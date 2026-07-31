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La diaspora vietnamienne, un levier de la diplomatie et du rayonnement du pays

Les plus de six millions de Vietnamiens résidant à l’étranger sont désormais reconnus comme une partie intégrante et indissociable de la nation, constituant une ressource précieuse pour renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le reste du monde.

Pham Khanh Nam, rédacteur en chef du magazine Huong Viet. Photo: VNA
Pham Khanh Nam, rédacteur en chef du magazine Huong Viet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la 33e Conférence diplomatique et de la 22e Conférence nationale des affaires étrangères, Pham Khanh Nam, rédacteur en chef du magazine Huong Viet, un média destiné à la communauté vietnamienne en Allemagne, souligne le rôle des Vietnamiens de l’étranger dans la diplomatie populaire, la diplomatie culturelle et le rayonnement international du pays, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Selon Pham Khanh Nam, la 33e Conférence diplomatique, placée sous le thème de la valorisation du rôle pionnier de la diplomatie dans la nouvelle ère, réitère la nécessité de bâtir une politique extérieure et étrangère moderne et globale, mobilisant l’ensemble du système politique et du peuple dans l’édification et la défense nationales, ainsi que l’intégration internationale.

Dans cette dynamique, les plus de six millions de Vietnamiens résidant à l’étranger sont désormais reconnus comme une partie intégrante et indissociable de la nation, constituant une ressource précieuse pour renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le reste du monde.

Dans un contexte d’intégration internationale toujours plus poussée, l’image du Vietnam ne se construit plus uniquement à travers la diplomatie de haut niveau, les accords de coopération ou les forums multilatéraux. Elle se forge également grâce à la présence, à la crédibilité et aux contributions quotidiennes des Vietnamiens établis à l’étranger. Chaque échange culturel, chaque initiative de promotion de la gastronomie, des arts ou de l’éducation ainsi que le comportement exemplaire des membres de la diaspora dans leur pays d’accueil, contribuent à diffuser l’image d’un Vietnam moderne, dynamique et hospitalier

Pham Khanh Nam souligne que les dernières années ont démontré l’efficacité croissante de la diaspora dans la diplomatie populaire et culturelle. Au-delà de ses contributions économiques, telles que les investissements, les transferts de technologies, le partage de compétences ou les transferts de fonds, elle constitue un pont essentiel pour promouvoir l’image du pays, préserver l’identité nationale et renforcer la confiance mutuelle. Cette contribution représente un pilier important de la « puissance douce » du Vietnam dans un contexte de concurrence internationale accrue en matière d’influence et de prestige.

L’exemple de la communauté vietnamienne en Allemagne est, à cet égard, particulièrement éloquent. Très active dans la vie économique et sociale locale, elle multiplie les initiatives tournées vers la patrie à travers des associations, des entreprises et des écoles de langue. Le magazine Huong Viet, aux côtés d’autres organes de presse communautaires, joue un rôle actif, en organisant des événements d’envergure, tels que les célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Allemagne, la promotion de l’ao dai et des arts culinaires lors de festivals multiculturels.

Ces initiatives attirent une participation croissante des autorités locales, des entreprises, des organisations sociales et du grand public allemand, leur permettant de mieux découvrir l’histoire, la culture, le peuple et les réalisations du Vietnam. Cette diplomatie de proximité, fondée sur les échanges directs et les liens humains, constitue un outil particulièrement efficace de promotion de l’image du pays.

Face aux défis de la transformation numérique, Pham Khanh Nam estime qu’il est impératif d’innover dans le travail d’information pour l’étranger. Chaque contenu médiatique, chaque programme d’échange culturel, chaque initiative de mise en réseau d’affaires ou de coopération scientifique peut devenir un canal de transmission performant pour l’image nationale. Pour maximiser ce potentiel, une coordination plus étroite entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères, les représentations diplomatiques et les structures associatives de la diaspora est indispensable.

En entrant dans une nouvelle ère de développement, selon lui, le Vietnam affirme plus que jamais sa position et son prestige sur la scène internationale, rendant le rôle de la diaspora stratégique. Grâce à leur expertise, leur expérience et leurs réseaux d'influence, les expatriés ne sont pas seulement des ambassadeurs de bonne volonté, mais une partie essentielle de la force nationale. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #33e Conférence diplomatique #22e Conférence nationale des affaires étrangères #magazine Huong Viet
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