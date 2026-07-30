Économie

L'aéroport international de Phu Quoc enregistre une forte hausse du trafic aérien

Entre janvier et juillet, l'aéroport international de Phu Quoc a accueilli plus de 4,48 millions de passagers, soit une hausse de près de 38 % sur un an, tandis que le nombre de décollages et d'atterrissages a atteint près de 27.919, en progression de 44 %.

Des passagers à l'aéroport international de Phu Quoc. Photo : VNA
Des passagers à l'aéroport international de Phu Quoc. Photo : VNA

An Giang, 30 juillet (VNA) – L'aéroport international de Phu Quoc poursuit sa forte dynamique de croissance depuis que Sun Group en a repris l'exploitation le 1er janvier 2026. Entre janvier et juillet, il a accueilli plus de 4,48 millions de passagers, soit une hausse de près de 38 % sur un an, tandis que le nombre de décollages et d'atterrissages a atteint près de 27.919, en progression de 44 %.

Cette croissance intervient alors que l'aéroport accélère la mise en œuvre d'un vaste projet d'extension destiné à répondre aux besoins de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027, qui se tiendra à Phu Quoc.

Afin d'améliorer la qualité des services, l'aéroport a modernisé plusieurs infrastructures, notamment grâce à la couverture Wi-Fi sur l'ensemble du site, au renforcement de la connectivité 4G/5G, à l'optimisation des systèmes d'information des vols ainsi qu'à l'installation d'un système de péage électronique destiné à fluidifier l'accès des véhicules.

Parmi les principales innovations figure Sun Express, un système biométrique reposant sur la reconnaissance faciale, qui permet aux passagers d'effectuer les contrôles de sécurité et l'embarquement de manière rapide, sécurisée et sans contact.

L'aéroport a également mis en place un service d'enregistrement anticipé dans plusieurs hôtels de l'île, dont La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton et New World Phu Quoc Resort. Les voyageurs peuvent ainsi obtenir leur carte d'embarquement avant leur départ de l'hôtel, tandis que leurs bagages sont acheminés directement vers l'aéroport.

L'un des principaux volets du projet d'extension concerne la construction d'une deuxième piste de 3.300 mètres, réalisée en seulement huit mois, un rythme particulièrement rapide pour ce type d'infrastructure. Cette piste constitue la première étape d'un programme plus vaste comprenant également un terminal VIP, la modernisation de la piste existante, un dépôt de carburant aéronautique, un système d'alimentation souterrain, un centre de restauration aérienne et un hangar de maintenance destiné aux gros-porteurs.

Selon Nguyễn Bá Quân, directeur de l'aéroport international de Phu Quoc, ce chantier revêt une importance stratégique. Il a souligné que les travaux avaient été réalisés dans des délais très serrés malgré des conditions météorologiques défavorables et tout en maintenant les activités normales de l'aéroport, dont le trafic a fortement progressé depuis le début de l'année.

Les 27 et 28 juillet, plusieurs vols d'inspection et d'étalonnage ont été effectués avec succès sur la nouvelle piste afin de vérifier les systèmes de navigation aérienne, notamment le système d'atterrissage aux instruments (ILS/DME) ainsi que les équipements d'aide à l'atterrissage.

Conforme aux normes OACI 4E, la nouvelle piste, longue de 3.300 mètres et large de 45 mètres, pourra accueillir des appareils gros-porteurs tels que les Boeing 787, Airbus A350 et Boeing 777, ainsi que des appareils de catégorie supérieure en cas de besoin.

Cette infrastructure jouera un rôle essentiel dans l'accueil des vols internationaux officiels et commerciaux des économies membres de l'APEC, ainsi que des milliers de délégués attendus lors de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027. Sa mise en service permettra également de lancer la modernisation de la piste actuelle, qui sera portée à 3.500 mètres, afin de doter l'aéroport d'un système à deux pistes répondant aux normes internationales.

Le projet d'extension, développé par Sun Airport JSC, représente un investissement total de 22.000 milliards de dôngs (près de 846 millions de dollars) sur une superficie de 1.050 hectares. À terme, il portera la capacité annuelle de l'aéroport à 20 millions de passagers dès 2027, avant une montée en puissance à 50 millions de passagers par an.

Les travaux du terminal 2 progressent également à un rythme soutenu. Les structures principales et la toiture sont presque achevées, tandis que l'installation des équipements aéronautiques et les travaux de finition se poursuivent. Le terminal VIP a, pour sa part, achevé l'ensemble de ses structures et est entré dans la phase d'installation des équipements techniques.

Selon le calendrier prévu, la réception et la mise en service de la deuxième piste devraient intervenir en septembre 2026, marquant une étape importante dans la modernisation de l'aéroport international de Phu Quoc en vue de l'APEC 2027. - VNA

#aéroport international de Phu Quoc #trafic aérien
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