Le ministère des Finances et la Banque mondiale élaborent un portefeuille de projets pour 2026-2030

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien des Finances et la Banque mondiale (BM) sont convenus d'élaborer un portefeuille de projets susceptibles de bénéficier de prêts de la BM pour la période 2026-2030, tout en définissant de nouvelles orientations pour la mise en œuvre de cette coopération, afin de garantir la viabilité de la dette publique et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des financements empruntés.

Cet accord a été conclu lors d'une séance de travail tenue le 28 juillet à Hanoï, entre le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, et la directrice de la division de la Banque mondiale pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos, Mariam J. Sherman.Selon le ministère des Finances, cette réunion a permis aux deux parties de poursuivre l'examen de l'état d'avancement de leur coopération, d'échanger sur les questions restant à régler et de convenir des orientations pour la suite de leur coopération.

Le ministre Ngo Van Tuan a salué le partenariat de longue date entre le Vietnam et le Groupe de la Banque mondiale, tout en se félicitant de l'étroite coordination entre le ministère et le bureau de la BM au Vietnam.Il a indiqué que les unités du ministère avaient poursuivi une collaboration active avec la BM afin de mettre en œuvre les engagements convenus et de passer en revue l'ensemble des dossiers de coopération.

Selon lui, les travaux progressent de manière satisfaisante et aucun obstacle majeur n'a été relevé à ce stade.Pour sa part, Mariam J. Sherman a salué le rôle du ministère dans la coordination des besoins de financement du Vietnam, estimant que cette coopération permettait à la BM de mieux cerner les priorités et les besoins d'investissement du pays.

Le Département de la gestion de la dette et des relations économiques extérieures du ministère des Finances a transmis à la BM les besoins de financement recensés auprès des ministères, des secteurs et des collectivités locales pour la période 2026-2030, en vue de constituer le portefeuille des projets susceptibles de bénéficier de prêts de la BM au cours des cinq prochaines années.

Selon une lettre de la BM datée du 1er juillet 2026, ce portefeuille comprendrait environ 24 projets, représentant un montant total estimé à 9,3 milliards de dollars, principalement dans les secteurs des transports, de l'énergie, des infrastructures résilientes au changement climatique ainsi que des opérations d'appui budgétaire.

Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan à la séance de travail. Photo: portail électronique du ministère des Finances

Plusieurs projets ont déjà achevé les négociations et devraient être signés entre août et septembre 2026. Neuf autres ont obtenu l'approbation de leur proposition de prêt et finalisent actuellement les procédures d'approbation de leur politique d'investissement ainsi que leurs études de faisabilité.Les deux parties sont convenues de privilégier les projets les plus avancés, présentant des besoins de financement clairement identifiés, un financement de contrepartie garanti et des conditions de mise en œuvre réunies.

Elles ont également discuté des progrès accomplis dans l'élaboration du Cadre de partenariat-pays (CPP), la constitution du portefeuille de projets pour 2026-2030, l'identification des projets pilotes relevant de l'Approche programmatique multiphase (APP) et des mécanismes de mise en œuvre accélérée (fast-track), les prêts d'appui budgétaire, les projets de haute technologie proposés par la BM, ainsi que l'assistance technique apportée à l'élaboration du Programme de financement des infrastructures du Vietnam et du Fonds national d'investissement. -VNA