Économie

Hanoï encourage Central Retail Vietnam à poursuivre ses investissements dans les réseaux de distribution modernes

Les autorités de Hanoï ont salué la stratégie d’investissement à long terme de Central Retail Vietnam et exprimé leur souhait de voir le groupe poursuivre l’expansion de son réseau de distribution moderne dans la capitale, contribuant ainsi à la croissance économique locale, à la valorisation des produits vietnamiens et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, reçoit le 30 juillet à Hanoï, une délégation de Central Retail Vietnam conduite par son directeur général, Olivier Bernard R. Langlet. Photo: VNA
Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, reçoit le 30 juillet à Hanoï, une délégation de Central Retail Vietnam conduite par son directeur général, Olivier Bernard R. Langlet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, a reçu, le 30 juillet à Hanoï, une délégation de Central Retail Vietnam conduite par son directeur général, Olivier Bernard R. Langlet.

Ce dernier a réaffirmé que le Vietnam demeurait un marché stratégique pour le groupe, qui entend poursuivre son engagement à long terme dans le pays et accompagner son développement économique et social, notamment à Hanoï.

Selon Olivier Bernard R. Langlet, l’ambition de Central Retail Vietnam ne se limite pas à l’expansion de ses activités commerciales. L’entreprise souhaite également contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population grâce au développement d’un réseau de distribution moderne, capable de proposer aux consommateurs des produits de qualité à des prix compétitifs.

Il a indiqué que Central Retail Vietnam poursuivra ses investissements afin d’améliorer la qualité de son réseau de supermarchés au Vietnam. Il a également souligné la volonté de son groupe d’augmenter progressivement la part des produits vietnamiens dans ses circuits de distribution et de renforcer son soutien aux agriculteurs, aux coopératives et aux producteurs locaux.

Selon lui, la mise en place de chaînes d’approvisionnement durables permet non seulement d’assurer des sources d’approvisionnement stables pour les entreprises, mais aussi d’offrir aux producteurs des débouchés à long terme. Cette approche favorise l’intégration des produits agricoles dans les réseaux de distribution modernes et ouvre davantage d’opportunités d’exportation vers les marchés internationaux, contribuant ainsi à accroître la valeur ajoutée des produits vietnamiens.

À cette occasion, il a présenté la stratégie de développement de Central Retail Vietnam pour les années à venir. Celle-ci s’inscrit dans les priorités définies par le gouvernement vietnamien et les autorités de Hanoï, notamment en matière de transformation numérique. Le groupe entend poursuivre les initiatives engagées depuis la pandémie de Covid-19 afin d’améliorer la gestion de ses activités et d’offrir une meilleure expérience d’achat à ses clients.

La sécurité sanitaire des aliments figure également parmi les priorités du groupe, qui considère ce domaine comme un facteur essentiel de compétitivité et de confiance des consommateurs. Ce groupe prévoit par ailleurs de renforcer sa coopération avec les établissements de formation afin de développer des ressources humaines qualifiées pour le secteur de la distribution, qu’il s’agisse de la gestion des supermarchés ou des métiers de la chaîne logistique.

Saluant la vision de développement à long terme définie dans le Plan directeur global de la capitale pour les cent prochaines années, Olivier Bernard R. Langlet a exprimé le souhait de contribuer à cette dynamique à travers l’extension du réseau de distribution moderne du groupe.

De son côté, Tran Duc Thang, a accueilli favorablement les projets d’expansion de Central Retail Vietnam et a encouragé l’entreprise à poursuivre ses investissements dans la capitale. Selon lui, Hanoï compte aujourd’hui environ 11 millions d’habitants et maintient une croissance économique et sociale soutenue. Les autorités de la ville visent une forte augmentation du produit intérieur brut régional ainsi que du revenu moyen par habitant d’ici à 2030, ce dernier devant presque doubler par rapport à son niveau actuel.

Il a estimé que ces perspectives faisaient de Hanoï un marché particulièrement attractif pour les entreprises de distribution vietnamiennes et étrangères. Il a également invité Central Retail Vietnam à continuer de privilégier les produits fabriqués au Vietnam, en particulier ceux offrant un bon rapport qualité-prix, afin de soutenir la production nationale et de répondre aux attentes des consommateurs.

Il a souligné l’importance de développer des chaînes de valeur intégrées reliant les zones de production aux centres commerciaux et aux supermarchés de Hanoï, dans le but d’accroître la valeur des produits agricoles et de renforcer la durabilité des chaînes d’approvisionnement.

Hanoï continuera d'apporter son soutien à Central Retail Vietnam afin de favoriser la réussite de ses investissements dans la capitale, au bénéfice à la fois du développement de l'entreprise, de la ville et de ses habitants, a-t-il conclu. -VNA

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