Séisme à Kumamoto : message de sympathie adressé au Japon

Hanoï (VNA) - Informé du séisme survenu dans la préfecture de Kumamoto et la région de Kyushu, au Japon, ayant entraîné d'importantes pertes humaines et matérielles, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a adressé, le 29 juillet 2026, un message de sympathie à son homologue japonaise Takaichi Sanae.



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a également envoyé un message de sympathie à son homologue japonais, Motegi Toshimitsu.



Le 28 juillet à 16h27, un séisme d’une magnitude d’environ 7 a frappé la préfecture japonaise de Kumamoto, faisant des victimes et provoquant d’importants dégâts matériels. - VNA

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