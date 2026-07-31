Économie

Transformation numérique : un nouveau cadre pour accélérer la transition

L’entrée en vigueur de la Loi sur la transformation numérique, accompagnée de nouveaux textes réglementaires, stratégies et normes nationales, marque une étape décisive dans le développement de la transformation numérique au Vietnam. Les autorités entendent désormais lever les principaux obstacles afin d’accélérer la construction d’un gouvernement, d’une économie et d’une société numériques.

La conférence de presse mensuelle du ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VietnamPlus
La conférence de presse mensuelle du ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VietnamPlus

Hanoi (VNA) - L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, de la Loi sur la transformation numérique constitue une étape majeure dans le processus de transformation numérique du Vietnam. Cette avancée s’accompagne de la publication de nombreux textes réglementaires, stratégies nationales, normes et documents d’orientation qui contribuent à consolider le cadre institutionnel et à créer les conditions nécessaires à une transformation numérique globale à l’échelle du pays.

Lors de la conférence de presse mensuelle du ministère des Sciences et des Technologies, organisée le 31 juillet à Hanoï, le directeur général adjoint de l'Autorité nationale de la transformation numérique, Lê Anh Tuân, a souligné que le mois de juillet 2026 constituait un tournant majeur dans la mise en œuvre de la stratégie nationale en la matière..

Selon lui, huit avancées majeures ont été enregistrées depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Parmi elles figure l'adoption du décret n°224/2026/NĐ-CP, qui précise les modalités d'application de plusieurs dispositions de la loi. Entré en vigueur le même jour que celle-ci, ce texte instaure un cadre juridique unifié couvrant notamment la transformation numérique globale, le développement des services publics et des plateformes numériques, ainsi que l'essor de l'économie et de la société numériques.

Le gouvernement a également approuvé la Stratégie nationale de transformation numérique pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Celle-ci fixe pour objectif de faire de la transformation numérique un moteur essentiel du développement national et de la gouvernance publique, tout en plaçant le Vietnam sur la voie d’un pays numérique développé d’ici à 2045.

Autre avancée majeure, le Premier ministre a approuvé, pour la première fois, un Cadre national d'architecture du pays numérique. Ce document a vocation à guider de manière cohérente la conception, le développement et l'exploitation des infrastructures numériques au sein de l'ensemble du système politique.

Par ailleurs, une liste nationale de 79 plateformes numériques communes a été publiée. Réparties entre plateformes intersectorielles et plateformes spécialisées par domaine, elles visent à harmoniser les déploiements, renforcer l’interconnexion et le partage des données, éviter les investissements redondants et optimiser l’utilisation des ressources publiques. Parmi les principales plateformes figurent le Portail national des services publics, VNeID, la plateforme nationale d’échange de données (NDXP), le système national d’interconnexion documentaire, le Portail national des données, la Blockchain nationale et l’Assistant virtuel national.

Dans les prochains mois, l'Autorité nationale de la transformation numérique poursuivra sa coordination avec les ministères, les organismes publics et les collectivités locales afin d'accompagner la mise en œuvre des nouveaux textes, de développer les infrastructures, les plateformes et les données numériques, tout en renforçant l'efficacité de la gouvernance publique.

Parallèlement, le gouvernement a adopté un plan d’action de 100 jours destiné à lever les principaux obstacles freinant la transformation numérique au sein du système politique. Signé le 29 juillet par le Premier ministre Lê Minh Hung, ce programme prévoit une mobilisation intensive du 11 juillet au 30 novembre 2026 afin d’accélérer les projets en retard, de résoudre les difficultés les plus urgentes et d’améliorer la coordination entre les ministères, les organismes publics et les collectivités locales.

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Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui Hoàng Phuong. Photo: VIetnamPlus

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui Hoàng Phuong, a indiqué que son ministère concentrerait ses efforts sur la mise en œuvre de ce plan afin de consolider un cadre d'action cohérent, de renforcer l'interconnexion et le partage des données et d'accélérer la transition numérique au service des citoyens, des entreprises et du développement durable du pays.-VNA

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