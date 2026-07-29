Économie

Pour transformer TKV en un groupe industriel moderne de l’énergie et des matériaux

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, a appelé à une profonde restructuration du Groupe vietnamien de l’industrie du charbon et des minerais (TKV). L’objectif est d’en faire un groupe industriel moderne, moteur de la transition énergétique, de l’innovation technologique et du développement durable.

Lê Thu Phương
Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, prend la parole. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, prend la parole. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 29 juillet, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, a présidé une réunion consacrée à la restructuration du Groupe de l’industrie du charbon et des minerais du Vietnam (TKV).

Il a souligné que TKV avait conservé son rôle de groupe économique public stratégique, contribuant de manière significative à la stabilité macroéconomique, à la sécurité énergétique, à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières, aux recettes budgétaires de l’État ainsi qu’à l’emploi.

Il a rappelé que la Résolution n°79-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 6 janvier 2026 sur le développement de l’économie publique, fixe des exigences plus élevées pour les grands groupes publics. Ceux-ci ne doivent plus seulement assurer la maîtrise des secteurs stratégiques, mais aussi jouer un rôle moteur dans l’industrialisation et la modernisation du pays, en s’appuyant sur les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique et une gouvernance moderne.

Pour TKV, cette orientation constitue une exigence directe dans son processus de développement et de restructuration. En tant que gestionnaire d’importantes ressources minières et acteur clé de la sécurité énergétique et de l’approvisionnement en matières premières, le groupe doit être à l’avant-garde de l’innovation technologique, de la transformation numérique, de la transition écologique, de l’économie circulaire et d’une utilisation plus efficace des ressources naturelles.

Le secrétaire général et président de l’État a demandé d’accélérer l’élaboration du projet de restructuration de TKV pour la période 2026-2030, en privilégiant une approche concrète et ciblée. Ce projet devra être conforme aux résolutions en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique nationale, ainsi qu’aux plans nationaux relatifs à l’énergie, aux ressources minérales et à la transition verte.

To Lam a insisté sur la nécessité de repositionner TKV comme un groupe industriel moderne de l’énergie et des matériaux. À court terme, le groupe devra garantir un approvisionnement suffisant en charbon pour l’économie nationale, en combinant exploitation nationale, importations, mélange et constitution de réserves dans des conditions de sécurité, d’efficacité et d’économie.

Il a également demandé de diversifier les sources d’approvisionnement en charbon importé, de réaliser des avancées majeures dans les sciences et les technologies, la transformation numérique et la productivité, afin d’améliorer les performances tout en réduisant les émissions et l’impact environnemental. Il a appelé à restructurer les investissements et les finances, à développer les partenariats et à renforcer la gouvernance.

Le dirigeant vietnamien a souligné que la sécurité et les conditions de vie des travailleurs devaient être placées au cœur de cette transformation. Il a également insisté sur l’amélioration du logement, des services de santé, de la protection sociale, des conditions de travail et des perspectives professionnelles des salariés.

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Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, préside une réunion consacrée à la restructuration du Groupe de l’industrie du charbon et des minerais du Vietnam. Photo : VNA


Une attention particulière devra être accordée au recrutement, à la formation et à la fidélisation des mineurs ainsi qu’au développement de la mécanisation et de l’automatisation afin de réduire le travail dans les postes les plus pénibles et dangereux.

Le groupe devra par ailleurs accélérer le développement de l’économie circulaire en considérant les eaux usées minières, les gaz de mine, les cendres, les boues rouges... comme des ressources secondaires pouvant être récupérées et réutilisées afin de réduire les émissions. Les activités minières devront être accompagnées de mesures de reconversion économique, de développement des infrastructures et de création de nouvelles bases économiques durables pour les territoires après l’exploitation.

Enfin, To Lam a rappelé que chaque cadre, membre du Parti et salarié devait être pleinement conscient que les ressources naturelles constituent un patrimoine national appartenant au peuple vietnamien et aux générations futures. Chaque tonne de charbon et chaque tonne de minerai doivent être utilisées de manière plus économe, créer davantage de valeur et avoir un impact environnemental plus faible. - VNA

Lê Thu Phương
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