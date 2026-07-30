Tourisme

Les villages périurbains, nouvelle vitrine touristique de Hanoï

Au-delà de ses sites emblématiques, Hanoï mise sur le tourisme communautaire pour faire découvrir les identités culturelles de ses villages périurbains.

La Journée d’échanges culturels des communautés ethniques au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam attire un grand nombre de visiteurs. Photo : VNA
La Journée d’échanges culturels des communautés ethniques au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam attire un grand nombre de visiteurs. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Longtemps associée à son patrimoine millénaire, Hanoï enrichit progressivement son offre touristique en mettant en valeur les communautés de ses zones périurbaines. Si le lac Hoan Kiêm, le Vieux Quartier, le Temple de la Littérature ou encore la Citadelle impériale de Thang Long demeurent les symboles incontournables de la capitale, les autorités misent désormais sur un tourisme de proximité, invitant les visiteurs à découvrir le quotidien, les traditions et les savoir-faire des populations locales.

Au pied du mont Ba Vi, le village de Ban Miên constitue l’un des exemples les plus représentatifs de cette évolution. Habité par la communauté Dao, il est réputé pour sa médecine traditionnelle, ses rituels ancestraux et son patrimoine culturel. Les visiteurs peuvent y expérimenter des bains aux plantes médicinales, participer à la préparation de spécialités locales ou encore découvrir les techniques de fabrication de remèdes traditionnels. Selon Trieu Thi Oanh, propriétaire d’un établissement de médecine traditionnelle, le développement du tourisme communautaire s’est accéléré depuis que Hanoï a officiellement reconnu Ban Miên comme destination de tourisme communautaire en avril 2024. Depuis, de nombreux visiteurs étrangers viennent découvrir le mode de vie des habitants et manifestent un vif intérêt pour cette culture préservée.

Plus récemment, la commune de My Duc a lancé un nouveau produit touristique autour de Muong Coc, sous le thème « Muong Coc – Toucher la sérénité ». Situé à une soixantaine de kilomètres du centre de Hanoï, ce territoire préserve les paysages caractéristiques des zones de piémont, entre montagnes, rizières et villages de l’ethnie Muong. Les voyageurs peuvent séjourner dans des maisons sur pilotis, parcourir la campagne à vélo, emprunter des sentiers de randonnée ou déguster une gastronomie étroitement liée aux traditions locales.

À une autre échelle, le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, situé à Dong Mo, est appelé à jouer un rôle majeur dans la stratégie touristique de la capitale. Placé sous la gestion de Hanoï depuis le 1ᵉʳ juillet 2026, ce vaste complexe ambitionne de devenir un pôle de référence pour la culture, le tourisme et les industries culturelles, tout en constituant un nouveau moteur de développement pour l’ouest de la ville.

Contrairement à un musée traditionnel, ce site offre un espace vivant où de nombreuses communautés ethniques organisent régulièrement des festivals, des démonstrations artisanales, des présentations culinaires et des cérémonies traditionnelles. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir, au cours d’un même parcours, des maisons communautaires des Hauts Plateaux du Centre, de longues maisons de l’ethnie Ede, des habitations sur pilotis des ethnies Tay et Muong, ainsi que l’architecture caractéristique des communautés khmère et cham.

Malgré ces avancées, les spécialistes estiment que le tourisme communautaire à Hanoï en est encore à un stade de développement. Les infrastructures d’accueil restent limitées, les produits touristiques demeurent peu diversifiés et les liens entre les différentes destinations doivent être renforcés afin d’allonger la durée de séjour des visiteurs.

Pour Nguyen Tien Dat, vice-président de l’Association du tourisme de Hanoï, il est nécessaire de passer d’une logique de développement isolé à la création d’un véritable réseau de tourisme communautaire. Des circuits de deux à trois jours pourraient ainsi relier Ban Miên, le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, Muong Coc, le site paysager de Huong Son et les villages artisanaux de My Duc.

Les professionnels du secteur soulignent également la nécessité de développer des hébergements de qualité, notamment des maisons d’hôtes, et d’accélérer la transition numérique grâce à une plateforme intégrant des cartes interactives, les réservations, les paiements en ligne et des services multilingues.

En s’appuyant sur la richesse culturelle de ses communautés locales, Hanoï entend faire des villages périurbains un pilier durable de son identité touristique et un nouvel atout pour attirer les visiteurs vietnamiens comme internationaux. -VNA

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