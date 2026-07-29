Société

Séisme à Kumamoto : message de sympathie adressé au Japon

Suite au séisme à Kumamoto (au Japon), des diirigeants vietnamiens ont envoyé le 29 juillet 2026 des messages de sympathies à leurs homologues japonais.

Une maison endommagée après le séisme dans la préfecture de Kumamoto, au Japon, le 29 juillet 2026. Photo : Xinhua/VNA
Une maison endommagée après le séisme dans la préfecture de Kumamoto, au Japon, le 29 juillet 2026. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - Informé du séisme survenu dans la préfecture de Kumamoto et la région de Kyushu, au Japon, ayant entraîné d'importantes pertes humaines et matérielles, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a adressé, le 29 juillet 2026, un message de sympathie à son homologue japonaise Takaichi Sanae.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a également envoyé un message de sympathie à son homologue japonais, Motegi Toshimitsu.

Le 28 juillet à 16h27, un séisme d’une magnitude d’environ 7 a frappé la préfecture japonaise de Kumamoto, faisant des victimes et provoquant d’importants dégâts matériels. - VNA

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