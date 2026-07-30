Économie

Vietravel Airlines ouvre une liaison directe Hô Chi Minh-Ville-Shenzhen

Vietravel Airlines ouvrira, à partir du 15 août, une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen (Chine), afin de répondre à la demande croissante de déplacements entre les deux pays et de renforcer la connectivité entre le Vietnam et la région chinoise de la Grande Baie.

Lors de la cérémonie d'inauguration. Photo : VNA
Lors de la cérémonie d'inauguration. Photo : VNA

Hanoï, 30 juillet (VNA) – Vietravel Airlines ouvrira, à partir du 15 août, une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen (Chine), afin de répondre à la demande croissante de déplacements entre les deux pays et de renforcer la connectivité entre le Vietnam et la région chinoise de la Grande Baie.

La compagnie aérienne a annoncé cette nouvelle liaison lors d'une conférence réunissant des agences de voyage à Shenzhen, le 30 juillet. Le vol, d'une durée d'environ deux heures et cinquante minutes, sera assuré en soirée et tôt le matin afin de répondre aux besoins des voyageurs d'affaires, des participants aux salons professionnels, des missions d'approvisionnement et des groupes touristiques.

Selon Vietravel Airlines, cette liaison offrira aux passagers une nouvelle option de voyage directe à des tarifs compétitifs, en alternative aux itinéraires avec escale dans d'autres aéroports de la région.

La compagnie estime que cette nouvelle desserte contribuera à renforcer les échanges entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen, l'un des principaux pôles économiques et technologiques de Chine, tout en consolidant les liens entre le Vietnam et la région de la Grande Baie.

Elle facilitera également les déplacements vers Guangzhou, Hong Kong (Chine) et d'autres villes de cette région, tout en offrant aux visiteurs chinois des correspondances plus pratiques vers les principales destinations touristiques du Vietnam.

L'ouverture de cette liaison intervient à l'approche des activités de l'APEC 2026 en Chine, notamment de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC, prévue en novembre prochain à Shenzhen.

Lors de cette conférence, Vietravel Airlines a présenté sa stratégie de développement de son réseau international, avec la Chine comme l'un de ses marchés prioritaires. Grâce à cette nouvelle ligne, la compagnie entend renforcer les échanges entre Shenzhen, la région de la Grande Baie, Hô Chi Minh-Ville et d'autres grandes destinations vietnamiennes, tout en facilitant l'accès des voyageurs vietnamiens aux principaux centres technologiques, industriels, commerciaux et touristiques de Chine.

Vietravel Airlines a également indiqué que cette nouvelle desserte pourrait ouvrir la voie à une expansion vers d'autres villes chinoises, notamment Chongqing, Kunming, Hangzhou et Nanjing.

À cette occasion, la compagnie a signé un accord de coopération stratégique et inauguré son agent général de vente (General Sales Agent - GSA) à Shenzhen, Shenzhen Chanxiaoming Network Technology Co., Ltd. Celui-ci sera chargé de développer les ventes, de promouvoir les services de la compagnie et de renforcer sa présence sur le marché chinois.

Selon Vietravel Airlines, cette nouvelle liaison contribuera à répondre à la demande croissante de voyages entre le Vietnam et la Chine, tout en soutenant sa stratégie de développement international et le renforcement de la connectivité aérienne régionale.

S'appuyant sur son expertise du marché local et ses réseaux de distribution, le GSA accompagnera la compagnie aérienne dans le développement des ventes, la promotion des produits, la coordination avec les agences de voyages et le service client en Chine. Ce partenariat devrait accélérer la pénétration du marché tout en assurant une communication cohérente des horaires de vol, des tarifs, des politiques en matière de bagages, des programmes de vente et autres informations sur les services. - VNA

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