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La présidente de l'AN cambodgienne conclut sa visite officielle au Vietnam

La présidente de l'Assemblée nationale (AN) cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, a conclu sa visite officielle de trois jours au Vietnam, à l'invitation de son homologue vietnamien, Tran Thanh Man.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, visitent une exposition de photographies illustrant la coopération entre les deux pays, organisée par l'Agence vietnamienne d'information (VNA). Photo : VNA.
Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, visitent une exposition de photographies illustrant la coopération entre les deux pays, organisée par l'Agence vietnamienne d'information (VNA). Photo : VNA.


Hanoï (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, a quitté Hanoï le 29 juillet au soir, concluant ainsi sa visite officielle de trois jours au Vietnam, à l'invitation de son homologue vietnamien, Tran Thanh Man.

Durant son séjour, Khuon Sudary a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et a déposé une gerbe de fleurs au Monument aux Héros et aux Martyrs, rue Bac Son, à Hanoï.

Elle a été reçue par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a eu une entrevue avec le Premier ministre Le Minh Hung et a eu un entretien avec le président de l'AN vietnamienne, Tran Thanh Man, qui a également présidé la cérémonie d'accueil officielle.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont félicité le Cambodge pour ses progrès socio-économiques et réaffirmé le soutien constant du Vietnam à un Cambodge pacifique, stable et prospère, tout en soulignant que les relations bilatérales constituent un atout commun inestimable. Ils ont déclaré que les deux pays devraient renforcer leur coopération par le biais des instances du Parti, du Parlement et du gouvernement afin de fournir une orientation stratégique aux ministères, aux agences et aux collectivités locales des deux parties.

Pour sa part, Khuon Sudary a salué les progrès accomplis par le Vietnam en matière de développement global sous la direction du Parti communiste vietnamien, dirigé par le secrétaire général et président de la République, To Lam. Elle s'est dite convaincue que le Vietnam atteindrait avec succès ses deux objectifs du centenaire, en jouant un rôle de plus en plus important dans la région et dans le monde. Elle a également décrit l'expérience vietnamienne en matière de réforme économique et de rationalisation administrative comme une référence précieuse pour le Cambodge.

Les deux parties ont réaffirmé l'importance qu'elles accordent aux relations bilatérales, la coopération parlementaire en étant un pilier essentiel. Elles se sont engagées à renforcer la connectivité dans les domaines du transport, des postes frontières, de la logistique et des chaînes d'approvisionnement, et à faciliter le commerce et les investissements afin de porter rapidement les échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars.

Les deux pays ont également convenu d'accélérer la démarcation de la frontière et la pose de bornes, tout en coordonnant leurs efforts pour maintenir une frontière commune pacifique, stable et en développement. Ils se sont engagés à organiser conjointement des activités commémorant le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (1967-2027) et à redoubler d'efforts pour promouvoir la sensibilisation et l'éducation à la tradition de solidarité et d'amitié entre les deux peuples, en particulier auprès des jeunes générations.

Dans le cadre de sa visite, Khuon Sudary a rencontré Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l'AN du Vietnam, présidente du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Cambodge et présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge. Elle a également visité le groupe industriel militaire et de télécommunications (Viettel) et l'Hôpital militaire central n° 108. -VNA

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