision de la Loi sur les activités immobilières. Photo : VNA

Vers une réforme de la loi sur l’immobilier pour un marché plus transparent et durable

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a examiné les orientations de la révision de la Loi sur les activités immobilières. La réforme vise à lever les obstacles juridiques, renforcer la décentralisation, améliorer la transparence des transactions et accélérer la numérisation des données afin de favoriser un développement sain, efficace et durable du marché immobilier.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre Sandra Scagliotti, consule honoraire du Vietnam à Turin. Photo : VNA

Les consuls honoraires contribuent à étendre le rayonnement diplomatique du Vietnam dans la nouvelle ère

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a salué les importantes contributions des consuls honoraires du Vietnam au fil des années, notamment dans la protection des droits et des intérêts des citoyens et des personnes morales vietnamiennes à l’étranger, ainsi que dans la promotion de la coopération économique, commerciale et de l’investissement entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.​

Le président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, Nguyên Thanh Nghi, lors de l'événement, à Hanoi, le 29 juillet. Photo: VNA

Le Vietnam aspire à devenir un pays socialiste hautement développé en 2130

Le président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, Nguyên Thanh Nghi, a présenté mercredi 29 juillet les contenus principaux de cette résolution, soulignant les percées institutionnelles et la modernisation de la gouvernance nationale comme fondement de la création de nouvelles capacités de développement et de la réalisation d’une croissance rapide et durable.