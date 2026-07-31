Économie

Une plateforme nationale pour moderniser le marché de l'emploi

Après trois mois de fonctionnement expérimental, la plateforme a enregistré plus de 14.000 chercheurs d'emploi et plus de 5.000 entreprises proposant près de 300.000 postes.

Lancement de la plateforme nationale de l'emploi à Dong Nai. Photo: VNA
Lancement de la plateforme nationale de l'emploi à Dong Nai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Dông Nai, a organisé le 31 juillet, une conférence consacrée à la mise en place d'une plateforme nationale de l'emploi et au lancement de l'Association des entreprises de location de main-d'œuvre de Dông Nai.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, ainsi que des directives gouvernementales sur la modernisation de l'administration. Après trois mois de fonctionnement expérimental, la plateforme a enregistré plus de 14.000 chercheurs d'emploi et plus de 5.000 entreprises proposant près de 300.000 postes.

Cette plateforme constitue une infrastructure numérique stratégique pour le marché du travail à l'échelle nationale. Elle met en relation les travailleurs, les entreprises, les centres de services pour l'emploi, les établissements de formation et les autorités publiques. Les informations des utilisateurs y sont vérifiées grâce au système d'identification électronique VNeID, ce qui renforce la transparence, limite les fausses déclarations et garantit la sécurité des données.

Grâce à l'interconnexion des données au niveau national, le système permet de surmonter la fragmentation de l'information entre les localités et de faciliter la gestion des ressources humaines entre les régions. De plus, la plateforme intègre l'intelligence artificielle et l'analyse de données massives pour accélérer la mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi, tout en fournissant des prévisions sur les tendances du marché.

S'exprimant lors de l'événement, Nguyên Manh Khuong, vice-ministre de l'Intérieur, a demandé au Département de l'emploi de finaliser la version officielle de la plateforme afin d'en assurer le déploiement complet d'ici à la fin de l'année. Il a souligné la nécessité de recueillir les avis des utilisateurs afin de rendre le système plus simple et plus accessible, tout en renforçant les actions de communication pour encourager les entreprises et les travailleurs à s'approprier cet outil. Le vice-ministre a également rappelé que Dông Nai, qui compte un grand nombre d'entreprises et de travailleurs, constitue un territoire clé pour évaluer l'efficacité du système.

De son côté, Nguyen Thi Hoang, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Dong Nai, a invité les services locaux à renforcer l'application des technologies numériques dans la gestion du travail, à mettre à jour et partager les données du marché. Elle a également appelé les entreprises à fournir leurs besoins en main-d'œuvre et les établissements d'enseignement professionnel à adapter leurs programmes de formation aux exigences du marché.

À cette occasion, l'Association des entreprises de location de main-d'œuvre de Dông Nai, créée en juin 2026 en tant qu'organisation socio-professionnelle volontaire, a signé plusieurs protocoles d'accord avec des entreprises en vue de renforcer la coopération dans le recrutement et la fourniture de main-d'œuvre. -VNA

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