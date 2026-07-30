Économie

Vietnam-Australie : coopération renforcée dans l'énergie et les chaînes d'approvisionnement

Le premier Forum d'affaires Vietnam-Australie s'est tenu à Perth, en Australie-Occidentale, le 29 juillet. Cet événement a réuni des représentants gouvernementaux, des chefs d'entreprise et des leaders de l'industrie afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales, d'investissement et de coopération stratégique entre les deux pays.

Nguyễn Thị Vân Hà
Le Premier ministre d'Australie-Occidentale, Roger Cook, lors du Forum. Photo : VNA
Le Premier ministre d'Australie-Occidentale, Roger Cook, lors du Forum. Photo : VNA


Sydney, 30 juillet (VNA) - Le premier Forum d'affaires Vietnam-Australie s'est tenu à Perth, en Australie-Occidentale, le 29 juillet. Cet événement a réuni des représentants gouvernementaux, des chefs d'entreprise et des leaders de l'industrie afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales, d'investissement et de coopération stratégique entre les deux pays.

vnanet-1-7082.jpg
Les délégués lors du Forum. Photo : VNA



Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Australie-Vietnam, le forum avait pour thème « Promouvoir le commerce, l'investissement et le partenariat stratégique entre l'Australie et le Vietnam ».

Lors de l'ouverture de l'événement, le Premier ministre d'Australie-Occidentale, Roger Cook, a décrit le Vietnam comme l'un des partenaires clés de l'État en Asie du Sud-Est, tout en soulignant le rôle croissant de l'Australie-Occidentale dans la transition énergétique mondiale, grâce à ses atouts dans les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et les minéraux critiques. Il a déclaré que l'État était prêt à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam sur les initiatives de transition énergétique et de développement durable.

Roger Cook a également souligné l'important potentiel de coopération dans des domaines tels que l'éducation et la formation, l'agriculture de pointe, les mines, l'innovation et le commerce. Il a annoncé sa visite au Vietnam en septembre, une initiative qui devrait créer de nouvelles opportunités de coopération concrète entre l'Australie-Occidentale, les collectivités locales vietnamiennes et les entreprises.

Le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh, a déclaré que les relations bilatérales avaient continué de progresser fortement dans de nombreux domaines depuis que le Vietnam et l'Australie ont élevé leur relation au rang de partenariat stratégique global il y a plus de deux ans.

Il a présenté les nouvelles politiques et les réalisations remarquables du Vietnam, notamment la mise en œuvre du système de gouvernement local à deux niveaux, les efforts de simplification des procédures administratives et les initiatives visant à améliorer le climat des affaires et des investissements.

Pham Hai Anh a souligné l'engagement du Vietnam à mettre en œuvre la Résolution n° 57 du Politburo relative aux avancées scientifiques et technologiques, à l'innovation et à la transformation numérique, qui vise à renforcer la compétitivité nationale et à attirer des investissements directs étrangers de qualité.

Citant les bons résultats économiques du Vietnam au premier semestre, notamment la croissance du PIB, du commerce, du tourisme et des investissements directs étrangers, le consul général a déclaré que la solidité de l'économie vietnamienne offrirait de nouvelles opportunités pour développer la coopération avec l'Australie, et plus particulièrement avec l'Australie-Occidentale.

Compte tenu des atouts complémentaires et des intérêts communs du Vietnam et de l'Australie-Occidentale, il a présenté trois priorités pour la coopération future : renforcer les échanges gouvernementaux et les visites réciproques afin de créer un environnement favorable aux entreprises ; développer la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les populations ; et promouvoir des projets concrets dans les domaines des sciences et technologies, de la transformation numérique, de l'économie verte, de la transition énergétique, des minéraux stratégiques, de la résilience des chaînes d'approvisionnement, du commerce et de l'investissement.

Il s'est dit convaincu que la prochaine visite du Premier ministre Roger Cook au Vietnam donnerait un nouvel élan à la coopération entre l'Australie-Occidentale et les provinces et villes vietnamiennes.

Lors du forum, des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie nationale Australie-Vietnam et des délégués d'entreprises ont discuté du rôle et de la responsabilité de la communauté des affaires dans la réalisation des orientations de la coopération entre le Vietnam et l'Australie, en saisissant de manière proactive les opportunités de faire progresser la coopération économique, commerciale et d'investissement conformément aux excellentes relations politiques entre les deux pays. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
source
#Vietnam-Australie #chaînes d'approvisionnement #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu et les délégués lors de la cérémonie de lancement de la zone de libre-échange de Hai Phong, à Hai Phong, le 30 juillet. Photo : VNA

La Zone économique spécialisée et la Zone de libre-échange de Hai Phong font leurs débuts

Si elles sont bien organisées, ces institutions vont créer une nouvelle voie de développement pour Hai Phong, reliant la région ouest à la mer, de la production au commerce international, de l’attraction des capitaux à la réception des technologies, renforçant ainsi les capacités des entreprises vietnamiennes ; faisant d’elle un pôle de croissance stratégique pour la région du delta du fleuve Rouge, la région côtière du Nord et l’ensemble du pays.

Lors de la cérémonie d'inauguration. Photo : VNA

Vietravel Airlines ouvre une liaison directe Hô Chi Minh-Ville-Shenzhen

Vietravel Airlines ouvrira, à partir du 15 août, une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen (Chine), afin de répondre à la demande croissante de déplacements entre les deux pays et de renforcer la connectivité entre le Vietnam et la région chinoise de la Grande Baie.

Deux touristes se font photographier avec des durians lors d'un événement vietnamien promouvant ce fruit savoureux. Photo: VNA

L’Inde ouvre son marché aux durians frais vietnamiens

L’Inde a ajouté le Vietnam à la liste des pays autorisés à exporter des durians frais, scientifiquement connus sous le nom de Durio zibethinus, destinés au marché indien. Elle n’exige pas de déclaration phytosanitaire supplémentaire sur le certificat phytosanitaire et ne stipule pas de conditions d’importation particulières pour cet article.

Des consommateurs canadiens explorent des produits à base de café vietnamien. Photo: VNA

Lucky Supermarket, vitrine des produits vietnamiens au Canada

Lucky exploite aujourd'hui neuf supermarchés à Edmonton, Calgary, Winnipeg et Surrey, dont la superficie varie de 2 300 à 5 000 m². Derrière ce réseau de distribution se trouve le groupe Dong Phuong, chargé de l'importation, de la logistique et de la distribution en gros pour de nombreux autres réseaux de distribution au Canada.

Photo d'illustration : VNA

Les institutions financières restent confiantes dans les perspectives de l'économie vietnamienne

Porté par une croissance de 8,18 % au premier semestre 2026 et par des évaluations favorables des principales institutions financières internationales, le Vietnam ambitionne désormais de bâtir les fondations d’une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030. Au-delà de la performance attendue cette année, les autorités misent sur des réformes structurelles afin de renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie.

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, prend la parole. Photo : VNA

Pour transformer TKV en un groupe industriel moderne de l’énergie et des matériaux

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, a appelé à une profonde restructuration du Groupe vietnamien de l’industrie du charbon et des minerais (TKV). L’objectif est d’en faire un groupe industriel moderne, moteur de la transition énergétique, de l’innovation technologique et du développement durable.

Lors de la Conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre des résolutions adoptées par le 3e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat), tenue le 29 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam amorce une transition majeure vers la construction d’une puissance maritime

La nouvelle résolution du Comité central du Parti sur l’édification du Vietnam en tant que puissance maritime marque un changement majeur de stratégie, privilégiant une gouvernance moderne des espaces maritimes fondée sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique afin de faire de la mer un pilier du développement national.

Le premier vol d'étalonnage sur la deuxième piste de l'aéroport international de Phu Quoc s'est déroulé avec succès le 27 juillet. (Photo : caa.gov.vn)

Premier vol d'étalonnage réussi à l'aéroport international de Phu Quoc

Le succès du premier vol d'étalonnage des équipements de navigation de la nouvelle piste de l'aéroport international de Phu Quoc marque une étape importante dans l'extension de cette infrastructure, appelée à renforcer les capacités d'accueil de l'île en vue de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027.

Photo d'illustration; Internet

Le Vietnam mise sur l'IA pour accélérer sa croissance

Alors que le Vietnam vise une croissance élevée sur la période 2026-2030, la modernisation de ses moteurs économiques devient une priorité. L'IA intervient à un moment charnière, en s'imposant progressivement dans la quasi-totalité des activités de production, de commerce et de gestion.