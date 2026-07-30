Politique

Les affaires extérieures locales créent de nouveaux espaces de développement

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van met en avant le rôle croissant des affaires extérieures locales dans la mobilisation de ressources au service du développement.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van. Photo: VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l'approche de la 33ᵉ Conférence de la diplomatie et de la 22ᵉ Conférence nationale des affaires extérieures, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngo Le Van, a souligné les progrès enregistrés par les affaires extérieures locales.

Selon lui, les provinces et les villes ne jouent plus seulement un rôle d'appui, mais sont désormais en première ligne de l'action extérieure et de l’intégration internationale. Les affaires extérieures locales sont passées d'une logique de participation à une démarche proactive visant à créer de nouveaux espaces de développement et à renforcer la diplomatie vietnamienne.

Le vice-ministre a indiqué que les organes chargés des affaires extérieures locales avaient contribué à mettre en œuvre de manière coordonnée les activités de diplomatie du Parti, de diplomatie d'État et de diplomatie populaire. Plus de 900 accords internationaux conclus au niveau local ont été signés, renouvelés ou maintenus en vigueur, tandis que plus de 2.500 conférences et séminaires internationaux ont été organisés dans les localités.

Il a également souligné que les coopérations passaient de simples échanges d'amitié à des partenariats de développement, de la signature d'accords-cadres à leur mise en œuvre effective, tout en accordant une place croissante au commerce, à l'investissement, aux ressources humaines de haute qualité, aux sciences et technologies, à la transformation numérique, à la transition verte et à la connectivité des infrastructures.

Selon le vice-ministre, les affaires extérieures locales contribuent aussi au maintien d'un environnement de paix et de stabilité, à la protection de la souveraineté nationale et à la mobilisation des ressources internationales au service d'un développement rapide et durable.

Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les représentations vietnamiennes à l'étranger, accompagne les localités dans la recherche de partenaires, la mobilisation des ressources et la résolution des difficultés rencontrées dans leurs activités extérieures.

Le vice-ministre a indiqué que le ministère avait renforcé son appui institutionnel et intensifié ses échanges avec les localités. Depuis 2024, environ 270 missions conduites par le ministre et d’autres responsables du ministère se sont rendues dans les villes et provinces, tandis que 24 réunions de travail ont été organisées à Hanoï avec les dirigeants locaux.

Il a également fait savoir que le ministère avait organisé neuf grandes conférences de mise en relation avec des partenaires étrangers, favorisé près de 2.000 mises en relation entre localités, entreprises vietnamiennes et partenaires internationaux, organisé environ 700 activités de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme, et soutenu la signature de plus de 420 accords de coopération.

Par ailleurs, le ministère accompagne les localités dans de nombreux domaines, notamment la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, les affaires liées à l'UNESCO, les questions frontalières, les affaires consulaires, la protection des citoyens, les Vietnamiens de l'étranger, l'information extérieure et la diplomatie populaire.

Concernant les orientations pour la période 2026-2028, le vice-ministre a indiqué que le ministère mettrait l'accent sur cinq priorités : renouveler la pensée diplomatique, mettre à profit la force combinée des trois piliers de l'action extérieure (les relations extérieures du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire), perfectionner les mécanismes de coordination entre le niveau central et local, professionnaliser les organes locaux chargés des affaires extérieures et accélérer la transformation numérique.

Selon lui, ces orientations permettront aux affaires extérieures locales de devenir une force de premier plan au service du développement de chaque province et ville ainsi que du développement durable du Vietnam. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #affaires extérieures locales #diplomatie vietnamienne #développement local #intégration internationale #ressources internationales
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Panorama de la rencontre. Photo : VNA

Vietnam - Italie : vers un partenariat renforcé dans les technologies de sécurité

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le groupe italien Leonardo S.p.A. entendent renforcer leur coopération dans les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les infrastructures numériques, afin de soutenir les missions de sécurité nationale, de maintien de l'ordre public et de lutte contre la criminalité.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird. Photo : qdnd.vn.jpg

Défense : Vietnam et Australie souhaitent élargir leur sphère de coopération

Le Vietnam et l’Australie ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération en matière de défense, en développant les mécanismes existants et en explorant de nouveaux domaines de collaboration. Les deux pays entendent notamment intensifier leur coopération dans le maintien de la paix, l’industrie de défense, la sécurité maritime et la gestion des séquelles de la guerre.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam reçoit Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam reçoit la cheffe de la Commission centrale de l’organisation du PPRL

Recevant Mme Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission de l’Organisation du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le dirigeant To Lam a souligné que cette visite contribuait au resserrement de la coopération entre les deux Commissions de l’Organisation des deux Partis, ainsi qu’entre l'organe lao et le ministère vietnamien de l'Intérieur.

Le président de l'Assemblée nationale prend la parole lors de la séance de clôture. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale clôt sa quatrième réunion

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a achevé sa quatrième réunion après avoir examiné un nombre record de dossiers législatifs. Les responsables ont insisté sur la nécessité d’assurer une mise en œuvre rapide des nouvelles lois afin de lever les obstacles au développement et d’améliorer les conditions de vie de la population.

Tran Cam Tu (à droite), membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat reçoit le secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) du Burundi. Photo : VNA

Vietnam – Burundi : volonté commune de renforcer l'amitié et la coopération substantielle

Lors de la réception du secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) du Burundi le 29 juillet à Hanoï, Tran Cam Tu a exprimé sa ferme conviction que la visite de Révérien Ndikuriyo et de sa suite permettrait de consolider davantage la confiance politique mutuelle et de porter l'amitié ainsi que la coopération concrète entre les deux Partis et les deux nations à une nouvelle hauteur.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh. Photo : VNA

Poursuivre la consolidation et l’élévation du statut du Vietnam sur la scène internationale

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh a souligné que la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères permettront d’unifier les perceptions, de lever les points de blocage et d'améliorer l’efficacité de la coordination entre les ministères, les secteurs, les localités ainsi qu’entre les organes au pays et les représentations vietnamiennes à l’étranger.

La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary rencontre Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l'AN du Vietnam (gauche). Photo : VNA

Promotion des échanges et du partage d'expériences législatives Vietnam-Cambodge

Lors de la réception de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge, Samdech Khuon Sudary le 29 juillet, à Hanoï,

Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l'AN du Vietnam, présidente du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Cambodge et présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge a exprimé le souhait que la dirigeante cambodgienne continue de porter une attention particulière et de créer des conditions favorables pour que les Groupes parlementaires d'amitié des deux pays renforcent leurs connexions.

Le Premier ministre Le Minh Hung et Sisay Leudetmounsone, secrétaire du Comité central et cheffe de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo : VNA

Vietnam et Laos renforcent leur coopération en matière d’organisation et de gouvernance publique

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu à Hanoï Sisay Leudetmounsone, cheffe de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans la réforme administrative, la formation des cadres, le développement institutionnel et la modernisation de l’administration publique.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale, sous la présidence de Tran Thanh Man (Centre), président de l’Assemblée nationale, a examiné dans l’après-midi du 29 juillet les orientations de la révision de la Loi sur les activités immobilières. Photo : VNA

Vers une réforme de la loi sur l’immobilier pour un marché plus transparent et durable

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a examiné les orientations de la révision de la Loi sur les activités immobilières. La réforme vise à lever les obstacles juridiques, renforcer la décentralisation, améliorer la transparence des transactions et accélérer la numérisation des données afin de favoriser un développement sain, efficace et durable du marché immobilier.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre Sandra Scagliotti, consule honoraire du Vietnam à Turin. Photo : VNA

Les consuls honoraires contribuent à étendre le rayonnement diplomatique du Vietnam dans la nouvelle ère

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a salué les importantes contributions des consuls honoraires du Vietnam au fil des années, notamment dans la protection des droits et des intérêts des citoyens et des personnes morales vietnamiennes à l’étranger, ainsi que dans la promotion de la coopération économique, commerciale et de l’investissement entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.​

Le président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, Nguyên Thanh Nghi, lors de l'événement, à Hanoi, le 29 juillet. Photo: VNA

Le Vietnam aspire à devenir un pays socialiste hautement développé en 2130

Le président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, Nguyên Thanh Nghi, a présenté mercredi 29 juillet les contenus principaux de cette résolution, soulignant les percées institutionnelles et la modernisation de la gouvernance nationale comme fondement de la création de nouvelles capacités de développement et de la réalisation d’une croissance rapide et durable.