Société

Séisme au Japon : l’acte héroïque de cinq Vietnamiens salué par les médias japonais

L’acte héroïque de cinq travailleurs vietnamiens ayant secouru une femme de 90 ans d’une maison effondrée lors du séisme survenu dans la préfecture de Kumamoto (Japon) a été simultanément rapporté par de nombreux organes de presse et chaînes de télévision japonais. 

La chaîne de télévision japonaise TBS a diffusé une vidéo et un reportage sur cinq travailleurs vietnamiens qui ont courageusement secouru des personnes lors du séisme dans la province de Kumamoto. (Capture d'écran/VNA)
La chaîne de télévision japonaise TBS a diffusé une vidéo et un reportage sur cinq travailleurs vietnamiens qui ont courageusement secouru des personnes lors du séisme dans la province de Kumamoto. (Capture d'écran/VNA)

Tokyo (VNA) – De nombreux organes de presse et chaînes de télévision japonais ont rapporté simultanément l’acte héroïque de cinq travailleurs vietnamiens ayant secouru une femme de 90 ans d’une maison effondrée lors du séisme survenu dans la préfecture de Kumamoto (Japon), tout en saluant l’esprit de solidarité de la communauté vietnamienne locale.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Tokyo, le journal en ligne HuffPost Japan a publié un article intitulé « Cinq Vietnamiens sauvent une femme de 90 ans lors du séisme de Kumamoto », accompagné d’une vidéo de l’opération de sauvetage. L’article précise qu’après avoir découvert l’effondrement de la maison de cette femme âgée vivant seule, les cinq travailleurs se sont immédiatement précipités sur les lieux. Le Huy Tuan, membre du groupe, a raconté qu’à leur arrivée, ils avaient entendu des appels à l’aide provenant des décombres, la victime étant coincée dans un espace étroit sous un mur et une porte effondrés.

HuffPost Japan souligne que le groupe de Vietnamiens a collaboré avec les habitants locaux, utilisant leurs mains nues et les outils disponibles pour déblayer les gravats et mettre la victime en sécurité, alors même que les répliques sismiques se poursuivaient. Le journal cite Le Huy Tuan lors d'un entretien avec la VNA : « À ce moment-là, personne ne pensait à son propre danger, seule la sécurité de la vieille dame comptait ».

Sous le titre « Séisme de Kumamoto : cinq ouvriers vietnamiens sauvent une femme de 90 ans d’une maison effondrée », la chaîne TBS a rapporté que ce groupe de travailleurs de la ville de Yatsushiro avait réussi le sauvetage en coopération avec les habitants locaux.

Parallèlement, la NHK a présenté cette histoire dans son émission Catch! Sekai no Top News diffusée le 30 juillet. La chaîne a utilisé des images d’un reportage de VTV24 montrant l’opération de sauvetage. La vidéo, relayée par le compte officiel de NHK World sur le réseau social X, a suscité de nombreux commentaires exprimant leur gratitude envers les jeunes travailleurs vietnamiens.

Selon le correspondant de la VNA au Japon, plusieurs journalistes de chaînes de télévision japonaises ont également pris contact avec les protagonistes afin d’approfondir ce sujet et de saluer leur acte de bravoure.

La large diffusion de cette histoire par les grands médias japonais contribue à promouvoir une image positive de la communauté vietnamienne au Japon, fondée sur l’humanisme, le sens des responsabilités et la volonté de soutenir la population locale face aux catastrophes naturelles - VNA

source
#DLVN #maison effondrée #séisme #Kumamoto
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Vo Hoang Ngan, chef adjoint de la délégation des députés de Hô Chi Minh-Ville, s'exprime. Photo: VNA

Révision de la Loi foncière : le Vietnam veut renforcer la transparence et l’efficacité de la gestion des terres

Le Vietnam poursuit la réforme de sa législation foncière afin d'améliorer la gouvernance des terres, de lever les obstacles à l'investissement et de garantir un meilleur équilibre entre les intérêts de l'État, des investisseurs et des citoyens. Les experts plaident notamment pour une clarification des mécanismes de récupération des terrains, d'indemnisation et de répartition des plus-values foncières.

Une étrangère soumise aux procédures d'identification électronique de niveau 2. Photo : VNA

Le Vietnam accélère sa gouvernance numérique au bénéfice aussi des étrangers

L’enregistrement de résidence, la demande de visa électronique (e-Visa), l’identification numérique ou le règlement de procédures administratives en ligne sont désormais disponibles dans l’environnement numérique. Pour de nombreux étrangers, ces évolutions rendent leur arrivée, leur installation et leur vie au Vietnam plus fluides, illustrant concrètement l’esprit de la Résolution 57.

Au cimetière des martyrs de Duy Tan, situé dans le quartier de Nhi Chieu, de nombreuses stèles portent encore la mention « Identité inconnue ». Photo: VNA

Hai Phong accélère l’identification des martyrs inconnus

Dans le cadre de la campagne des « 500 jours et nuits », la ville de Hai Phong accélère les prélèvements d’échantillons biologiques sur les tombes de martyrs inconnus afin de favoriser leur identification par analyse ADN et de répondre aux attentes de leurs familles.

Photo d'illustration. Source: baochinhphu

Un nouveau programme national pour protéger les enfants et réduire le travail illégal des mineurs

Le gouvernement vietnamien a adopté un nouveau programme national pour la période 2026-2030 visant à garantir à tous les enfants un environnement de vie sûr, à prévenir les violences et les abus, à réduire le travail des enfants et à renforcer les dispositifs de protection grâce à une approche intégrée associant réformes juridiques, développement des services, coopération internationale et transformation numérique.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam assiste et participe au présidium du 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam. Photo : VNA

Ouverture du 12e Congrès de la Croix-Rouge : le leader du Parti désigné président d’honneur

Le 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam a défini trois priorités stratégiques : accélérer la transformation numérique, numériser les adresses humanitaires et renforcer la transparence des activités ; développer un écosystème humanitaire vert, fondé sur le renouvellement des modes d'assistance, la promotion de moyens de subsistance autonomes et le développement durable ; constituer un corps de volontaires professionnels, proactifs et capables d'intervenir rapidement sur place.

Le dirigeant To Lam fixe les priorités de la réforme du secteur de l'inspection gouvernementale

Naufrage du Khoi Nguyen 18 : 48 personnes secourues

Les opérations de recherche et de sauvetage du navire Khoi Nguyen 18 se poursuivent activement. À ce stade, 48 personnes ont été secourues et les forces vietnamiennes continuent de rechercher les personnes toujours portées disparues, malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles.