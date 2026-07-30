Société

Ho Chi Minh-Ville : 150 dépouilles de martyrs exhumées au parc Le Thi Rieng

Parmi elles figurent 128 dépouilles individuelles, ainsi que 22 dépouilles découvertes dans quatre fosses communes, accompagnées de plusieurs objets personnels.

Les dépouilles des héros tombés pour la Patrie, exhumées au parc Le Thi Rieng, dans la Maison du souvenir, dans l'attente de leur retour auprès de leurs familles. Photo : VNA
Les dépouilles des héros tombés pour la Patrie, exhumées au parc Le Thi Rieng, dans la Maison du souvenir, dans l'attente de leur retour auprès de leurs familles. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Depuis le 23 juin jusqu'à 16 heures le 29 juillet, les équipes chargées de la recherche, de l'exhumation et de la vérification des informations sur les dépouilles de martyrs au parc Le Thi Rieng, à Ho Chi Minh-Ville, ont retrouvé 150 dépouilles.

Parmi elles figurent 128 dépouilles individuelles, ainsi que 22 dépouilles découvertes dans quatre fosses communes, accompagnées de plusieurs objets personnels.

Selon le Commandement militaire de Ho Chi Minh-Ville, les opérations se sont poursuivies le 29 juillet sur un deuxième site de fouilles (zone B) du parc. Les équipes ont également élargi les recherches en déblayant plus de 30 m³ de terre dans la première tranchée funéraire (zone A) et 20 m³ dans la tranchée de la zone B afin d'atteindre des secteurs où la présence de dépouilles est suspectée.

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D'anciens combattants rendent un hommage à leurs compagnons d'armes dans la salle où reposent les dépouilles des martyrs retrouvées au parc Le Thi Rieng, à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le Commandement militaire a en outre installé un grand chapiteau au-dessus de la tranchée de la zone B afin de protéger le chantier, de faciliter le travail des équipes et de garantir des conditions sûres pour l'exhumation des dépouilles, dans le respect et la dignité dus aux héros tombés pour la Patrie.

Au cours de la seule journée du 29 juillet, les équipes ont retrouvé six nouvelles dépouilles dans la zone B, dont quatre accompagnées d'objets personnels.

Les autorités militaires de Ho Chi Minh-Ville préparent actuellement le déplacement de la stèle commémorative située dans la zone de recherche afin de poursuivre l'extension des fouilles dans la zone A. Elles entendent ainsi accélérer les opérations pour retrouver l'ensemble des dépouilles des martyrs et leur rendre l'hommage qu'ils méritent. -VNA

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