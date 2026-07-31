Culture-Sports

Clôture du 8e Festival des enfants Vietnam - Laos - Cambodge

Le 8e Festival des enfants Vietnam-Laos-Cambodge, placé sous le thème "Cercle d’amis", déroulé à Hô Chi Minh-Ville qui vient d'être achevé  a contribué à renforcer les échanges, à consolider la solidarité et l’amitié entre les enfants des trois pays.

Un spectacle artistique présenté à la clôture du 8e Festival des enfants Vietnam - Laos - Cambodge. Photo : VNA
Un spectacle artistique présenté à la clôture du 8e Festival des enfants Vietnam - Laos - Cambodge. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Au soir du 30 juillet, à la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville, le 8e Festival des enfants Vietnam-Laos-Cambodge, placé sous le thème "Cercle d’amis", s’est achevé après trois jours d’échanges, de découvertes et d’activités éducatives traditionnelles.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture, Trinh Thi Hien Tran, secrétaire adjointe de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la mégapole du Sud et présidente du Conseil de l’Organisation des Jeunes pionniers de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce festival avait offert aux enfants des trois pays des expériences mémorables, leur permettant de nouer de nouvelles amitiés et de découvrir l’histoire, la culture et les habitants de chaque nation. Elle s’est dite convaincue que les activités du festival contribueraient à renforcer davantage les liens d’amitié et que les enfants continueraient à entretenir ces relations afin de devenir de "petits ambassadeurs" de la solidarité et de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Dans le cadre de la cérémonie de clôture, les délégations ont participé à un programme d’échange culturel avec des performances artistiques imprégnées des identités nationales respectives. À cette occasion, le comité d’organisation a également remis des cadeaux souvenirs aux délégations et aux groupes de délégués ayant participé activement aux activités.

Organisé du 28 au 30 juillet, ce 8e festival a réuni 120 délégués du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ainsi que 100 délégués de Hô Chi Minh-Ville. Pendant trois jours, les participants ont pris part à de nombreuses activités : visite du site historique de la zone de guerre de Rung Sac, circuit nocturne de la ville en bus à impériale, représentation du spectacle artistique "Mo Show", découverte de villages artisanaux, du Musée du chocolat (La Maison du Chocolat), ainsi que d’autres sites culturels et touristiques emblématiques de la mégapole du Sud.

À travers cette série d’activités, le festival a contribué à renforcer les échanges, à consolider la solidarité et l’amitié entre les enfants des trois pays, tout en promouvant l’image de Hô Chi Minh-Ville auprès des amis internationaux. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Festival des enfants Vietnam-Laos-Cambodge #Vietnam-Laos-Cambodge
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Des artistes du Théâtre d’Opéra Giuseppe Verdi de Trieste présentent le chef-d’œuvre « La Traviata » au Théâtre Ho Guom à Hanoï. Photo: VNA

« La Traviata » fait vibrer Hanoï dans une collaboration artistique Vietnam-Italie

Créée en 1853 au Théâtre La Fenice à Venise, « La Traviata » a été composée d’après la pièce « La Dame aux camélias » d’Alexandre Dumas fils. Plus de 170 ans après sa création, l’œuvre occupe toujours une place particulière dans l’histoire de la musique et demeure régulièrement jouée sur les plus grandes scènes internationales.

Le thé au lotus de Quang An, joyau raffiné du patrimoine hanoïen

Le thé au lotus de Quang An, joyau raffiné du patrimoine hanoïen

Réputé comme le « plus noble des thés », le thé au lotus de Quang An, dans le quartier de Tay Ho, représente l’une des expressions les plus raffinées du patrimoine gastronomique de Hanoï. Fruit d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, ce produit d’exception révèle toute la richesse de la culture culinaire de la capitale et perpétue une tradition précieuse intimement liée au lac de l’Ouest.

Photo: VNA

Le Vietnam ambitionne de créer sa première « ville de la photographie » d'ici 2027

Le Vietnam souhaite ajouter un nouveau titre à sa liste croissante de villes créatives de l'UNESCO en créant sa première « ville de la photographie » dès 2027. Cette initiative fait suite au succès de quatre villes vietnamiennes déjà reconnues par le Réseau des villes créatives de l'UNESCO : Hanoï pour le design, Hoi An pour l'artisanat et les arts populaires, Da Lat pour la musique et Hô Chi Minh-Ville pour le cinéma.

Hanoï parmi les dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue. Photo : VNA

Hanoï parmi les dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue

Hanoï se classe au huitième rang des dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue, selon une étude publiée par Radical Storage, une plateforme de consigne à bagages en ligne spécialisée dans les technologies du voyage. Ce classement confirme l'attrait croissant de la capitale vietnamienne comme destination gastronomique auprès des visiteurs internationaux.

Situé dans la commune de Thu Bon, à Da Nang, le sanctuaire de My Son est réputé pour son architecture monumentale. Photo: VNA

My Son prépare l'inscription de son trésor épigraphique au Registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO

Déjà inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le sanctuaire de My Son ambitionne désormais de faire reconnaître son exceptionnel corpus d'inscriptions anciennes au Registre de la Mémoire du monde pour l'Asie et le Pacifique. Soutenu par une coopération scientifique internationale, ce projet vise à préserver et à valoriser un patrimoine documentaire unique retraçant près de neuf siècles d'histoire du royaume du Champa.

En adaptant ses créations en brocart aux tendances contemporaines, le village de tissage de My Nghiêp innove pour offrir de nouvelles perspectives au patrimoine culturel Chăm. Photo: VNA

Résolution 06-NQ/TW : le Vietnam entend renforcer son soft power par la diplomatie culturelle

La mise en œuvre de la Résolution 06-NQ/TW du Bureau politique et de la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, marque une nouvelle étape dans la politique extérieure du Vietnam. Le pays ambitionne de faire de sa culture, de son patrimoine et de l’innovation des leviers essentiels pour accroître son influence internationale et soutenir son développement durable.

Le festival touristique de l'ao dài de Hanoï 2025, placé sous le thème "ao dài de Hanoï - Éclat du patrimoine", du 7 au 9 novembre 2025 au Musée de Hanoi. Photo: VNA

La résolution du Politburo revitalise les espaces urbains grâce aux ressources culturelles

Hanoi a récemment lancé une série d’initiatives pour concrétiser sa vision de devenir une capitale « civilisée, distinctive et créative », où la culture et l’innovation sont des moteurs de croissance essentiels. Parmi les plus remarquables figurent le programme de développement des infrastructures créatives et le concours de design d’espaces créatifs 2026.

Le ministre des Affaires parlementaires de l’État du Madhya Pradesh, Kailash Vijayvargiya, prononce le discours d'ouverture de l'événement. Photo : VNA

Vietnam–Inde : "Love Garden", un pont cinématographique autour du patrimoine quan ho

Le film "Vuon Tinh Yeu – Prem Ki Surdhara – Love Garden", inspiré du "quan họ", chant populaire traditionnel du Vietnam inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l'UNESCO, est officiellement disponible dans le monde entier sur la plateforme OTT WAVES de Prasar Bharati, le radiodiffuseur public indien. Cette sortie intervient après l'obtention du prix du Meilleur film international au 8e Festival international du film de Haryana.