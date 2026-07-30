Politique

Un universitaire cambodgien salue l'amitié Vietnam-Cambodge

À l'issue de la visite officielle au Vietnam de la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, du 27 au 29 juillet, des experts cambodgiens ont mis en avant les principaux messages stratégiques de ce déplacement. Ils soulignent le renforcement de la confiance politique entre les deux pays, leur engagement en faveur de la centralité de l'ASEAN et leur volonté d'approfondir leur coopération face aux défis régionaux et mondiaux.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man reçoit la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. Photo: VNA
Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man reçoit la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le professeur associé Neak Chandarith, directeur de l'Institut d'études internationales et de politiques publiques (IISPP) de l'Université royale de Phnom Penh (RUPP), a mis en avant trois messages stratégiques adressés à la communauté régionale et internationale à l'issue de la visite officielle au Vietnam, du 27 au 29 juillet, de la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary.

Dans un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Phnom Penh, M. Chandarith a indiqué que le premier, et plus important, de ces messages concernait la stabilité politique et la confiance dans les institutions. Dans un monde de plus en plus imprévisible et fragmenté, marqué par des rivalités géopolitiques croissantes, cette visite démontre que l'amitié entre le Cambodge et le Vietnam constitue un pilier stratégique solidement ancré dans les institutions parlementaires des deux pays.

Les dirigeants des deux pays ont fait preuve d'une volonté politique constante de traduire les principes de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme en résultats concrets, en s'appuyant sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ainsi que sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun, a-t-il précisé.

Le deuxième message, a poursuivi le professeur associé Neak Chandarith, concerne la coordination multilatérale et la centralité de l'ASEAN. À l'occasion des forums régionaux et internationaux tels que l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF), cette visite a réaffirmé la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique.

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Le professeur associé Neak Chandarith, directeur de l'Institut d'études internationales et de politiques publiques (IISPP) de l'Université royale de Phnom Penh (RUPP). Photo: VNA

En tant que pays voisins d'Asie du Sud-Est, le Cambodge et le Vietnam comprennent l'importance du maintien de la paix et de la stabilité et du développement d'un système étroitement interconnecté. Le soutien mutuel et l'harmonisation des positions diplomatiques servent non seulement les intérêts bilatéraux, mais contribuent également de manière significative à préserver la solidarité de l'ASEAN, à garantir sa centralité et à empêcher que la région ne soit entraînée dans des blocs de grandes puissances rivales. Il a souligné la nécessité pour les pays de maintenir et de renforcer leur autonomie stratégique face aux ingérences extérieures.

​Enfin, il a estimé que cette visite traduisait une volonté commune de répondre aux défis mondiaux. Les deux organes législatifs coopèrent non seulement sur les questions bilatérales, mais également face aux menaces transnationales telles que la cybercriminalité, les risques sécuritaires non traditionnels, le changement climatique et la transition vers une économie verte. Ces efforts, a-t-il souligné, démontrent que les relations entre le Cambodge et le Vietnam reposent sur une amitié solide et une vision tournée vers l'avenir.

​Partageant le même point de vue que Neak Chandarith, le Dr Chheang Vannarith, secrétaire général adjoint et président du Conseil consultatif de l'Assemblée nationale du Cambodge, a affirmé que la compréhension et la confiance mutuelles entre les deux pays constituent une stratégie politique profonde et originale. Il a toutefois averti que les deux parties doivent poursuivre leurs efforts pour traduire cette confiance politique en résultats concrets pour la population, par le biais de projets de développement spécifiques et d'un soutien mutuel sur la scène internationale.

​Il a indiqué à la VNA que, lors des forums mondiaux et régionaux, les dirigeants des organes législatifs vietnamien et cambodgien tiennent régulièrement des réunions bilatérales et échangent leurs points de vue sur les questions internationales, dans le but de promouvoir la paix, la stabilité et le développement commun.

​Évoquant la rencontre bilatérale prévue en novembre entre les présidents des Assemblées nationales des deux pays, en marge de la 47e Assemblée générale de l'AIPA, aux Philippines, le Dr Chheang Vannarith a estimé que la confiance politique constituait un élément fondamental des relations bilatérales et qu'elle devait être entretenue par des échanges réguliers entre partenaires stratégiques.

Il a souligné que le Cambodge et le Vietnam bénéficient d'une confiance politique exceptionnelle et très forte, mais qu'il est désormais essentiel de concrétiser les avantages tangibles pour leurs populations. Pour obtenir des résultats plus concrets, a-t-il déclaré, les deux pays devraient se soutenir mutuellement par le biais de divers projets de développement conjoints. -VNA

#Vietnam #Cambodge #Assemblée nationale du Cambodge #Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary
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