Culture-Sports

Le Festival international de guitare de Saigon revient avec des virtuoses du monde entier

Des guitaristes de renommée mondiale aux maîtres luthiers, le Festival international de guitare de Saigon 2026 promet de transformer le Conservatoire de musique de Hô Chi Minh-Ville en un rendez-vous pour la communauté asiatique de la guitare classique pendant les cinq jours de l’événement.

Le Festival international de guitare de Saigon revient à Hô Chi Minh-Ville du 5 au 9 août pour sa 10e édition. Photo : Organisateurs
Le Festival international de guitare de Saigon revient à Hô Chi Minh-Ville du 5 au 9 août pour sa 10e édition. Photo : Organisateurs

Hanoi (VNA) – Le Festival international de guitare de Saigon 2026 (SIGF 2026) réunira du 5 au 9 août des guitaristes classiques de renommée mondiale, des maîtres pédagogues et d’éminents luthiers d’Asie et d’Europe au Conservatoire de musique de Hô Chi Minh-Ville.

Célébrant sa 10e édition, le festival commémore également le 70e anniversaire du Conservatoire de musique de Hô Chi Minh-Ville et de son département de guitare classique.

L’événement de cette année met à l’honneur des artistes et des professeurs internationaux venus d’Argentine, de Pologne, du Danemark, de République tchèque, du Japon, de République de Corée, d’Indonésie, de Thaïlande et du Vietnam.

Parmi les personnalités notables figurent Kozo Tate (Japon), Leonardo Bravo et Federico Nuñez (Argentine), Leon Koudelak (République tchèque), Ji Won Choi ( (République de Corée) et Kasia Smolarek (Pologne).

En plus de se produire sur scène, ces artistes animeront des masterclasses et des ateliers sur la technique et l’interprétation contemporaine.

Pendant cinq jours, le public pourra assister à six concerts thématiques. Le concert d’ouverture, «Cœur, Âme et Passion», le 5 août, mettra en vedette le Festival Guitar Ensemble, le Quatuor de guitares de Saigon, le Duo des Vainqueurs et des solistes à vent.

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La guitariste sud-coréenne Ji Won Choi participera au SIGF 2026. Photo : Organisateurs

La soirée sera marquée par la première vietnamienne d’une œuvre composée par le musicien canadien Patrick Roux. Les soirées suivantes proposeront un programme allant de la Renaissance à des œuvres modernes, pour se conclure en apothéose avec les « Danses du Festival » le 9 août.

Un concert spécial et gratuit, intitulé « Les Vainqueurs », aura lieu l’après-midi du 9 août et mettra à l’honneur les anciens champions du concours, Vuong Quôc Anh (Vietnam) et Ricky O. Hermansyah (Indonésie).

Pour la première fois, le SIGF 2026 présente une exposition internationale de guitares artisanales. Des luthiers régionaux, dont Kim Sang Gil (République de Corée), Mo Guofang (Chine), Wiroon Guitar et Rachata Guitars (Thaïlande), Bulbul Guitars, ainsi que les artisans vietnamiens Vu Trân et Nguyên Hô, partageront leur savoir-faire en matière de fabrication d’instruments, de la sélection des bois acoustiques à l’assemblage final.

Un concours régional de guitare classique élargi se déroulera en parallèle des concerts, comprenant des catégories professionnelles, amateurs, jeunes et ensembles, avec des candidats venus de Malaisie, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam.

Selon Nguyên Thanh Huy, directeur du département de guitare du Conservatoire de musique de Hô Chi Minh-Ville, cet événement majeur renforce le rôle de l’institution en tant que centre régional de formation, d’interprétation et d’échanges internationaux en guitare classique.

Créé en 2014, le SIGF est devenu une plateforme permettant aux guitaristes vietnamiens d’apprendre auprès d’artistes de renommée internationale et s’est depuis imposé comme l’un des festivals de musique classique les plus importants d’Asie du Sud-Est. – VNA

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#Festival international de guitare de Saigon 2026
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