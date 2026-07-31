Économie

Investir dans les compétences clés pour élever l’industrie des semi-conducteurs

L’objectif ultime du Vietnam ne devrait pas se limiter à une simple présence dans l’industrie des semi-conducteurs, mais à la maîtrise progressive des segments à forte valeur ajoutée et à forte intensité de connaissances de la chaîne de valeur, afin de devenir un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Le Dr Nguyên Minh Triêt à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW). Photo diffusée par la VNA
Le Dr Nguyên Minh Triêt à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW). Photo diffusée par la VNA

Sydney (VNA) – Alors que la concurrence mondiale dans les technologies de pointe s’intensifie, le Vietnam doit identifier les segments stratégiques de la chaîne de valeur des semi-conducteurs qu’il peut maîtriser de manière réaliste, selon le Dr Nguyên Minh Triêt, président du Conseil académique du Réseau d’innovation Vietnam-Australie (NIC AU) et ingénieur de recherche chez Archer Materials en Australie.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), il a déclaré que le fait de dépendre uniquement des technologies importées ou de se concentrer sur la production à faible valeur ajoutée empêcherait le Vietnam de progresser dans la chaîne de valeur mondiale.

S’appuyant sur son expérience de recherche en République de Corée et en Australie, le Dr Nguyên Minh Triêt a identifié trois facteurs clés permettant à un pays de s’intégrer pleinement à la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Le premier est un vivier d’ingénieurs et de scientifiques possédant une expérience pratique du développement de ces technologies. Le deuxième est une infrastructure moderne et partagée de recherche et de fabrication, soutenant les universités, les instituts de recherche et les entreprises. Le troisième est la capacité à articuler efficacement les activités de recherche avec les besoins de l’industrie et la demande du marché.

Dans ce contexte, le Vietnam doit adopter une approche plus pragmatique de sa stratégie en matière de semi-conducteurs. Plutôt que de se concentrer sur des indicateurs globaux tels que le nombre d’ingénieurs formés ou d’usines construites, la priorité devrait être d’identifier les étapes stratégiques de la chaîne de valeur que le pays peut réellement développer et maîtriser.

Concernant les ressources humaines, l’expert a souligné que le pays devait former des ingénieurs possédant une expérience pratique couvrant l’ensemble du processus de développement produit, de la conception et la fabrication aux tests, à l’analyse des défaillances et à l’optimisation des processus. Il a fait remarquer que cette expertise pratique ne pouvait être remplacée par de simples formations courtes ou des cours théoriques.

Le Dr Nguyên Minh Triêt a également plaidé pour un investissement accru dans les centres de recherche et de fabrication partagés, permettant aux universités, aux instituts de recherche et aux entreprises d’accéder à des installations de pointe et de réduire ainsi l’écart entre la recherche, la production et la commercialisation.

L’objectif ultime du Vietnam ne devrait pas se limiter à une simple présence dans l’industrie des semi-conducteurs, mais à la maîtrise progressive des segments à forte valeur ajoutée et à forte intensité de connaissances de la chaîne de valeur, afin de devenir un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, a-t-il déclaré.

Cela constituerait un tremplin pour renforcer la compétitivité du pays dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’électronique et de l’économie numérique, a-t-il indiqué.– VNA

source
#industrie des semi-conducteurs #chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs #intelligence artificielle #économie numérique
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, reçoit le 30 juillet à Hanoï, une délégation de Central Retail Vietnam conduite par son directeur général, Olivier Bernard R. Langlet. Photo: VNA

Hanoï encourage Central Retail Vietnam à poursuivre ses investissements dans les réseaux de distribution modernes

Les autorités de Hanoï ont salué la stratégie d’investissement à long terme de Central Retail Vietnam et exprimé leur souhait de voir le groupe poursuivre l’expansion de son réseau de distribution moderne dans la capitale, contribuant ainsi à la croissance économique locale, à la valorisation des produits vietnamiens et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Chaîne de production d'emballages de la Société par actions de Production et d'Import-Export d'Emballages Thang Long, répondant aux exigences de nombreux clients nationaux et internationaux. Photo: VNA

M&A au Vietnam : Les flux de capitaux ciblent les infrastructures IA et les entreprises de qualité

Le marché vietnamien des fusions-acquisitions (M&A) entre dans une phase plus sélective, marquée par l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises solides, les infrastructures liées à l’intelligence artificielle (IA) et les projets créateurs de valeur à long terme. La progression des investissements étrangers et les politiques de soutien du gouvernement devraient renforcer cette dynamique.

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu et les délégués lors de la cérémonie de lancement de la zone de libre-échange de Hai Phong, à Hai Phong, le 30 juillet. Photo : VNA

La Zone économique spécialisée et la Zone de libre-échange de Hai Phong font leurs débuts

Si elles sont bien organisées, ces institutions vont créer une nouvelle voie de développement pour Hai Phong, reliant la région ouest à la mer, de la production au commerce international, de l’attraction des capitaux à la réception des technologies, renforçant ainsi les capacités des entreprises vietnamiennes ; faisant d’elle un pôle de croissance stratégique pour la région du delta du fleuve Rouge, la région côtière du Nord et l’ensemble du pays.

Lors de la cérémonie d'inauguration. Photo : VNA

Vietravel Airlines ouvre une liaison directe Hô Chi Minh-Ville-Shenzhen

Vietravel Airlines ouvrira, à partir du 15 août, une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen (Chine), afin de répondre à la demande croissante de déplacements entre les deux pays et de renforcer la connectivité entre le Vietnam et la région chinoise de la Grande Baie.

Deux touristes se font photographier avec des durians lors d'un événement vietnamien promouvant ce fruit savoureux. Photo: VNA

L’Inde ouvre son marché aux durians frais vietnamiens

L’Inde a ajouté le Vietnam à la liste des pays autorisés à exporter des durians frais, scientifiquement connus sous le nom de Durio zibethinus, destinés au marché indien. Elle n’exige pas de déclaration phytosanitaire supplémentaire sur le certificat phytosanitaire et ne stipule pas de conditions d’importation particulières pour cet article.

Des consommateurs canadiens explorent des produits à base de café vietnamien. Photo: VNA

Lucky Supermarket, vitrine des produits vietnamiens au Canada

Lucky exploite aujourd'hui neuf supermarchés à Edmonton, Calgary, Winnipeg et Surrey, dont la superficie varie de 2 300 à 5 000 m². Derrière ce réseau de distribution se trouve le groupe Dong Phuong, chargé de l'importation, de la logistique et de la distribution en gros pour de nombreux autres réseaux de distribution au Canada.

Photo d'illustration : VNA

Les institutions financières restent confiantes dans les perspectives de l'économie vietnamienne

Porté par une croissance de 8,18 % au premier semestre 2026 et par des évaluations favorables des principales institutions financières internationales, le Vietnam ambitionne désormais de bâtir les fondations d’une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030. Au-delà de la performance attendue cette année, les autorités misent sur des réformes structurelles afin de renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie.

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, prend la parole. Photo : VNA

Pour transformer TKV en un groupe industriel moderne de l’énergie et des matériaux

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, a appelé à une profonde restructuration du Groupe vietnamien de l’industrie du charbon et des minerais (TKV). L’objectif est d’en faire un groupe industriel moderne, moteur de la transition énergétique, de l’innovation technologique et du développement durable.