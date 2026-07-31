Séisme au Japon : l’acte héroïque de cinq Vietnamiens salué par les médias japonais

Tokyo (VNA) – De nombreux organes de presse et chaînes de télévision japonais ont rapporté simultanément l’acte héroïque de cinq travailleurs vietnamiens ayant secouru une femme de 90 ans d’une maison effondrée lors du séisme survenu dans la préfecture de Kumamoto (Japon), tout en saluant l’esprit de solidarité de la communauté vietnamienne locale.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Tokyo, le journal en ligne HuffPost Japan a publié un article intitulé « Cinq Vietnamiens sauvent une femme de 90 ans lors du séisme de Kumamoto », accompagné d’une vidéo de l’opération de sauvetage. L’article précise qu’après avoir découvert l’effondrement de la maison de cette femme âgée vivant seule, les cinq travailleurs se sont immédiatement précipités sur les lieux. Le Huy Tuan, membre du groupe, a raconté qu’à leur arrivée, ils avaient entendu des appels à l’aide provenant des décombres, la victime étant coincée dans un espace étroit sous un mur et une porte effondrés.

HuffPost Japan souligne que le groupe de Vietnamiens a collaboré avec les habitants locaux, utilisant leurs mains nues et les outils disponibles pour déblayer les gravats et mettre la victime en sécurité, alors même que les répliques sismiques se poursuivaient. Le journal cite Le Huy Tuan lors d'un entretien avec la VNA : « À ce moment-là, personne ne pensait à son propre danger, seule la sécurité de la vieille dame comptait ».

Sous le titre « Séisme de Kumamoto : cinq ouvriers vietnamiens sauvent une femme de 90 ans d’une maison effondrée », la chaîne TBS a rapporté que ce groupe de travailleurs de la ville de Yatsushiro avait réussi le sauvetage en coopération avec les habitants locaux.

Parallèlement, la NHK a présenté cette histoire dans son émission Catch! Sekai no Top News diffusée le 30 juillet. La chaîne a utilisé des images d’un reportage de VTV24 montrant l’opération de sauvetage. La vidéo, relayée par le compte officiel de NHK World sur le réseau social X, a suscité de nombreux commentaires exprimant leur gratitude envers les jeunes travailleurs vietnamiens.

Selon le correspondant de la VNA au Japon, plusieurs journalistes de chaînes de télévision japonaises ont également pris contact avec les protagonistes afin d’approfondir ce sujet et de saluer leur acte de bravoure.

La large diffusion de cette histoire par les grands médias japonais contribue à promouvoir une image positive de la communauté vietnamienne au Japon, fondée sur l’humanisme, le sens des responsabilités et la volonté de soutenir la population locale face aux catastrophes naturelles - VNA