Da Nang accueille un groupe naval américain

Da Nang (VNA) – Avec l'autorisation du gouvernement vietnamien, un groupe naval américain composé du porte-avions USS George Washington et de deux navires d'escorte, le croiseur USS Robert Smalls (CG 62) et le destroyer USS Shoup (DDG 86), est arrivé dans la matinée du 30 juillet au port de Tien Sa, à Da Nang, entamant une visite de cinq jours au Vietnam (du 30 juillet au 3 août 2026).



Il s'agit de la quatrième visite d'un porte-avions américain au Vietnam, après celles de 2018, 2020 et 2023.



Dans l'après-midi du 30 juillet, une cérémonie d'accueil du groupe naval américain a été organisée au port de Tien Sa sous la présidence du Commandement de la Région navale 3. Y ont participé des représentants du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères, du Service des affaires étrangères de Da Nang ainsi que de plusieurs organismes vietnamiens. La partie américaine était représentée par le chargé d'affaires a.i des États-Unis, consulat général à Ho Chi Minh-Ville, l'attaché de défense et plusieurs responsables de l'ambassade des États-Unis au Vietnam.



Au cours de leur séjour à Da Nang, les responsables du groupe naval américain effectueront des visites de courtoisie auprès des dirigeants du Comité populaire municipal de Da Nang et du Commandement de la Région navale 3. Les officiers et les marins participeront également à plusieurs activités communautaires, notamment des échanges culturels et des rencontres sportives.



Cette visite contribue au maintien et au développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, conformément au cadre du Partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable entre les deux pays. Elle témoigne également des capacités du Vietnam en matière de soutien logistique et technique pour accueillir des bâtiments militaires étrangers en visite, tout en contribuant à promouvoir l'image du pays et de sa population sur la scène internationale. -VNA