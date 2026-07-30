Le Vietnam souhaite porter ses échanges avec la Nouvelle-Zélande à 3 milliards de dollars

Hanoï, 30 juillet (VNA) – Le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec la Nouvelle-Zélande et souhaite que les deux parties prennent des mesures de percée afin de porter rapidement le commerce bilatéral à 3 milliards de dollars, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung en recevant, le 30 juillet à Hanoï, l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford.
Le chef du gouvernement a salué les contributions positives de la diplomate depuis sa prise de fonctions, notamment dans la coordination réussie des activités marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques et l’élévation des relations Vietnam–Nouvelle-Zélande au niveau de partenariat stratégique global en 2025.
Réaffirmant l’importance accordée par le Vietnam à la relation avec la Nouvelle-Zélande, Lê Minh Hung s’est félicité du développement de plus en plus substantiel et efficace des liens bilatéraux. Il a également salué les résultats obtenus dans la mise en œuvre du Programme d’action 2025-2030 destiné à concrétiser le partenariat stratégique global, déployé activement dans les cinq domaines prioritaires convenus par les deux pays.
Afin de renforcer davantage la confiance politique, le Premier ministre a proposé aux deux parties de bien préparer les prochains échanges de haut niveau et a exprimé le souhait d’accueillir le Premier ministre néo-zélandais au Vietnam à l’occasion du Sommet de l’APEC 2027.
Soulignant le potentiel important de coopération dans le commerce et l’investissement, Lê Minh Hung a appelé à des mesures concrètes pour atteindre rapidement un volume d’échanges bilatéraux de 3 milliards de dollars. Il a plaidé pour la levée des barrières techniques, la facilitation de l’accès au marché pour les produits phares de chaque pays et une exploitation plus efficace des accords de libre-échange auxquels les deux parties participent.
Le Premier ministre a également proposé d’intensifier la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et du développement des énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire. Il a rappelé que le Vietnam considère désormais la science, la technologie et l’innovation comme les principaux moteurs de son nouveau modèle de développement visant une croissance économique durable.
Lê Minh Hung a en outre souhaité renforcer la coopération en matière d’éducation et de formation afin de développer des ressources humaines de haute qualité, promouvoir une coopération plus concrète dans les domaines de la défense et de la sécurité, et accélérer l’ouverture de liaisons aériennes directes ou de connexions plus pratiques pour favoriser le tourisme, les échanges culturels et les contacts entre les peuples.
Pour sa part, l’ambassadrice Caroline Beresford a félicité le Vietnam pour ses remarquables résultats socio-économiques et a souligné que la Nouvelle-Zélande considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est. Elle a réaffirmé la volonté de son pays d’accompagner et de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.
La diplomate a assuré qu’elle poursuivrait ses efforts pour rendre le partenariat stratégique global entre les deux pays toujours plus concret et efficace, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement, de l’éducation et de la formation, de l’agriculture de haute technologie ainsi que des sciences et technologies.
Partageant les orientations du Premier ministre vietnamien, Caroline Beresford a affirmé qu’elle continuerait de travailler étroitement avec les ministères, secteurs et collectivités locales du Vietnam afin de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier dans la préparation des prochains échanges de haut niveau, afin de créer un nouvel élan pour les relations commerciales et d’investissement et d’accompagner le Vietnam dans le développement de l’économie verte et de l’économie numérique.
Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux. L’ambassadrice néo-zélandaise a souligné l’importance du rôle central de l’ASEAN et a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir le Vietnam dans l’organisation réussie de l’Année de l’APEC 2027.- VNA
Voir plus
Défendre fermement la souveraineté, promouvoir les intérêts nationaux et élargir l’espace de coopération
Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a accordé une interview à la presse pour dresser le bilan du travail relatif aux frontières et aux territoires au seuil de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères, qui se tiendront du 1er au 7 août 2026.
Da Nang accueille un groupe naval américain
Composé du porte-avions USS George Washington et de deux navires d'escorte, le groupe naval américain effectue une visite de cinq jours au Vietnam.
Diplomatie multilatérale : ouvrir de nouveaux espaces de développement et renforcer le statut du Vietnam
À l’approche de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale des affaires étrangères, prévues du 1er au 8 août à Hanoï, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, souligne que le multilatéralisme doit entrer dans une nouvelle phase. Face à l’évolution rapide de la gouvernance mondiale, le Vietnam entend passer du statut de participant actif à celui d’acteur capable de contribuer à l’élaboration des règles internationales, au service de son développement.
Le Vietnam renforce son réseau de consuls honoraires à l'étranger
Réunis à Quang Ninh, les consuls honoraires du Vietnam ont partagé leurs expériences et réaffirmé leur contribution au développement du pays.
Une délégation de la Commission centrale de l'organisation du PPRL en visite à Ninh Binh
En visite de travail à Ninh Binh, la présidente de la Commission centrale de l'organisation du PPRL, Sisay Luedethmounsone, et les responsables provinciaux ont échangé sur l'édification du Parti, la réforme institutionnelle et la coopération bilatérale.
Un universitaire cambodgien salue l'amitié Vietnam-Cambodge
À l'issue de la visite officielle au Vietnam de la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, du 27 au 29 juillet, des experts cambodgiens ont mis en avant les principaux messages stratégiques de ce déplacement. Ils soulignent le renforcement de la confiance politique entre les deux pays, leur engagement en faveur de la centralité de l'ASEAN et leur volonté d'approfondir leur coopération face aux défis régionaux et mondiaux.
Un expert japonais salue les quatre transformations stratégiques du Vietnam
Les quatre transformations stratégiques engagées par le Vietnam contribueront à consolider le potentiel de développement, l'autonomie ainsi que le poids économique et politique du pays dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain, selon l'expert japonais Toshiro Nishizawa.
Les affaires extérieures locales créent de nouveaux espaces de développement
Le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van met en avant le rôle croissant des affaires extérieures locales dans la mobilisation de ressources au service du développement.
Vietnam - Italie : vers un partenariat renforcé dans les technologies de sécurité
Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le groupe italien Leonardo S.p.A. entendent renforcer leur coopération dans les technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les infrastructures numériques, afin de soutenir les missions de sécurité nationale, de maintien de l'ordre public et de lutte contre la criminalité.
La diplomatie au service de la mobilisation de la diaspora
Le Parti et l'État poursuivent une politique constante consistant à saluer et à valoriser toutes les contributions constructives de la diaspora, considérée comme un pont entre le Vietnam et le reste du monde.
L’Assemblée nationale prône une nouvelle approche de la supervision
Un forum parlementaire a défini les orientations d’une supervision plus efficace, fondée sur les données et axée sur des résultats concrets au service du développement.
La présidente de l'AN cambodgienne conclut sa visite officielle au Vietnam
La présidente de l'Assemblée nationale (AN) cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, a conclu sa visite officielle de trois jours au Vietnam, à l'invitation de son homologue vietnamien, Tran Thanh Man.
Défense : Vietnam et Australie souhaitent élargir leur sphère de coopération
Le Vietnam et l’Australie ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération en matière de défense, en développant les mécanismes existants et en explorant de nouveaux domaines de collaboration. Les deux pays entendent notamment intensifier leur coopération dans le maintien de la paix, l’industrie de défense, la sécurité maritime et la gestion des séquelles de la guerre.
Le dirigeant To Lam reçoit la cheffe de la Commission centrale de l’organisation du PPRL
Recevant Mme Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission de l’Organisation du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le dirigeant To Lam a souligné que cette visite contribuait au resserrement de la coopération entre les deux Commissions de l’Organisation des deux Partis, ainsi qu’entre l'organe lao et le ministère vietnamien de l'Intérieur.
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale clôt sa quatrième réunion
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a achevé sa quatrième réunion après avoir examiné un nombre record de dossiers législatifs. Les responsables ont insisté sur la nécessité d’assurer une mise en œuvre rapide des nouvelles lois afin de lever les obstacles au développement et d’améliorer les conditions de vie de la population.
Vietnam – Burundi : volonté commune de renforcer l'amitié et la coopération substantielle
Lors de la réception du secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) du Burundi le 29 juillet à Hanoï, Tran Cam Tu a exprimé sa ferme conviction que la visite de Révérien Ndikuriyo et de sa suite permettrait de consolider davantage la confiance politique mutuelle et de porter l'amitié ainsi que la coopération concrète entre les deux Partis et les deux nations à une nouvelle hauteur.
Poursuivre la consolidation et l’élévation du statut du Vietnam sur la scène internationale
Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh a souligné que la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale sur les affaires étrangères permettront d’unifier les perceptions, de lever les points de blocage et d'améliorer l’efficacité de la coordination entre les ministères, les secteurs, les localités ainsi qu’entre les organes au pays et les représentations vietnamiennes à l’étranger.
Promotion des échanges et du partage d'expériences législatives Vietnam-Cambodge
Lors de la réception de la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Cambodge, Samdech Khuon Sudary le 29 juillet, à Hanoï,
Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de l'AN du Vietnam, présidente du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Cambodge et présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge a exprimé le souhait que la dirigeante cambodgienne continue de porter une attention particulière et de créer des conditions favorables pour que les Groupes parlementaires d'amitié des deux pays renforcent leurs connexions.
Vietnam et Laos renforcent leur coopération en matière d’organisation et de gouvernance publique
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu à Hanoï Sisay Leudetmounsone, cheffe de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans la réforme administrative, la formation des cadres, le développement institutionnel et la modernisation de l’administration publique.
Vers une réforme de la loi sur l’immobilier pour un marché plus transparent et durable
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a examiné les orientations de la révision de la Loi sur les activités immobilières. La réforme vise à lever les obstacles juridiques, renforcer la décentralisation, améliorer la transparence des transactions et accélérer la numérisation des données afin de favoriser un développement sain, efficace et durable du marché immobilier.