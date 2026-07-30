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Le Vietnam et les économies de l'APEC promeuvent la transformation numérique des PME à l'ère de l'IA

Le Vietnam et les autres économies membres de l'APEC renforcent leur coopération pour aider les micro, petites et moyennes entreprises (PME) à accélérer leur transformation numérique et à tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer leur productivité et leur compétitivité.

Panorama de l'atelier. Photo : VNA
Panorama de l'atelier. Photo : VNA


Hanoï, 30 juillet (VNA) – Le Vietnam et les autres économies membres de l'APEC renforcent leur coopération pour aider les micro, petites et moyennes entreprises (PME) à accélérer leur transformation numérique et à tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer leur productivité et leur compétitivité.

Un atelier de l'APEC sur le renforcement des PME par la transformation numérique dans un monde dominé par l'IA s'est ouvert à Hanoï le 30 juillet. Cet atelier de deux jours, proposé par le Vietnam dans le cadre du Groupe de travail de l'APEC sur les petites et moyennes entreprises, vise à consolider la coopération régionale en matière de transformation numérique et d'innovation, et à appuyer les préparatifs de l'organisation par le Vietnam de l'APEC 2027.

Il réunit près de 150 délégués des économies membres de l'APEC, du Secrétariat de l'APEC et d'organisations internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OCDE, la Banque asiatique de développement et ONU Femmes, ainsi que des représentants d'entreprises technologiques de premier plan comme Google, Meta, Toshiba et CMC.

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président du Secrétariat national de l'APEC 2027, Nguyen Minh Vu, a déclaré que les PME représentent plus de 97 % des entreprises de la région APEC et demeurent un moteur essentiel de la croissance économique, de l'innovation et de la création d'emplois.

Alors que l'IA et les technologies numériques redessinent le paysage économique mondial, le renforcement des capacités numériques des PME est essentiel non seulement pour accompagner leur transformation digitale, mais aussi pour dynamiser leur productivité, leur efficacité et leur compétitivité, a-t-il déclaré.

Nguyen Minh Vu a réaffirmé que le développement du secteur privé et le renforcement de la compétitivité des PME constituent une priorité stratégique pour le Vietnam dans cette nouvelle ère. Il a appelé à une coopération plus étroite entre les économies de l'APEC en matière de transfert de technologies, de partage d'expériences, de développement des compétences numériques et de création d'un écosystème favorable permettant aux entreprises d'exploiter efficacement les technologies numériques et l'IA.

En tant que pays hôte de l'APEC 2027, le Vietnam continuera de collaborer étroitement avec les autres économies membres afin de promouvoir des initiatives de coopération concrètes qui stimulent la croissance de la productivité, renforcent la compétitivité régionale et la résilience économique, a-t-il ajouté.

Lors de l'atelier, Ichwan Nasution, président du Groupe de pilotage de l'économie numérique de l'APEC, a souligné les priorités de coopération de l'APEC, notamment l'accélération de l'adoption des technologies numériques et de l'IA, le renforcement de la connectivité numérique, la réduction de la fracture numérique, la promotion d'un environnement numérique sûr et fiable, et le soutien aux entreprises, en particulier aux PME, pour leur permettre de saisir les opportunités offertes par la transformation numérique. Il s'est dit convaincu que les discussions et les recommandations politiques issues de l'atelier contribueront de manière significative à l'élaboration du programme de l'APEC en matière d'économie numérique et soutiendront les préparatifs du Vietnam pour l'APEC 2027.

Les discussions de l'atelier ont porté sur la transformation des entreprises grâce à l'IA, le développement des compétences numériques, la réduction de la fracture numérique, l'élargissement de l'accès au financement, les infrastructures numériques et la promotion d'une adoption sûre et responsable de l'IA.

Les participants devraient également formuler des recommandations politiques visant à soutenir les PME et à contribuer au programme de l'APEC 2027 en matière d'économie numérique, réaffirmant ainsi le rôle proactif du Vietnam dans le développement de la coopération économique régionale. - VNA

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#CPTPP #HNNG 33_2 #Vietnam #APEC
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