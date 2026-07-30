Politique

Une délégation de la Commission centrale de l'organisation du PPRL en visite à Ninh Binh

En visite de travail à Ninh Binh, la présidente de la Commission centrale de l'organisation du PPRL, Sisay Luedethmounsone, et les responsables provinciaux ont échangé sur l'édification du Parti, la réforme institutionnelle et la coopération bilatérale.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA
Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – Les autorités de la province de Ninh Binh (Nord) ont reçu, le 30 juillet, une haute délégation de la Commission centrale de l'organisation du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), conduite par sa présidente, Sisay Luedethmounsone, également membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du PPRL.

Tran Huy Tuan, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire du Comité provincial du Parti, a souligné que la province souhaitait partager ses premiers résultats, son expérience ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des résolutions du Parti, la réorganisation de l'appareil administratif, le renforcement des organisations de base du Parti, la planification, la formation, l'affectation et l'évaluation des cadres, ainsi que la transformation numérique appliquée aux travaux d'organisation et d'édification du Parti.

Il a également exprimé le souhait de poursuivre les échanges avec le PPRL afin de s'inspirer de son expérience en matière d'édification du Parti, de développement des ressources humaines et de consolidation du système politique.

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Tran Huy Tuan, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire du Comité du Parti de la province de Ninh Binh, et la présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), Sisay Luedethmounsone. Photo: VNA

Pour sa part, Sisay Luedethmounsone s'est déclarée impressionnée par les résultats obtenus par Ninh Binh depuis la réorganisation administrative, notamment dans les domaines de l'édification du Parti, de la rationalisation de la structure organisationnelle, du développement des ressources humaines et du développement socio-économique.

Elle a également salué la coopération entretenue ces dernières années entre la province vietnamienne de Ninh Binh et la province lao d'Oudomxay.

Elle a indiqué que le Laos mettait actuellement en œuvre plusieurs réformes importantes portant sur la réorganisation de l'appareil administratif, l'organisation des administrations locales et la formation des cadres. Dans ce contexte, son pays attache de l’importance à l'étude de l'expérience vietnamienne, en particulier dans les domaines de l'édification du Parti, de la planification des ressources humaines, de la formation des cadres à tous les niveaux et de la gestion de la fonction publique.

Confiante dans les perspectives de coopération entre les deux parties, Sisay Luedethmounsone a souhaité voir Ninh Binh poursuivre le renforcement de sa coopération avec Oudomxay et assurer une mise en œuvre efficace des accords conclus. Elle a également appelé à poursuivre le soutien du Vietnam dans la formation des cadres et les échanges d'expériences en matière d'organisation du Parti et de réforme institutionnelle.

Au cours de la rencontre, les autorités provinciales de Ninh Binh ont présenté un rapport synthétique sur la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du PCV, de la Résolution du premier Congrès de l’organisation provinciale du Parti pour le mandat 2025-2030, ainsi que sur les résultats des travaux d'édification du Parti au cours du premier semestre 2026.

Les deux parties ont enfin échangé leurs expériences en matière d'organisation et d'édification du Parti, de gestion des cadres, de modernisation des méthodes de direction des comités du Parti, de consolidation d'un système politique plus rationalisé et plus efficace, de promotion de la transformation numérique dans les activités du Parti, ainsi que d'émulation et de récompense... -VNA

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