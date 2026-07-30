Les affaires extérieures locales créent de nouveaux espaces de développement

Hanoï (VNA) – À l'approche de la 33ᵉ Conférence de la diplomatie et de la 22ᵉ Conférence nationale des affaires extérieures, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngo Le Van, a souligné les progrès enregistrés par les affaires extérieures locales.



Selon lui, les provinces et les villes ne jouent plus seulement un rôle d'appui, mais sont désormais en première ligne de l'action extérieure et de l’intégration internationale. Les affaires extérieures locales sont passées d'une logique de participation à une démarche proactive visant à créer de nouveaux espaces de développement et à renforcer la diplomatie vietnamienne.



Le vice-ministre a indiqué que les organes chargés des affaires extérieures locales avaient contribué à mettre en œuvre de manière coordonnée les activités de diplomatie du Parti, de diplomatie d'État et de diplomatie populaire. Plus de 900 accords internationaux conclus au niveau local ont été signés, renouvelés ou maintenus en vigueur, tandis que plus de 2.500 conférences et séminaires internationaux ont été organisés dans les localités.



Il a également souligné que les coopérations passaient de simples échanges d'amitié à des partenariats de développement, de la signature d'accords-cadres à leur mise en œuvre effective, tout en accordant une place croissante au commerce, à l'investissement, aux ressources humaines de haute qualité, aux sciences et technologies, à la transformation numérique, à la transition verte et à la connectivité des infrastructures.



Selon le vice-ministre, les affaires extérieures locales contribuent aussi au maintien d'un environnement de paix et de stabilité, à la protection de la souveraineté nationale et à la mobilisation des ressources internationales au service d'un développement rapide et durable.



Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les représentations vietnamiennes à l'étranger, accompagne les localités dans la recherche de partenaires, la mobilisation des ressources et la résolution des difficultés rencontrées dans leurs activités extérieures.



Le vice-ministre a indiqué que le ministère avait renforcé son appui institutionnel et intensifié ses échanges avec les localités. Depuis 2024, environ 270 missions conduites par le ministre et d’autres responsables du ministère se sont rendues dans les villes et provinces, tandis que 24 réunions de travail ont été organisées à Hanoï avec les dirigeants locaux.



Il a également fait savoir que le ministère avait organisé neuf grandes conférences de mise en relation avec des partenaires étrangers, favorisé près de 2.000 mises en relation entre localités, entreprises vietnamiennes et partenaires internationaux, organisé environ 700 activités de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme, et soutenu la signature de plus de 420 accords de coopération.



Par ailleurs, le ministère accompagne les localités dans de nombreux domaines, notamment la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, les affaires liées à l'UNESCO, les questions frontalières, les affaires consulaires, la protection des citoyens, les Vietnamiens de l'étranger, l'information extérieure et la diplomatie populaire.



Concernant les orientations pour la période 2026-2028, le vice-ministre a indiqué que le ministère mettrait l'accent sur cinq priorités : renouveler la pensée diplomatique, mettre à profit la force combinée des trois piliers de l'action extérieure (les relations extérieures du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire), perfectionner les mécanismes de coordination entre le niveau central et local, professionnaliser les organes locaux chargés des affaires extérieures et accélérer la transformation numérique.



Selon lui, ces orientations permettront aux affaires extérieures locales de devenir une force de premier plan au service du développement de chaque province et ville ainsi que du développement durable du Vietnam. -VNA