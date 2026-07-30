Politique

Défendre fermement la souveraineté, promouvoir les intérêts nationaux et élargir l’espace de coopération

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a accordé une interview à la presse pour dresser le bilan du travail relatif aux frontières et aux territoires au seuil de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères, qui se tiendront du 1er au 7 août 2026.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu. Photo : VNA
Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au seuil de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères, qui se tiendront du 1er au 7 août 2026, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a accordé une interview à la presse pour dresser le bilan du travail relatif aux frontières et aux territoires, tout en soulignant les priorités stratégiques visant à protéger la souveraineté nationale et à favoriser la prospérité du pays.

Selon le vice-ministre Nguyen Minh Vu, les questions frontalières et territoriales font l'objet d'une attention particulière du Parti et de l'État, étant considérées comme une tâche vitale et permanente pour sauvegarder l’intégrité du pays, préserver un environnement de paix et créer une dynamique propice au développement national ainsi qu’au renforcement des liens d’amitié avec les nations partenaires. Le ministère des Affaires étrangères a mis en œuvre, de manière proactive et efficace, les travaux concernant les frontières terrestres et maritimes, enregistrant de nombreux résultats importants. Ces réalisations se manifestent à travers quatre dimensions majeures que sont la consolidation du cadre juridique pour la protection des droits et intérêts légitimes du Vietnam, la gestion efficace des frontières, la promotion du dialogue et de la négociation, et enfin l’intégration plus étroite des travaux concernant les frontières au service du développement socio-économique national.

A propos des points marquants des travaux concernant les frontières, depuis la fin de l’année 2023, Luu Minh Vu a précisé que le Vietnam et ses pays voisins avaient organisé 16 réunions des commissions mixtes et des mécanismes spécialisés afin de coordonner la gestion des lignes frontalières et des bornes conformément aux documents signés. Cette coopération a permis de traiter rapidement les incidents mineurs et de renforcer la confiance mutuelle, créant ainsi un socle social solide pour une gestion pacifique des frontières.

Parallèlement, la diplomatie au service du développement dans les zones frontalières a produit des résultats tangibles, contribuant à l'amélioration du niveau de vie des populations locales et au développement socio-économique des régions frontalières.

En mer, deux avancées juridiques majeures ont marqué cette période : le dépôt par le Vietnam, le 17 juillet 2024, du dossier relatif à la délimitation du plateau continental étendu au-delà de 200 milles marins dans la zone centrale de la Mer Orientale, ainsi que la publication par le gouvernement, le 21 février 2025, de la déclaration sur les lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale vietnamienne dans le golfe du Bac Bo. En mars 2025, le Vietnam a présenté devant la Commission des limites du plateau continental des Nations unies les fondements juridiques et techniques de son dossier, achevant ainsi la présentation de l'ensemble des dossiers qu'il avait soumis. Ces démarches, qui visent à préciser les fondements juridiques et à garantir les droits et intérêts légitimes du Vietnam, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), témoignent également de l'approche pacifique et responsable adoptée par le pays. Les forces compétentes vietnamiennes suivent de près l'évolution de la situation et mettent en œuvre des mesures pacifiques, conformes au droit international, afin de défendre avec détermination la souveraineté, les droits souverains, la juridiction ainsi que les droits et intérêts légitimes du Vietnam. Elles maintiennent parallèlement le dialogue, maîtrisent les différends et œuvrent à prévenir tout incident. Le Vietnam poursuit la mise en œuvre des accords de délimitation et de coopération déjà conclus et maintient les négociations avec les pays concernés. Il continue de coopérer à l'application pleine et entière de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et participe activement à l'élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, en particulier la CNUDM de 1982. La coopération internationale dans les domaines des hydrocarbures, de la pêche, de la recherche scientifique, de la protection de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique et des énergies renouvelables continue de s'élargir.

Toutefois, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a prévenu que si la situation aux frontières terrestres reste globalement stable, des défis persistent tels que l’érosion des sols, la criminalité transfrontalière et le besoin croissant de modernisation des infrastructures portuaires. En mer, les revendications contraires au droit international et la compétition stratégique entre les grandes puissances, couplées aux menaces sécuritaires non traditionnelles, imposent une vigilance accrue. Dans ce contexte, les travaux territoriaux doivent impérativement renforcer ses capacités de prévision et de préparation précoce.

Quatre missions prioritaires ont été définies pour l'avenir : premièrement, protéger avec persévérance la souveraineté et l'intégrité territoriale tout en résolvant pacifiquement les questions en suspens. Deuxièmement, intensifier la diplomatie économique en connectant les infrastructures frontalières, en développant des postes-frontières intelligents et en promouvant l'économie bleue durable dans le respect des intérêts nationaux. Troisièmement, moderniser la gestion administrative par la création d'une base de données nationale synchronisée et l'usage des technologies numériques pour la planification des politiques. Enfin, quatrièmement, élever la qualité des ressources humaines en formant des cadres dotés d'une discipline rigoureuse et d'une expertise de haut niveau, tout en optimisant la coordination entre les autorités centrales, locales et les représentations vietnamiennes à l'étranger.

Fort de ces acquis et sous la direction éclairée du Parti, les travaux frontaliers et territoriaux continueront d'être un bouclier pour la souveraineté nationale et un levier pour le développement durable du Vietnam dans sa nouvelle ère.-VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #affaires étrangères #Conférence diplomatique
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