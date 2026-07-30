Le trafic aérien vietnamien dépasse 76 millions de passagers en sept mois

Hanoï (VNA) – Le marché aérien vietnamien a maintenu sa dynamique de croissance en 2026. Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, plus de 76 millions de passagers ont transité par les aéroports du pays au cours des sept premiers mois de l'année, soit une progression de 7 % par rapport à la même période de 2025.



Le trafic international, avec près de 30 millions de passagers, a affiché une croissance de 11 %, tandis que le trafic intérieur a dépassé 46 millions de voyageurs (+4 %).



Pour le seul mois de juillet, les aéroports vietnamiens ont accueilli plus de 11 millions de passagers, en hausse de 3 % par rapport au mois précédent. Parmi eux, près de 4 millions étaient des voyageurs internationaux (+2 %) et plus de 7 millions des voyageurs domestiques (+4 %). Le volume de fret traité s'est élevé à plus de 162.000 tonnes, en progression de 2 % sur un mois.



Les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté près de 35 millions de passagers au cours des sept premiers mois de l'année (+3 %), dont plus de 11 millions sur les lignes internationales et plus de 23 millions sur le réseau intérieur. Leur trafic de fret a atteint près de 267.000 tonnes, en légère hausse de 0,4 % sur un an.



Par ailleurs, le volume total de marchandises traitées par les aéroports du pays a dépassé un million de tonnes, soit une augmentation de 11 % par rapport à la même période de 2025.



L'Autorité de l'aviation civile a également indiqué que 197 sanctions administratives avaient été prononcées pour des infractions aux règles de sécurité aérienne au cours des sept premiers mois de l'année, en baisse de 14 % sur un an. Cette évolution traduit une amélioration globale du respect des normes de sécurité dans le secteur. -VNA