L’Inde ouvre son marché aux durians frais vietnamiens

Hanoi (VNA) – Le gouvernement indien a approuvé l’importation de durians frais en provenance du Vietnam, a fait savoir le Département de production et de protection des végétaux, relevant du ministère vietnamienne de l’Agriculture et de l’Environnement.



Selon une annonce de l’ambassade d’Inde à Hanoi, le gouvernement indien a publié le décret sur la quarantaine phytosanitaire (Réglementation des importations en Inde) (cinquième modification), 2016, conformément à la notification n°S.O. 3828(E) du 9 juillet 2026. Le décret a été publié dans la Gazette de l’Inde le 13 juillet 2026 et est entré en vigueur à compter de la date de publication, a-t-il précisé.



L’Inde a ajouté le Vietnam à la liste des pays autorisés à exporter des durians frais, scientifiquement connus sous le nom de Durio zibethinus, destinés au marché indien.

Elle n’exige pas de déclaration phytosanitaire supplémentaire sur le certificat phytosanitaire et ne stipule pas de conditions d’importation particulières pour cet article, a-t-il indiqué.



L'ouverture officielle du marché indien au durian vietnamien est le fruit des échanges techniques et d’une coordination entre les agences nationales de protection des végétaux des deux pays, et témoigne du développement positif de la coopération agricole et commerciale entre le Vietnam et l’Inde.



L’Inde est un marché à forte population, doté d’une classe moyenne en expansion et d’une demande croissante de produits agricoles et alimentaires importés de haute qualité.



L’accès à ce marché offre aux entreprises vietnamiennes de nouvelles opportunités pour diversifier leurs marchés d’exportation, réduire leur dépendance à l’égard de certains marchés traditionnels et renforcer la valeur et la position du durian vietnamien sur le marché international.

Un entrepôt de durians à Dông Thap. Photo: VNA

Le durian est le fruit ayant connu la croissance la plus impressionnante au cours de la dernière décennie, avec une superficie passant à environ 192.000 hectares et une production qui a atteint près de 1,8 million de tonnes en 2025 et devrait se situer entre 2 et 2,1 millions de tonnes en 2026.



L’expansion rapide des cultures ces dernières années a entraîné une croissance annuelle de la production de 20 à 30%, créant ainsi un potentiel d’exportation important.



Dans un premier temps, les expéditions devraient se concentrer principalement dans les grandes villes, les enseignes de distribution haut de gamme, les magasins de fruits importés, les restaurants, les hôtels et les plateformes de commerce électronique.



Le Département de production et de protection des végétaux a recommandé aux entreprises d’étudier attentivement les préférences des consommateurs, leur pouvoir d’achat, les normes des produits, les méthodes de transport et les systèmes de distribution afin d’élaborer des plans d’accès au marché appropriés.



Il a indiqué continuer de collaborer avec les autorités indiennes, les unités relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le ministère de l’Industrie et du Commerce, les organes de représentation vietnamiens en Inde, les collectivités locales et les associations professionnelles afin d’accompagner les exportateurs et de traiter les difficultés rencontrées au cours de ce processus.



L’ouverture du marché indien aux durians frais vietnamiens représente non seulement une opportunité d’expansion du marché, mais nécessite également une professionnalisation accrue de la chaîne de production, d’emballage, de conservation et d’exportation du durian.



L’efficacité à long terme de ce marché dépendra de la capacité vietnamienne à maintenir la qualité, à se conformer à la réglementation, à bâtir la réputation du produit et à développer une véritable demande de consommation. – VNA