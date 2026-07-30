Tourisme

Khanh Hoa : lancement d’une ligne aérienne directe Cam Ranh - Dong Hoi pour stimuler le tourisme

Prévue pour entrer en service le 16 août 2026, la nouvelle liaison aérienne reliant Dong Hoi à Cam Ranh sera exploitée à raison de trois rotations aller-retour hebdomadaires, programmées chaque mardi, vendredi et dimanche. 

Khanh Hoa espère développer le tourisme avec Quang Tri grâce aux prochaines Journées de la culture et du tourisme. Photo: tuoitre.vn
Khanh Hoa espère développer le tourisme avec Quang Tri grâce aux prochaines Journées de la culture et du tourisme. Photo: tuoitre.vn

Khanh Hoa (VNA) - Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Khanh Hoa, en partenariat avec la compagnie aérienne Sun PhuQuoc Airways, a officiellement annoncé, le 29 juillet à Nha Trang, l'ouverture d'une nouvelle liaison aérienne reliant Dong Hoi à Cam Ranh.

Prévue pour entrer en service le 16 août 2026, cette ligne sera exploitée à raison de trois rotations aller-retour hebdomadaires, programmées chaque mardi, vendredi et dimanche. La compagnie prévoit d'utiliser des appareils de type Airbus A320 NEO, disposant d'une capacité d'environ 200 sièges, pour assurer cette desserte stratégique.

S'exprimant lors de la conférence de presse, Thai Thi Le Hang, directrice du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que cette initiative s'inscrivait dans le cadre de la Résolution n° 01 du Comité provincial du Parti, qui vise à soutenir une croissance à deux chiffres sur la période 2025-2030. Ce document identifie le tourisme et les services comme l'un des quatre piliers du développement économique de la province.

Ces derniers temps, le secteur touristique de Khanh Hoa a mis en œuvre de nombreux programmes, plans et projets visant à renforcer la promotion du tourisme, tout en développant les liens régionaux et en renforçant la coopération avec les collectivités locales et les entreprises. Ils constituent des solutions clés pour assurer un développement touristique rapide et durable, contribuant à faire du tourisme l’un pilier du développement économique de la province, a souligné Thai Thi Le Hang.

L'ouverture de cette nouvelle liaison aérienne vise à améliorer la connectivité entre Khanh Hoa et la région du Centre-Nord, à faciliter les déplacements des voyageurs, à stimuler les échanges commerciaux et à encourager les investissements entre Khanh Hoa et la province de Quang Tri.

Cette annonce intervient à l'occasion de la présentation des Journées de la culture et du tourisme de Khanh Hoa à Quang Tri 2026, qui se dérouleront du 14 au 18 août.

Cette manifestation culturelle vise à promouvoir l’image, la culture, l’homme et le potentiel touristique de Khanh Hoa, tout en valorisant des avantages liés à la connectivité des transports, de favoriser les échanges touristiques et de renforcer les liens en matière de développement touristique, de commerce et d'investissement entre les deux localités, pour atteindre les objectifs de croissance fixés pour 2026. -VNA

#Nouvelle ère #Khanh Hoa #ligne aérienne directe Cam Ranh - Dong Hoi #Nha Trang #Sun PhuQuoc Airways
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