Économie

La Zone économique spécialisée et la Zone de libre-échange de Hai Phong font leurs débuts

Si elles sont bien organisées, ces institutions vont créer une nouvelle voie de développement pour Hai Phong, reliant la région ouest à la mer, de la production au commerce international, de l’attraction des capitaux à la réception des technologies, renforçant ainsi les capacités des entreprises vietnamiennes ; faisant d’elle un pôle de croissance stratégique pour la région du delta du fleuve Rouge, la région côtière du Nord et l’ensemble du pays.

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu et les délégués lors de la cérémonie de lancement de la zone de libre-échange de Hai Phong, à Hai Phong, le 30 juillet. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu et les délégués lors de la cérémonie de lancement de la zone de libre-échange de Hai Phong, à Hai Phong, le 30 juillet. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – La ville de Hai Phong a entamé une nouvelle phase de développement avec la création de sa Zone économique spécialisée et sa Zone de libre-échange par deux décisions du Premier ministre annoncées jeudi 30 juillet par son Comité populaire municipal.

S’étendant sur 5.300 hectares dans la partie ouest de la ville, cette zone économique spécialisée est axée sur les industries et les services de haute technologie, notamment l’intelligence artificielle, la robotique, le big data, les produits chimiques et les activités de recherche et développement, selon la décision n°288/QD-TTg du Premier ministre, datée du 12 février 2026.

​Le Premier ministre a également approuvé, par la décision n°431/QD-TTg du 14 mars 2026, le plan global de la Zone économique côtière au sud de Hai Phong jusqu’en 2050, créée par la décision n°1511/QD-TTg du 4 décembre 2024, couvrant environ 20.000 hectares et prévoyant la construction des zones industrielles, urbaines, d’infrastructures de services, ainsi que d’un système portuaire et logistique.

Ainsi, Hai Phong disposera de trois espaces de dynamique stratégiques, aux fonctions complémentaires, servant de levier institutionnel et de base pour relier ses zones économiques en un écosystème unifié.

«Si elles sont bien organisées, ces institutions vont créer une nouvelle voie de développement pour Hai Phong, reliant la région ouest à la mer, de la production au commerce international, de l’attraction des capitaux à la réception des technologies, renforçant ainsi les capacités des entreprises vietnamiennes ; faisant d’elle un pôle de croissance stratégique pour la région du delta du fleuve Rouge, la région côtière du Nord et l’ensemble du pays», a déclaré le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu.

Le dirigeant a souligné que le récent 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat avait adopté à l’unanimité une résolution sur le renouvellement du modèle de développement du Vietnam afin de façonner le modèle de développement national jusqu’en 2045 et au-delà.

Hai Phong possède tous les atouts pour jouer un rôle de pionnier dans le renouvellement du modèle de croissance du pays. De plus, le 27 juin 2025, l’Assemblée nationale a adopté la résolution n°226/2025/QH15 relative à la mise en œuvre pilote de mécanismes et de politiques spécifiques visant à accélérer le développement de Hai Phong.

Cette résolution définit six grands groupes de politiques, regroupant 41 mécanismes spécifiques destinés à éliminer les obstacles institutionnels et à créer un environnement d'investissement transparent, stable et attractif, introduisant un nouveau cadre institutionnel visant à positionner Hai Phong comme un pôle de croissance majeur dans le delta du fleuve Rouge.

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Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu (à droite) remet les décisions du Premier ministre sur la Zone économique spécialisée et la Zone de libre-échange de Hai Phong, à Hai Phong, le 30 juillet. Photo : VNA

Selon le secrétaire du Parti de la ville de Hai Phong, Lê Ngoc Châu, la ville a attiré à ce jour plus de 1.868 projets d’investissement direct étranger (IDE) provenant de 42 pays et territoires, pour un capital total enregistré de plus de 54 milliards de dollars, soit près de 10% du stock d’IDE national.

Hai Phong est la seule localité du Vietnam à avoir enregistré une croissance à deux chiffres pendant 11 années consécutives. Au premier semestre 2026, elle a affiché une croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) de 11,33 %, se classant troisième au niveau national, première parmi les sept villes relevant du pouvoir central. L’indice de la production industrielle a progressé de 14,8%. Le chiffre d’affaires à l’exportation a atteint près de 26 milliards de dollars, en hausse de 8,3%.

Lors de cet événement, la ville de Hai Phong a remis 13 certificats d’enregistrement d’investissement et 2 mémorandums d’entente à des entreprises dont le capital total enregistré et engagé dépasse 3,1 milliards de dollars.

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a demandé à la ville et aux ministères et agences concernés de se concentrer sur la mise en œuvre efficace de plusieurs tâches pour traduire ces décisions annoncées en projets et produits concrets.

Il a ainsi demandé d’élaborer une stratégie de développement globale et un mécanisme de coordination entre les zones économiques, industrielles et la Zone de libre-échange ; de définir clairement les fonctions, les secteurs prioritaires, les segments d’investisseurs et les avantages de chaque zone, en assurant un soutien mutuel, en évitant les doublons et en prévenant la concurrence interne.

Le dirigeant a également exhorté à attacher de l’importance au soutien des investisseurs existants, à passer de l’attraction des investissements quantitatifs aux investissements qualitatifs, à se concentrer sur l’attraction ciblée des ressources, à faire de la Zone de libre-échange un espace d’expérimentation contrôlée, et à renforcer sa connectivité avec les localités de la région pour créer un écosystème capable de rivaliser avec les premiers centres économiques de la région. – VNA

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#Zone économique spécialisée de Hai Phong #Zone de libre-échange de Hai Phong
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