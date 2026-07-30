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Hanoï parmi les dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue

Hanoï se classe au huitième rang des dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue, selon une étude publiée par Radical Storage, une plateforme de consigne à bagages en ligne spécialisée dans les technologies du voyage. Ce classement confirme l'attrait croissant de la capitale vietnamienne comme destination gastronomique auprès des visiteurs internationaux.

Capture d'écran de l'article d'Euronews intitulé « Les 10 meilleures villes du monde pour la street food ont été dévoilées », publié le 30 juillet 2026.
Capture d'écran de l'article d'Euronews intitulé « Les 10 meilleures villes du monde pour la street food ont été dévoilées », publié le 30 juillet 2026.



Hanoï, 30 juillet (VNA) – Hanoï se classe au huitième rang des dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue, selon une étude publiée par Radical Storage, une plateforme de consigne à bagages en ligne spécialisée dans les technologies du voyage. Ce classement confirme l'attrait croissant de la capitale vietnamienne comme destination gastronomique auprès des visiteurs internationaux.

L'étude a analysé 6.897 vendeurs de cuisine de rue répartis dans les 100 villes les plus visitées au monde.

Le classement repose sur plusieurs critères, notamment le nombre de vendeurs affichant une note supérieure à quatre étoiles, la diversité des cuisines proposées, la disponibilité d'options végétariennes, véganes et sans gluten, la proportion de plats abordables ainsi que la densité de vendeurs par kilomètre carré. Les deux critères les plus déterminants étaient la densité des points de vente et l'accessibilité des prix.

Paris occupe la première place avec un score de 7,2 sur 10, devant Athènes et Thessalonique (Grèce). Le Top 10 comprend également Barcelone (Espagne), Londres (Royaume-Uni), Rhodes (Grèce), Rome (Italie), Hanoï (Vietnam), Budapest (Hongrie) et Amsterdam (Pays-Bas).

Selon Radical Storage, le charme de Hanoï réside dans l'alliance entre une cuisine locale authentique, des prix abordables et l'expérience unique de déguster des spécialités dans les rues et ruelles animées du Vieux Quartier. La plateforme recommande notamment le pho (soupe de nouilles), le bun cha (porc grillé accompagné de nouilles de riz), le banh mi (sandwich vietnamien) ainsi que le café aux œufs.

Ces dernières années, la gastronomie de Hanoï a acquis une reconnaissance internationale croissante. Le Guide Michelin a distingué de nombreux restaurants et échoppes de la capitale, tandis que plusieurs vendeurs de cuisine de rue ont obtenu la mention Bib Gourmand, qui récompense les établissements proposant une cuisine de qualité à prix modéré.

Par ailleurs, TripAdvisor classe régulièrement Hanoï parmi les meilleures destinations gastronomiques au monde dans le cadre de ses Travellers' Choice Best of the Best Awards. De son côté, TasteAtlas place régulièrement des spécialités vietnamiennes emblématiques, telles que le pho, le banh mi et le bun cha, parmi les meilleurs plats du monde.

Grâce à la richesse et à la diversité de sa gastronomie, à ses saveurs uniques et à ses prix accessibles, la cuisine de rue constitue depuis longtemps l'un des principaux atouts touristiques de Hanoï, contribuant à renforcer l'image de la capitale et à attirer un nombre croissant de visiteurs internationaux. - VNA

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#DLVN #cuisine de rue #Hanoï #Travellers' Choice Best of the Best Awards
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