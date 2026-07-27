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Agoda : Huê parmi les destinations gastronomiques traditionnelles les plus uniques d'Asie

Huê se distingue notamment par sa cuisine impériale, héritée de l’époque où la ville était la capitale de la dynastie des Nguyên. Cette tradition culinaire est reconnue pour la finesse de ses saveurs, le soin apporté à la préparation des plats ainsi qu’à leur présentation. Des spécialités telles que « bun bo Huê », « banh beo », « banh khoai » ou encore « banh bôt loc » illustrent la diversité de cette cuisine et contribuent à préserver l’identité culturelle de l’ancienne cité impériale.

Des visiteurs dégustent des spécialités de Huê. Photo: VNA
Des visiteurs dégustent des spécialités de Huê. Photo: VNA

Hanoï (AVI) – La ville centrale de Huê a été inscrite par la plateforme de voyage en ligne Agoda parmi les destinations gastronomiques traditionnelles les plus uniques d’Asie, grâce à son héritage culinaire royal qui reflète les valeurs historiques et culturelles de l’ancienne capitale de la dynastie des Nguyên.

Selon Agoda, la gastronomie constitue aujourd’hui l’un des principaux facteurs incitant les voyageurs à découvrir de nouvelles destinations. En mettant en avant ces lieux riches en valeurs culturelles, la plateforme souhaite rapprocher les visiteurs de territoires où chaque plat raconte une histoire, perpétue un patrimoine et témoigne de la créativité des populations locales.

Huê se distingue notamment par sa cuisine impériale, héritée de l’époque où la ville était la capitale de la dynastie des Nguyên. Cette tradition culinaire est reconnue pour la finesse de ses saveurs, le soin apporté à la préparation des plats ainsi qu’à leur présentation. Des spécialités telles que « bun bo Huê », « banh beo », « banh khoai » ou encore « banh bôt loc » illustrent la diversité de cette cuisine et contribuent à préserver l’identité culturelle de l’ancienne cité impériale.

L’inscription de Huê parmi les destinations asiatiques les plus représentatives de la gastronomie traditionnelle confirme également l’attrait croissant de la cuisine vietnamienne auprès des voyageurs internationaux. De plus en plus de visiteurs choisissent le Vietnam non seulement pour ses paysages et ses sites patrimoniaux, mais aussi pour découvrir la culture locale à travers ses traditions culinaires.

Cette distinction vient s’ajouter à plusieurs reconnaissances internationales obtenues par la ville ces dernières années. En 2023, le site spécialisé TasteAtlas a classé Huê à la 28e place du classement des 100 villes proposant les meilleures spécialités culinaires au monde.

Le patrimoine gastronomique de Huê est particulièrement riche. Les archives de la dynastie des Nguyên recensent près de 1.700 plats originaires de la ville parmi les quelque 3.000 spécialités vietnamiennes mentionnées dans les documents historiques. Cette tradition se compose de trois grands ensembles : la cuisine populaire, la cuisine impériale et la cuisine végétarienne. Les plats sont élaborés avec soin, en privilégiant la qualité des ingrédients, l’équilibre des saveurs et une présentation harmonieuse.

Pour le secteur touristique, la gastronomie représente aujourd’hui un atout majeur. De nombreux visiteurs choisissent Huê afin de découvrir ses spécialités préparées selon les savoir-faire locaux. Outre les repas inspirés de la cour impériale et les menus végétariens, les voyageurs souhaitent déguster des plats emblématiques tels que le « com hen », le « banh canh Nam Pho », le « nem lui », le « banh khoai », les différentes variétés de gâteaux traditionnels ainsi que les desserts sucrés appelés « che ».

Huê conserve également plus d’un millier de recettes préparées selon les traditions locales, dont certaines étaient autrefois servies aux souverains de la dynastie des Nguyên. Les repas impériaux comprennent plusieurs dizaines de mets élaborés avec une grande précision, tandis que les plats populaires témoignent d’un savoir-faire transmis de génération en génération. La cuisine végétarienne occupe elle aussi une place importante dans ce patrimoine, illustrant la diversité et la profondeur de la tradition culinaire de l’ancienne capitale vietnamienne. -VNA

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