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Travel + Leisure classe le Vietnam au top 10 des destinations pour la génération Z

Travel + Leisure a désigné le Vietnam parmi les 10 des meilleures destinations au monde à visiter en ce moment pour les voyageurs de la génération Z, soulignant la richesse de sa gastronomie, le dynamisme de sa culture et la diversité de ses paysages naturels.

La région du Nord-Ouest est magnifique en automne avec ses rizières en terrasses jaunes et est une destination prisée en septembre. Photo: VNA
La région du Nord-Ouest est magnifique en automne avec ses rizières en terrasses jaunes et est une destination prisée en septembre. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a été désigné comme l’une des 10 meilleures destinations au monde pour les voyageurs de la génération Z par Travel + Leisure, qui met en avant sa riche cuisine, sa culture vibrante et ses paysages naturels diversifiés.

Le célèbre magazine de voyage a classé le Vietnam cinquième de sa liste, reflétant une préférence croissante des jeunes voyageurs pour des expériences culturelles authentiques et une nature préservée.

Les voyageurs de la génération Z délaissent de plus en plus les destinations les plus populaires sur les réseaux sociaux au profit de lieux qui leur sont propres.

Selon le rapport « What the Future 2026 » de Kayak, 69% des voyageurs de la génération Z souhaitent visiter des endroits où ils ne sont jamais allés auparavant, tandis que 84% préféreraient explorer une zone rurale ou une petite ville plutôt qu’un grand centre touristique.

Travel + Leisure a constaté que les voyageurs de la génération Z délaissent les destinations mises en avant sur les réseaux sociaux au profit de lieux offrant une immersion plus profonde dans la culture, les modes de vie et les traditions locales.

Ce désir de découverte redéfinit les destinations des jeunes voyageurs. Si « les vacances d’été classiques en Europe restent populaires auprès de la génération Z », explique Tara Cappel, fondatrice de FTLO Travel, agence de voyages proposant des séjours de groupe pour les personnes voyageant seules de 25 à 39 ans, les jeunes voyageurs recherchent de plus en plus des destinations moins fréquentées et plus aventureuses.

Dans cette optique, elle recommande des lieux qui permettent aux voyageurs de « se déconnecter et de vivre une expérience radicalement différente de leur quotidien ». Des îles confidentielles aux escapades culturelles immersives, voici, selon les experts, les meilleures destinations pour la génération Z.

Tara Cappel confie que le Vietnam est sa destination préférée depuis son premier voyage dans le pays, alors qu’elle avait une vingtaine d’années. « De l’accueil chaleureux des Vietnamiens à l’incroyable gastronomie, en passant par l’histoire et la culture, il y a tant à voir et à faire ici », souligne-t-elle.

Tara Cappel a révélé qu’un voyage typique commence à Hanoï, où l’architecture historique, les rues animées et la savoureuse cuisine de rue donnent le ton. Les voyageurs peuvent ensuite poursuivre leur route vers Hô Chi Minh-Ville avant de visiter Hôi An, l’une des villes historiques les plus charmantes et les mieux préservées du Vietnam. Un séjour au Vietnam ne saurait être complet sans une visite de la baie de Ha Long, où des milliers d’îles calcaires émergent des eaux au large des côtes nord du pays.

Parmi les autres destinations phares de la génération Z figurent la Dominique, le Maroc, le Belize, Austin (Texas, États-Unis), le Vietnam, la Sardaigne (Italie), La Paz (Mexique), le Costa Rica, Hilo (Hawaï, États-Unis) et Punta Gorda (Floride, États-Unis). – VNA

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