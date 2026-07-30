Politique

Un expert japonais salue les quatre transformations stratégiques du Vietnam

Les quatre transformations stratégiques engagées par le Vietnam contribueront à consolider le potentiel de développement, l'autonomie ainsi que le poids économique et politique du pays dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain, selon l'expert japonais Toshiro Nishizawa.

Toshiro Nishizawa, chercheur principal au SCERU-GraSPP de l'Université de Tokyo. Photo: VNA
Toshiro Nishizawa, chercheur principal au SCERU-GraSPP de l'Université de Tokyo. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Les quatre transformations stratégiques définies par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, lors du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, renforceront le potentiel de développement, le poids économique et politique ainsi que l'autonomie stratégique du Vietnam dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain, estime Toshiro Nishizawa, chercheur principal au SCERU-GraSPP de l'Université de Tokyo et chercheur à l'Institut de la Banque asiatique de développement (ADBI).

Dans un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le chercheur estime que ces orientations traduisent rapidement en politiques concrètes la vision définie par le 14e Congrès national du Parti, renforçant ainsi la confiance dans les perspectives de développement du Vietnam. Selon lui, les dirigeants vietnamiens ont placé la réforme du modèle de développement au cœur de la gouvernance nationale, les quatre transformations constituant un cadre cohérent et complémentaire.

Les deux premières transformations visent principalement à relever les défis de la gouvernance interne tout en consolidant la position du Vietnam sur les scènes régionale et internationale. La troisième, qui consiste à faire évoluer le modèle de croissance vers une économie fondée sur la productivité, les connaissances, les technologies et le capital humain, revêt une importance particulière. Elle permettra au Vietnam de consolider ses acquis économiques tout en renforçant sa capacité d'adaptation et de négociation dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques croissantes.

La quatrième transformation, privilégiant une approche proactive face aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, contribuera à accroître l'autonomie stratégique et la résilience du pays.

S'agissant des réformes institutionnelles engagées par le Vietnam, notamment le renforcement des capacités de gouvernance, la rationalisation de l'appareil d'État et la gestion unifiée des ressources nationales, Toshiro Nishizawa estime qu'elles consolident les fondements institutionnels du pays. Leur efficacité économique dépendra toutefois de la capacité des autorités à susciter la confiance des entreprises et des citoyens, dans un environnement où les efforts sont récompensés de manière équitable.

L'expert juge également pertinent le choix d'un modèle de développement fondé sur la productivité, les sciences, les technologies, l'innovation et des ressources humaines hautement qualifiées. Selon lui, à la lumière de l'histoire du développement, la croissance enregistrée durant la révolution industrielle ne peut s'expliquer par le seul accroissement du capital et de la main-d'œuvre, mais résulte principalement de profondes innovations technologiques et institutionnelles.

Évoquant les effets de ces quatre transformations sur les relations entre le Vietnam et le Japon, ainsi que sur la place du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales, Toshiro Nishizawa estime que le renforcement de la résilience nationale et de la prévention des risques constitue également une priorité pour le Japon.

Le chercheur souligne toutefois que la coopération entre le Japon et le Vietnam ne devrait pas être envisagée sous le seul angle bilatéral, mais replacée dans un contexte régional plus vaste et plus complexe. Sur le plan économique, le Vietnam et le Japon participent à des chaînes d'approvisionnement plus larges, de sorte que leur coopération bilatérale fait partie d'un écosystème interconnecté à plusieurs niveaux.

Dans un contexte géopolitique complexe et alors que les chaînes d'approvisionnement revêtent une importance croissante, Toshiro Nishizawa a estimé que le Vietnam et le Japon devaient privilégier une coopération mutuellement bénéfique au sein d'écosystèmes plus vastes, plutôt que de se limiter au cadre bilatéral. Selon lui, une approche multilatérale et à plusieurs niveaux constitue un élément essentiel pour renforcer l'efficacité de la coopération entre les deux pays.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Japon #Vietnam #Toshiro Nishizawa
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