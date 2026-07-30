Économie

Nouvelle loi : le commerce électronique vietnamien entre dans une nouvelle phase

Près d'un mois après l'entrée en vigueur de la Loi sur le commerce électronique, entreprises et plateformes adaptent leurs pratiques à un cadre juridique renforcé, dans un marché misant désormais sur la transparence et la responsabilité.

Des produits OCOP de la province de Lam Dong sont désormais identifiés par des codes QR permettant leur traçabilité et référencés sur les plateformes de commerce électronique. Photo : VNA
Des produits OCOP de la province de Lam Dong sont désormais identifiés par des codes QR permettant leur traçabilité et référencés sur les plateformes de commerce électronique. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Près d'un mois après l'entrée en vigueur de la Loi sur le commerce électronique, le marché vietnamien des transactions en ligne connaît ses premiers changements structurels. Plateformes de vente, entreprises, commerçants, créateurs de contenu, influenceurs et affiliés sont désormais appelés à adapter leurs pratiques à un nouveau cadre juridique.

Après plusieurs années de forte expansion, le commerce électronique vietnamien entre dans une nouvelle phase. Au-delà de la protection des droits et intérêts légitimes des consommateurs, la nouvelle loi définit clairement les responsabilités de l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique. Des plateformes aux vendeurs, en passant par les entreprises, les créateurs de contenu, les influenceurs et les affiliés, chacun est désormais tenu d'assumer la responsabilité de ses activités dans l'environnement numérique.

Du côté des entreprises, Dang La Huy, responsable des opérations de commerce électronique de la marque Cocoon Vietnam, indique que le respect des normes s'applique dès les étapes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'emballage, jusqu'à la rédaction des fiches descriptives des produits. Si auparavant les entreprises pouvaient simplement envoyer leurs produits aux créateurs de contenu pour des séances de vente en direct, elles doivent désormais vérifier avec eux l'ensemble des informations avant toute présentation au public. Les deux parties partagent ainsi la responsabilité des contenus diffusés en ligne.

Près d'un mois après l'entrée en vigueur de la Loi sur le commerce électronique, de nombreuses entreprises indiquent que leurs procédures de vente ont considérablement évolué, qu'il s'agisse de l'identification des vendeurs, du contrôle de l'origine des produits, de la gestion des obligations fiscales ou encore de la transparence des informations. Plus important encore, le marché opère progressivement un tri entre les vendeurs, en écartant les boutiques non enregistrées et les faux comptes, en limitant la circulation des produits contrefaits et des imitations, tout en instaurant un environnement concurrentiel plus équitable pour les entreprises qui investissent de manière structurée.

Nguyen Huu Tuan, directeur du Centre de développement du commerce électronique et de la technologie numérique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, indique que les sites de vente en ligne renforcent l'identification des vendeurs, l'archivage des données de transaction et les mécanismes de traitement des réclamations des consommateurs. L'objectif est d'instaurer une véritable culture de la conformité dans l'ensemble du secteur.

Sur le plan technique, Nguyen Lam Thanh, représentant de TikTok Vietnam, précise que TikTok Shop, à l'instar de nombreuses autres plateformes, a commencé à déployer des solutions techniques pour vérifier l'identité de millions de comptes de vendeurs, conformément au calendrier prévu par la Loi sur le commerce électronique. Les plateformes sont également tenues de contrôler la qualité des produits commercialisés et d'appliquer des sanctions en cas d'infraction, pouvant aller jusqu'à la fermeture des boutiques non conformes.

Selon les données publiées par la société d'études Metric, le secteur du commerce électronique a enregistré une croissance de 20 % à 22 % au cours des six premiers mois de 2026. Le chiffre d'affaires cumulé des quatre principales plateformes a dépassé 291.000 milliards de dôngs, en hausse de 44 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les boutiques officielles, qui représentent moins de 3 % du nombre total de vendeurs, génèrent plus d'un tiers du chiffre d'affaires total du marché.

Avec des responsabilités désormais clairement définies pour l'ensemble des acteurs, le commerce électronique vietnamien s'oriente vers un modèle où la confiance des consommateurs, la qualité des produits et la transparence des pratiques constituent les principaux moteurs d'un développement durable. -VNA

#commerce électronique #Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Les produits vietnamiens accèdent progressivement aux marchés internationaux grâce aux plateformes de commerce électronique. Photo: VietnamPlus

Hanoi lance la consommation numérique et le soutien au commerce électronique

La ville ambitionne de compter 500 entités participantes d’ici 2028, d’intégrer 1.000 produits à des stands numériques ou à des sections connexes, et de garantir qu’au moins 80% d’entre eux disposent de systèmes de traçabilité ou d’identification. Par ailleurs, l’ensemble des entités participantes bénéficiera d’un accompagnement sur les obligations de transparence.

Intervenants à la conférence. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville promeut un écosystème de commerce électronique sûr et transparent

Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts pour construire un écosystème de commerce électronique plus sûr et plus transparent, tandis que les autorités accélèrent la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le commerce électronique, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, à améliorer la responsabilité des plateformes et à soutenir la croissance durable de l'économie numérique vietnamienne.

Voir plus

Des consommateurs canadiens explorent des produits à base de café vietnamien. Photo: VNA

Lucky Supermarket, vitrine des produits vietnamiens au Canada

Lucky exploite aujourd'hui neuf supermarchés à Edmonton, Calgary, Winnipeg et Surrey, dont la superficie varie de 2 300 à 5 000 m². Derrière ce réseau de distribution se trouve le groupe Dong Phuong, chargé de l'importation, de la logistique et de la distribution en gros pour de nombreux autres réseaux de distribution au Canada.

Photo d'illustration : VNA

Les institutions financières restent confiantes dans les perspectives de l'économie vietnamienne

Porté par une croissance de 8,18 % au premier semestre 2026 et par des évaluations favorables des principales institutions financières internationales, le Vietnam ambitionne désormais de bâtir les fondations d’une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030. Au-delà de la performance attendue cette année, les autorités misent sur des réformes structurelles afin de renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie.

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, prend la parole. Photo : VNA

Pour transformer TKV en un groupe industriel moderne de l’énergie et des matériaux

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, a appelé à une profonde restructuration du Groupe vietnamien de l’industrie du charbon et des minerais (TKV). L’objectif est d’en faire un groupe industriel moderne, moteur de la transition énergétique, de l’innovation technologique et du développement durable.

Lors de la Conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre des résolutions adoptées par le 3e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat), tenue le 29 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam amorce une transition majeure vers la construction d’une puissance maritime

La nouvelle résolution du Comité central du Parti sur l’édification du Vietnam en tant que puissance maritime marque un changement majeur de stratégie, privilégiant une gouvernance moderne des espaces maritimes fondée sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique afin de faire de la mer un pilier du développement national.

Le premier vol d'étalonnage sur la deuxième piste de l'aéroport international de Phu Quoc s'est déroulé avec succès le 27 juillet. (Photo : caa.gov.vn)

Premier vol d'étalonnage réussi à l'aéroport international de Phu Quoc

Le succès du premier vol d'étalonnage des équipements de navigation de la nouvelle piste de l'aéroport international de Phu Quoc marque une étape importante dans l'extension de cette infrastructure, appelée à renforcer les capacités d'accueil de l'île en vue de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027.

Photo d'illustration; Internet

Le Vietnam mise sur l'IA pour accélérer sa croissance

Alors que le Vietnam vise une croissance élevée sur la période 2026-2030, la modernisation de ses moteurs économiques devient une priorité. L'IA intervient à un moment charnière, en s'imposant progressivement dans la quasi-totalité des activités de production, de commerce et de gestion.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyen Quoc Tri (au milieu, première ligne), participe à la conférence. Photo : VNA

APEC : le Vietnam promeut une gestion forestière durable

Le Vietnam s'engage à devenir un partenaire fiable, responsable, toujours prêt à partager son expérience avec les économies de l'APEC, à promouvoir la coopération et à contribuer positivement à l'objectif de forêts plus saines pour le développement durable de la région.

Phu Quôc se développe en un centre de services et d’écotourisme de haute qualité, une destination touristique balnéaire et insulaire de niveau national et international. Photo : VNA

An Giang ambitionne de devenir un pôle économique maritime de premier plan

La province de An Giang privilégiera les investissements dans cinq secteurs stratégiques : les infrastructures stratégiques ; les industries de transformation et les énergies propres ; le commerce, les services, la logistique et l’économie frontalière ; le tourisme de haute qualité ; et l’agriculture de haute technologie, le développement écologique et l’économie circulaire.

Séminaire de mise en relation entre des entreprises vietnamiennes et celles de l'État de Veracruz. Photo: VNA

Vietnam - Mexique : l'Etat mexicain de Veracruz au cœur d'un nouveau partenariat économique

Le Vietnam et l’État mexicain de Veracruz renforcent leurs liens économiques à travers un séminaire de mise en relation des entreprises, destiné à promouvoir les échanges commerciaux, l’investissement et la coopération logistique. L’événement a également permis de présenter le salon Vietnam International Sourcing 2026, nouvelle plateforme pour développer les partenariats entre les entreprises des deux pays.