Économie

Les institutions financières restent confiantes dans les perspectives de l'économie vietnamienne

Porté par une croissance de 8,18 % au premier semestre 2026 et par des évaluations favorables des principales institutions financières internationales, le Vietnam ambitionne désormais de bâtir les fondations d’une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030. Au-delà de la performance attendue cette année, les autorités misent sur des réformes structurelles afin de renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie.

Photo d'illustration : VNA
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Hanoï (VNA) - Les perspectives de l'économie vietnamienne continuent de susciter des appréciations positives après l'annonce d'une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 8,18 % au premier semestre 2026. La plus optimiste est sans doute la banque Standard Chartered, qui a relevé sa prévision de croissance du PIB du Vietnam à 9,5 % pour 2026 et à 11 % pour 2027.

Selon Tim Leelahaphan, économiste principal chargé du Vietnam et de la Thaïlande chez Standard Chartered, malgré les incertitudes mondiales et les pressions inflationnistes persistantes, le Vietnam aborde le second semestre à partir d'une position solide. La vigueur de la demande intérieure, la poursuite des investissements dans les infrastructures et les capacités de production, ainsi que la transformation en cours de l'économie contribueront à renforcer un modèle de croissance plus équilibré et plus durable, soutenant ainsi les objectifs de développement à long terme du pays.

Commentant les performances de l'économie vietnamienne au premier semestre 2026, Tim Leelahaphan a souligné que la croissance avait dépassé les attentes, portée par le dynamisme de l'industrie manufacturière, du secteur des services, de l'investissement et des politiques de soutien à la croissance. Il a également mis en avant la résilience et la capacité d'adaptation de l'économie vietnamienne.

La banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) partage également cet avis. Selon elle, dans un contexte marqué par la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le maintien des prix de l'énergie à un niveau élevé, la croissance de 8,18 % enregistrée au premier semestre a non seulement largement dépassé ses prévisions, mais reflète également une dynamique de croissance généralisée dans les secteurs de l'industrie, de la construction, des services et de l'agriculture. C'est pourquoi la banque prévoit une croissance économique de 8,5 % pour le Vietnam cette année.

Dans un rapport publié il y a quelques jours, les experts de HSBC soulignent pour leur part que la résilience de l'économie vietnamienne a dépassé les attentes. L'intérêt ne réside pas seulement dans le rythme de croissance, mais aussi dans la reprise et le regain d'efficacité de plusieurs moteurs de croissance, notamment l'investissement public, le commerce extérieur, l'industrie manufacturière et la consommation intérieure. À mesure que les moteurs internes jouent un rôle plus important, l'économie dispose également d'une plus grande marge de manœuvre pour résister aux chocs extérieurs.

Une reconnaissance majeure est intervenue début juillet, lorsque la Banque mondiale (BM) a officiellement classé le Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur. Cette décision repose sur un revenu national brut par habitant de 4 970 dollars en 2025, résultat d'une croissance soutenue et d'une progression continue des exportations. Entre 2021 et 2025, le revenu national brut a augmenté d'environ 10 % par an en moyenne, un rythme que la BM considère comme l'un des plus élevés de la région.

Malgré ces perspectives favorables, plusieurs défis demeurent. Le ministère des Finances estime qu'une croissance d'au moins 11,7 % au second semestre sera nécessaire pour atteindre l'objectif annuel d'un PIB supérieur à 10 %, tout en préservant la stabilité macroéconomique.

Les économistes identifient plusieurs facteurs de vigilance pour les prochains mois, notamment l’évolution de la balance commerciale, de l’inflation, du taux de change et des taux d’intérêt. À la mi-juillet, le déficit commercial atteignait 20,46 milliards de dollars, principalement en raison de la hausse des importations de machines, d’équipements et de matières premières. Si cette tendance devait se prolonger, elle pourrait exercer des pressions sur les équilibres extérieurs.

Par ailleurs, l'indice moyen des prix à la consommation a progressé de 4,38 % au premier semestre, se rapprochant de l'objectif annuel de 4,5 %. Les experts de HSBC et de la Banque asiatique de développement (BAD) estiment que les tensions inflationnistes, la dépendance aux intrants importés et la croissance plus rapide des importations que des exportations justifient une vigilance accrue.

L'enjeu actuel pour l'économie vietnamienne ne consiste pas seulement à atteindre l'objectif de croissance fixé pour 2026, mais aussi à jeter les bases d'une croissance à deux chiffres pour l'ensemble de la période 2026-2030, voire au-delà.

Selon les experts de la BAD, pour maintenir une croissance élevée dans les années à venir, le Vietnam doit passer d'un modèle reposant principalement sur le capital, la main-d'œuvre, le crédit et les investissements étrangers à un modèle fondé sur les gains de productivité, l'innovation et le secteur privé national.

Les experts recommandent également de diversifier les sources de financement, de développer les marchés de capitaux et d'accélérer les investissements dans les secteurs stratégiques, tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les infrastructures de transport, la logistique, les infrastructures numériques et la santé.

L'augmentation des investissements est importante, mais l'essentiel reste d'en améliorer l'efficacité, en particulier celle des investissements publics. Afin de soutenir la croissance, le gouvernement est déterminé à atteindre un taux de décaissement de 100 % des investissements publics cette année. -VNA

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