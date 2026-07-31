Économie

Vietnam-Pays-Bas : de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs stratégiques

Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang a présidé, le 30 juillet à Amsterdam, une table ronde réunissant des dirigeants d’entreprises, d’institutions financières et d’associations professionnelles néerlandaises actives dans des secteurs.

Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang s'exprime lors de la table ronde. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang s'exprime lors de la table ronde. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang a présidé, le 30 juillet à Amsterdam, une table ronde réunissant des dirigeants d’entreprises, d’institutions financières et d’associations professionnelles néerlandaises actives dans des secteurs clés tels que les hautes technologies, les semi-conducteurs, la logistique, l’énergie et le développement durable.

À cette occasion, le vice-Premier ministre s’est félicité du dynamisme des relations entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la coopération économique. Il a rappelé que les Pays-Bas étaient le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne ainsi que son premier investisseur européen, avec 476 projets représentant plus de 15 milliards de dollars d’investissements. Des groupes de premier plan tels que Heineken, Unilever, De Heus et Philips illustrent la présence durable et fructueuse des entreprises néerlandaises sur le marché vietnamien.

Les Pays-Bas constituent également l’une des principales portes d’entrée des exportations vietnamiennes vers le marché européen. Au cours des cinq premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de 21,9 % pour atteindre 6,74 milliards de dollars.

Nguyen Van Thang a souligné que, sur la base du partenariat intégral établi en 2019 ainsi que des mécanismes de coopération sectorielle existants, les deux pays disposaient d’un vaste potentiel pour approfondir leur coopération dans des domaines complémentaires, notamment les services financiers, la logistique, les infrastructures portuaires, les hautes technologies, la transition verte et l’innovation.

Afin d’accompagner cette dynamique, le Vietnam poursuit les réformes institutionnelles, modernise ses infrastructures et accélère la mise en place de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang. Le pays fait également des sciences, des technologies, de l’innovation et du développement de ressources humaines hautement qualifiées des priorités de sa stratégie de croissance.

Les représentants des entreprises néerlandaises ont salué les perspectives économiques du Vietnam, mettant en avant les réformes engagées, le développement des futurs centres financiers internationaux ainsi que les politiques favorisant l’innovation. Ils ont exprimé leur intérêt pour de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de la finance, des services financiers internationaux, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la logistique, des infrastructures portuaires, de la construction navale, de la gestion de l’eau, de la transition écologique et des énergies renouvelables.

Les échanges ont également porté sur les mécanismes de mobilisation des capitaux destinés aux projets d’infrastructures durables, les politiques d’incitation à l’investissement ainsi que le développement de ressources humaines hautement qualifiées. Les entreprises néerlandaises ont souhaité que le Vietnam poursuive ses efforts pour garantir un environnement d’investissement stable, transparent et prévisible, propice aux investissements de long terme.

Plusieurs investisseurs ont profité de cette rencontre pour annoncer leur intention d’étendre leurs activités, d’accroître leurs investissements ou de lancer de nouveaux projets de recherche au Vietnam.

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Un représentant d'entreprises néerlandaises pose des questions lors de la table ronde. Photo : VNA

Répondant aux préoccupations des entreprises, la vice-ministre des Finances Nguyen Thi Bich Ngoc et le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam Pham Tien Dung ont apporté des précisions sur les mécanismes de guichet unique pour l’investissement, les orientations de développement de l’industrie des semi-conducteurs ainsi que les politiques préférentielles et les dispositifs de soutien destinés aux investisseurs.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a rappelé que le Vietnam avait enregistré au premier semestre 2026 un niveau record d’investissements directs étrangers, confirmant ainsi son attractivité croissante en Asie du Sud-Est.

En conclusion, il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre le perfectionnement du cadre juridique, à améliorer le climat des affaires et à mettre en place des mécanismes préférentiels afin d’attirer des projets de haute qualité, notamment dans les hautes technologies, la transformation numérique et la finance. Il a assuré que le Vietnam continuerait d’investir dans des infrastructures modernes, de développer une main-d’œuvre hautement qualifiée et de garantir un environnement d’investissement stable, transparent et prévisible afin de créer les meilleures conditions pour les investisseurs étrangers.

Les représentants des entreprises néerlandaises ont estimé que cette rencontre avait renforcé leur confiance dans les perspectives économiques du Vietnam. Ils ont réaffirmé leur volonté de développer les projets existants et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement dans les secteurs prioritaires du pays. Les deux parties ont convenu que la complémentarité de leurs économies ouvrait de nouvelles perspectives de partenariat et de coopération dans les années à venir. - VNA

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