Nouvelle loi : le commerce électronique vietnamien entre dans une nouvelle phase

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Près d'un mois après l'entrée en vigueur de la Loi sur le commerce électronique, le marché vietnamien des transactions en ligne connaît ses premiers changements structurels. Plateformes de vente, entreprises, commerçants, créateurs de contenu, influenceurs et affiliés sont désormais appelés à adapter leurs pratiques à un nouveau cadre juridique.



Après plusieurs années de forte expansion, le commerce électronique vietnamien entre dans une nouvelle phase. Au-delà de la protection des droits et intérêts légitimes des consommateurs, la nouvelle loi définit clairement les responsabilités de l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique. Des plateformes aux vendeurs, en passant par les entreprises, les créateurs de contenu, les influenceurs et les affiliés, chacun est désormais tenu d'assumer la responsabilité de ses activités dans l'environnement numérique.



Du côté des entreprises, Dang La Huy, responsable des opérations de commerce électronique de la marque Cocoon Vietnam, indique que le respect des normes s'applique dès les étapes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'emballage, jusqu'à la rédaction des fiches descriptives des produits. Si auparavant les entreprises pouvaient simplement envoyer leurs produits aux créateurs de contenu pour des séances de vente en direct, elles doivent désormais vérifier avec eux l'ensemble des informations avant toute présentation au public. Les deux parties partagent ainsi la responsabilité des contenus diffusés en ligne.



Près d'un mois après l'entrée en vigueur de la Loi sur le commerce électronique, de nombreuses entreprises indiquent que leurs procédures de vente ont considérablement évolué, qu'il s'agisse de l'identification des vendeurs, du contrôle de l'origine des produits, de la gestion des obligations fiscales ou encore de la transparence des informations. Plus important encore, le marché opère progressivement un tri entre les vendeurs, en écartant les boutiques non enregistrées et les faux comptes, en limitant la circulation des produits contrefaits et des imitations, tout en instaurant un environnement concurrentiel plus équitable pour les entreprises qui investissent de manière structurée.



Nguyen Huu Tuan, directeur du Centre de développement du commerce électronique et de la technologie numérique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, indique que les sites de vente en ligne renforcent l'identification des vendeurs, l'archivage des données de transaction et les mécanismes de traitement des réclamations des consommateurs. L'objectif est d'instaurer une véritable culture de la conformité dans l'ensemble du secteur.



Sur le plan technique, Nguyen Lam Thanh, représentant de TikTok Vietnam, précise que TikTok Shop, à l'instar de nombreuses autres plateformes, a commencé à déployer des solutions techniques pour vérifier l'identité de millions de comptes de vendeurs, conformément au calendrier prévu par la Loi sur le commerce électronique. Les plateformes sont également tenues de contrôler la qualité des produits commercialisés et d'appliquer des sanctions en cas d'infraction, pouvant aller jusqu'à la fermeture des boutiques non conformes.



Selon les données publiées par la société d'études Metric, le secteur du commerce électronique a enregistré une croissance de 20 % à 22 % au cours des six premiers mois de 2026. Le chiffre d'affaires cumulé des quatre principales plateformes a dépassé 291.000 milliards de dôngs, en hausse de 44 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les boutiques officielles, qui représentent moins de 3 % du nombre total de vendeurs, génèrent plus d'un tiers du chiffre d'affaires total du marché.



Avec des responsabilités désormais clairement définies pour l'ensemble des acteurs, le commerce électronique vietnamien s'oriente vers un modèle où la confiance des consommateurs, la qualité des produits et la transparence des pratiques constituent les principaux moteurs d'un développement durable. -VNA